Зеленский посетит Берлин 15 декабря: проведет встречу с канцлером Германии Мерцем, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 15 декабря, прибудет с визитом в столицу Германии Берлин. Ожидается встреча с канцлером Фридрихом Мерцем.
Об этом пишет издание Bild и телеканал Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
Зеленский планирует встретиться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также провести переговоры с представителями Великобритании и Франции.
Меры безопасности
Правительство Германии не подтвердило информацию о приезде украинского президента. Однако издание Bild обратило внимание на необычно высокие меры безопасности, которые уже принимаются в правительственном квартале и в воздушном пространстве над Берлином, что может свидетельствовать о том, что такой визит готовится.
- Депутаты Бундестага были проинформированы о "полицейских мерах в связи с государственным визитом в здание Рейхстага и в канцелярию канцлера" и об ограничении доступа в понедельник.
- Берлинская полиция уже в четверг проинформировала аэропорты в районе Берлина о предстоящем государственном визите.
"В связи с визитом лица, находящегося под охраной высшего уровня, 15.12.2025 с целью защиты государственного гостя в Берлине будет введена зона ограничения полетов", - говорится в письме полиции.
Такие меры принимаются только в отношении государственных гостей, находящихся под наивысшей угрозой, таких как президенты США или Украины, говорится в публикации.
