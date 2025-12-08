Зеленський прибув у Брюссель для переговорів з лідерами ЄС і НАТО

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, прибув до Брюсселя для проведення зустрічей з лідерами Європейського Союзу та НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

Основні теми переговорів у Брюсселі

За словами глави держави, головними темами переговорів стануть питання репараційного кредиту для України коштом заморожених активів РФ та гарантії безпеки для країни.

Планується, що президент зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської Ради Антоніу Коштою.

Наступний етап візиту – Італія

Зеленський зазначив, що після зустрічей у Брюсселі він вирушить з візитом до Італії, де 9 грудня проведе переговори з прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні. Очікується, що обговорюватимуться теми безпеки України та подальшої підтримки з боку ЄС.

Президент наголосив, що ці візити спрямовані на посилення міжнародної підтримки України та координацію дій щодо відновлення безпеки та економічної стабільності країни.