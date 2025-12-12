РУС
Новости Визит Зеленского в Германию
423 11

Зеленский посетит Берлин 15 декабря: проведет встречу с канцлером Германии Мерцем, - СМИ

Зеленский встретился с Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 декабря, прибудет с визитом в столицу Германии Берлин. Ожидается встреча с канцлером Фридрихом Мерцем.

Об этом пишет издание Bild и телеканал Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно

Зеленский планирует встретиться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также провести переговоры с представителями Великобритании и Франции.

Меры безопасности

Правительство Германии не подтвердило информацию о приезде украинского президента. Однако издание Bild обратило внимание на необычно высокие меры безопасности, которые уже принимаются в правительственном квартале и в воздушном пространстве над Берлином, что может свидетельствовать о том, что такой визит готовится.

  • Депутаты Бундестага были проинформированы о "полицейских мерах в связи с государственным визитом в здание Рейхстага и в канцелярию канцлера" и об ограничении доступа в понедельник.
  • Берлинская полиция уже в четверг проинформировала аэропорты в районе Берлина о предстоящем государственном визите.

"В связи с визитом лица, находящегося под охраной высшего уровня, 15.12.2025 с целью защиты государственного гостя в Берлине будет введена зона ограничения полетов", - говорится в письме полиции.

Такие меры принимаются только в отношении государственных гостей, находящихся под наивысшей угрозой, таких как президенты США или Украины, говорится в публикации.

Автор: 

визит (3201) Германия (7419) Зеленский Владимир (22953) Фридрих Мерц (318)
Топ комментарии
+6
Скільки коштів витрачено на безтолкові поїздки дебіла?
12.12.2025 16:26 Ответить
+5
Хоча б вже рекламував щось !!!
Рапс, скумбрію, пшоно вітчизняне.... Хоч би щось окупилось може...
12.12.2025 16:27 Ответить
+5
Щось занадто активно зайнявся туризмом за державний кошт!
12.12.2025 16:28 Ответить
Скільки коштів витрачено на безтолкові поїздки дебіла?
12.12.2025 16:26 Ответить
Хоча б вже рекламував щось !!!
Рапс, скумбрію, пшоно вітчизняне.... Хоч би щось окупилось може...
12.12.2025 16:27 Ответить
Наша дійсність показала, як окупилася його передвиборна реклама! Так що купуйте ліхтарі, хто ще не купив!
12.12.2025 16:47 Ответить
Яскрава ілюстрація гуманізму нашої держави - утримуємо дебіла за державний кошт!
12.12.2025 16:49 Ответить
А з міндічєм ?
12.12.2025 16:26 Ответить
Щось занадто активно зайнявся туризмом за державний кошт!
12.12.2025 16:28 Ответить
та ти з ним на цьому тижні в Лондоні зустричався....
12.12.2025 16:37 Ответить
Будь-які позиції можна обговорити по телефону.
Хіба що там обговорюються такі теми, що їх злив стане ударом по репутації обох.
12.12.2025 16:41 Ответить
Я хочу бачити ПРЕЗИДЕНТА,головкрма,а не туриста і і прес секретаря.
12.12.2025 16:56 Ответить
 
 