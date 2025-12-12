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Новини Візит Зеленського до Німеччини
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Зеленський відвідає Берлін 15 грудня: проведе зустріч з канцлером Німеччини Мерцом, - ЗМІ

Зеленський зустрівся із Мерцом

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, прибуде з візитом до столиці Німеччини Берліна. Очікується зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом.

Про це пише видання Bild та телеканал Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зеленський планує зустрітися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також провести переговори з представниками Великої Британії та Франції.

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Заходи безпеки

Уряд Німеччини не підтвердив інформацію про приїзд українського президента. Однак видання Bild звернуло увагу на незвично високі заходи безпеки, які вже вживаються в урядовому кварталі й в повітряному просторі над Берліном, що може свідчити про те, що такий візит готується.

  • Депутати Бундестагу були поінформовані про "поліцейські заходи у зв'язку з державним візитом до будівлі Рейхстагу і в канцелярію канцлера" і про обмеження доступу в понеділок.
  • Берлінська поліція вже в четвер поінформувала аеропорти в районі Берліна про майбутній державний візит.

"У зв'язку з візитом особи, яка перебуває під охороною найвищого рівня, 15.12.2025 з метою захисту державного гостя в Берліні буде введена зона обмеження польотів", - йдеться в листі поліції.

Такі заходи вживаються тільки щодо державних гостей, які перебувають під найвищою загрозою, таких як президенти США або України, йдеться у публікації.

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Автор: 

візит (1774) Німеччина (8099) Зеленський Володимир (28167) Мерц Фрідріх (462)
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Топ коментарі
+7
Скільки коштів витрачено на безтолкові поїздки дебіла?
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12.12.2025 16:26 Відповісти
+6
Хоча б вже рекламував щось !!!
Рапс, скумбрію, пшоно вітчизняне.... Хоч би щось окупилось може...
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12.12.2025 16:27 Відповісти
+6
Щось занадто активно зайнявся туризмом за державний кошт!
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12.12.2025 16:28 Відповісти

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