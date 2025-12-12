РУС
Встреча представителей США, Украины и ЕС в Париже относительно мирного плана Трампа отменена, - СМИ

В Париже не состоится встреча по Украине 13 декабря

Встреча в Париже по мирному плану для Украины, которая должна была состояться в субботу, 13 декабря, не состоится. На ней должны были присутствовать высокопоставленные представители Украины, США и европейских стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил польскому изданию RMF источник в Елисейском дворце.

Причины отмены неизвестны

"В субботу в Париже не состоится встреча по Украине", - сообщил собеседник издания в Елисейском дворце.

  • 11 декабря портал Axios, ссылаясь на украинские источники и источники в Белом доме, сообщил, что следующий этап переговоров по мирному плану для Украины должен был состояться именно в субботу в Париже.

Другие детали

По информации издания, Украину и европейские страны должны были представлять советники по вопросам национальной безопасности. В то же время не было понятно, прибудет ли госсекретарь США Марко Рубио, который также является советником президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности.

В Берлине пресс-служба правительства сообщила, что канцлер Фридрих Мерц встретится 15 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским, и темой бесед будет текущее состояние мирных переговоров по Украине. К беседам должны присоединиться европейские лидеры и представители Европейского Союза и НАТО.

Чебурек повертається додому в Україну, не в США?
показать весь комментарий
12.12.2025 23:42 Ответить
Чебурек - космополіт. У нього батьківщина - де можна добре жити на крадене бабло. Спочатку чебурек здав Крим, який саме і мав би бути його малою батькіащиною. Тепер здає Україну, яка мала б бути великою батьківщиною. Мала, але не є. Україна для нього - полігон жля збагачення. І так, Батьківщиною не торгують.
показать весь комментарий
13.12.2025 00:05 Ответить
Трамп понял, что его лакеев европейцы с украинцами зажмут, поэтому и отменили встречу. Трамп провалил задание путлера. Теперь он может заняться объяснением, что он делал на острове Эпштейна, когда его засняли на фото. У Трампа начинается жара
показать весь комментарий
12.12.2025 23:48 Ответить
там в США трампу дуже незручно плівки епштейна як перцова клізма з фото...демократи вкинули , амеріканці масово цим ід* отом, розчаровані ...
показать весь комментарий
12.12.2025 23:48 Ответить
У товаристві лад - усяк тому радіє;
Дурне безладдя лихо діє,
І діло, як на гріх,
Не діло - тільки сміх.

Колись-то Лебідь, Рак та Щука
Приставить хуру узялись.
От троє разом запряглись,
Смикнули - катма ходу…
Що за морока? Що робить?
А й не велика, бачся, штука,-
Так Лебідь рветься підлетіть,
Рак упирається, а Щука тягне в воду.
Хто винен з них, хто ні - судить не нам,
Та тільки хура й досі там.
показать весь комментарий
12.12.2025 23:49 Ответить
Глібов Л?
показать весь комментарий
12.12.2025 23:56 Ответить
Трампу не на часі...переглядає фоточки... і "приятно вспомнить"... от колись було!!!
показать весь комментарий
12.12.2025 23:59 Ответить
Та і наюх!
показать весь комментарий
13.12.2025 00:01 Ответить
Фікція, а не мирний план!
показать весь комментарий
13.12.2025 00:01 Ответить
 
 