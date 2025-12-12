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Зустріч представників США, України та ЄС у Парижі щодо мирного плану Трампа скасована, - ЗМІ

У Парижі не відбудеться зустріч щодо України 13 грудня

Зустріч у Парижі щодо мирного плану для України, яка мала відбутися в суботу, 13 грудня, не відбудеться. На ній мали бути високопоставлені представники України, США та європейських країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило польському виданню RMF джерело в Єлисейському палаці.

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Причини скасування невідомі

"У суботу в Парижі не відбудеться зустріч щодо України", - повідомив співрозмовник видання в Єлисейському палаці.

  • 11 грудня портал Axios, посилаючись на українські джерела та джерела в Білому домі, повідомив, що наступний етап перемовин щодо мирного плану для України мав відбутися саме в суботу у Парижі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радники з нацбезпеки України, США і країн Європи обговорили подальші кроки у роботі над мирним планом, - Умєров

Інші деталі

За інформацією видання, Україну та європейські країни мали представляти радники з питань національної безпеки. Водночас не було зрозуміло, чи прибуде держсекретар США Марко Рубіо, який також є радником президента Дональда Трампа з питань нацбезпеки.

У Берліні пресслужба уряду повідомила, що канцлер Фрідріх Мерц зустрінеться в 15 грудня з президентом України Володимиром Зеленським, і темою розмов буде поточний стан мирних переговорів щодо України. До розмов мають приєднатися європейські лідери та представники Європейського Союзу і НАТО.

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Європа (2520) Зеленський Володимир (28167) Париж (232) США (26837) Франція (3357)
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Топ коментарі
+24
Чебурек - космополіт. У нього батьківщина - де можна добре жити на крадене бабло. Спочатку чебурек здав Крим, який саме і мав би бути його малою батькіащиною. Тепер здає Україну, яка мала б бути великою батьківщиною. Мала, але не є. Україна для нього - полігон жля збагачення. І так, Батьківщиною не торгують.
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13.12.2025 00:05 Відповісти
+18
Трамп понял, что его лакеев европейцы с украинцами зажмут, поэтому и отменили встречу. Трамп провалил задание путлера. Теперь он может заняться объяснением, что он делал на острове Эпштейна, когда его засняли на фото. У Трампа начинается жара
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12.12.2025 23:48 Відповісти
+17
там в США трампу дуже незручно плівки епштейна як перцова клізма з фото...демократи вкинули , амеріканці масово цим ід* отом, розчаровані ...
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12.12.2025 23:48 Відповісти

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