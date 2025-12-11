Зеленский рассказал о встрече "Коалиции желающих": Никто не заинтересован в третьем вторжении РФ. ВИДЕО

Сегодня, 11 декабря, состоялось заседание "Коалиции желающих", на котором обсуждались, в частности, вопросы гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Гарантии безопасности

"Провели заседание "Коалиции желающих", и это важный формат поддержки безопасности Украины сейчас и в будущем. Мы работаем над тем, чтобы гарантии безопасности включали серьезные компоненты европейского сдерживания и были надежными, и важно, что США с нами и поддерживают. Никто не заинтересован в третьем вторжении России", - рассказал президент.

Оборонная поддержка Украины

Зеленский подчеркнул, что сейчас оборонная поддержка Украины особенно важна.

"Потому что Россия атак не прекращает, и защиты жизни должно быть больше, чтобы дипломатия сработала на справедливый мир. Благодарю всех, кто помогает", - добавил он.

Что предшествовало?