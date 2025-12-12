Зустріч представників США, України та ЄС у Парижі щодо мирного плану Трампа скасована, - ЗМІ

Зустріч у Парижі щодо мирного плану для України, яка мала відбутися в суботу, 13 грудня, не відбудеться. На ній мали бути високопоставлені представники України, США та європейських країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило польському виданню RMF джерело в Єлисейському палаці.

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Причини скасування невідомі

"У суботу в Парижі не відбудеться зустріч щодо України", - повідомив співрозмовник видання в Єлисейському палаці.

11 грудня портал Axios, посилаючись на українські джерела та джерела в Білому домі, повідомив, що наступний етап перемовин щодо мирного плану для України мав відбутися саме в суботу у Парижі.

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За інформацією видання, Україну та європейські країни мали представляти радники з питань національної безпеки. Водночас не було зрозуміло, чи прибуде держсекретар США Марко Рубіо, який також є радником президента Дональда Трампа з питань нацбезпеки.

У Берліні пресслужба уряду повідомила, що канцлер Фрідріх Мерц зустрінеться в 15 грудня з президентом України Володимиром Зеленським, і темою розмов буде поточний стан мирних переговорів щодо України. До розмов мають приєднатися європейські лідери та представники Європейського Союзу і НАТО.

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