Зеленський відвідає Берлін 15 грудня: проведе зустріч з канцлером Німеччини Мерцом, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 грудня, прибуде з візитом до столиці Німеччини Берліна. Очікується зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцом.

Про це пише видання Bild та телеканал Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зеленський планує зустрітися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, а також провести переговори з представниками Великої Британії та Франції.

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Заходи безпеки

Уряд Німеччини не підтвердив інформацію про приїзд українського президента. Однак видання Bild звернуло увагу на незвично високі заходи безпеки, які вже вживаються в урядовому кварталі й в повітряному просторі над Берліном, що може свідчити про те, що такий візит готується.

Депутати Бундестагу були поінформовані про "поліцейські заходи у зв'язку з державним візитом до будівлі Рейхстагу і в канцелярію канцлера" і про обмеження доступу в понеділок.

Берлінська поліція вже в четвер поінформувала аеропорти в районі Берліна про майбутній державний візит.

"У зв'язку з візитом особи, яка перебуває під охороною найвищого рівня, 15.12.2025 з метою захисту державного гостя в Берліні буде введена зона обмеження польотів", - йдеться в листі поліції.

Такі заходи вживаються тільки щодо державних гостей, які перебувають під найвищою загрозою, таких як президенти США або України, йдеться у публікації.

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