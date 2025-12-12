Зеленський відвідає Берлін 15 грудня: проведе зустріч з канцлером Німеччини Мерцом, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, прибуде з візитом до столиці Німеччини Берліна. Очікується зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом.
Про це пише видання Bild та телеканал Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зеленський планує зустрітися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також провести переговори з представниками Великої Британії та Франції.
Заходи безпеки
Уряд Німеччини не підтвердив інформацію про приїзд українського президента. Однак видання Bild звернуло увагу на незвично високі заходи безпеки, які вже вживаються в урядовому кварталі й в повітряному просторі над Берліном, що може свідчити про те, що такий візит готується.
- Депутати Бундестагу були поінформовані про "поліцейські заходи у зв'язку з державним візитом до будівлі Рейхстагу і в канцелярію канцлера" і про обмеження доступу в понеділок.
- Берлінська поліція вже в четвер поінформувала аеропорти в районі Берліна про майбутній державний візит.
"У зв'язку з візитом особи, яка перебуває під охороною найвищого рівня, 15.12.2025 з метою захисту державного гостя в Берліні буде введена зона обмеження польотів", - йдеться в листі поліції.
Такі заходи вживаються тільки щодо державних гостей, які перебувають під найвищою загрозою, таких як президенти США або України, йдеться у публікації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Рапс, скумбрію, пшоно вітчизняне.... Хоч би щось окупилось може...