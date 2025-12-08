Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с лидерами ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 декабря, прибыл в Брюссель для проведения встреч с лидерами Европейского Союза и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

Основные темы переговоров в Брюсселе

По словам главы государства, главными темами переговоров станут вопросы репарационного кредита для Украины за счет замороженных активов РФ и гарантии безопасности для страны.

Планируется, что президент встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского Совета Антониу Коштой.

Следующий этап визита – Италия

Зеленский отметил, что после встреч в Брюсселе он отправится с визитом в Италию, где 9 декабря проведет переговоры с премьер-министром Джорджей Мелони. Ожидается, что будут обсуждаться темы безопасности Украины и дальнейшей поддержки со стороны ЕС.

Президент подчеркнул, что эти визиты направлены на усиление международной поддержки Украины и координацию действий по восстановлению безопасности и экономической стабильности страны.