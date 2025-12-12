Встреча представителей США, Украины и ЕС в Париже относительно мирного плана Трампа отменена, - СМИ

Встреча в Париже по мирному плану для Украины, которая должна была состояться в субботу, 13 декабря, не состоится. На ней должны были присутствовать высокопоставленные представители Украины, США и европейских стран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил польскому изданию RMF источник в Елисейском дворце.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Причины отмены неизвестны

"В субботу в Париже не состоится встреча по Украине", - сообщил собеседник издания в Елисейском дворце.

11 декабря портал Axios, ссылаясь на украинские источники и источники в Белом доме, сообщил, что следующий этап переговоров по мирному плану для Украины должен был состояться именно в субботу в Париже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советники по нацбезопасности Украины, США и стран Европы обсудили дальнейшие шаги в работе над мирным планом, - Умеров

Другие детали

По информации издания, Украину и европейские страны должны были представлять советники по вопросам национальной безопасности. В то же время не было понятно, прибудет ли госсекретарь США Марко Рубио, который также является советником президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности.

В Берлине пресс-служба правительства сообщила, что канцлер Фридрих Мерц встретится 15 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским, и темой бесед будет текущее состояние мирных переговоров по Украине. К беседам должны присоединиться европейские лидеры и представители Европейского Союза и НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия о мирных переговорах: Ситуация очень динамичная