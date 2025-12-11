РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12061 посетитель онлайн
Новости Коалиция желающих
830 17

Зеленский рассказал о встрече "Коалиции желающих": Никто не заинтересован в третьем вторжении РФ. ВИДЕО

Сегодня, 11 декабря, состоялось заседание "Коалиции желающих", на котором обсуждались, в частности, вопросы гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Гарантии безопасности

"Провели заседание "Коалиции желающих", и это важный формат поддержки безопасности Украины сейчас и в будущем. Мы работаем над тем, чтобы гарантии безопасности включали серьезные компоненты европейского сдерживания и были надежными, и важно, что США с нами и поддерживают. Никто не заинтересован в третьем вторжении России", - рассказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина прислала США пересмотренный мирный план, - Bloomberg

Оборонная поддержка Украины

Зеленский подчеркнул, что сейчас оборонная поддержка Украины особенно важна.

"Потому что Россия атак не прекращает, и защиты жизни должно быть больше, чтобы дипломатия сработала на справедливый мир. Благодарю всех, кто помогает", - добавил он.

Читайте также: 20 пунктов для окончания войны будут дополнены гарантиями безопасности и планом восстановления, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция желающих" уже завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил о "конструктивном и глубоком разговоре" с командой США по одному из трех документов, над которыми сейчас работаем, - гарантиях безопасности.

Автор: 

Зеленский Владимир (22931) гарантии безопасности (332) Коалиция желающих (82)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Зробив би вже собі евтаназію, хоча б політичну, шляхом добровільної відставки!
показать весь комментарий
11.12.2025 20:37 Ответить
+3
>Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні РФ.

тоді збирай людей, і створюйте ядерну зброю
показать весь комментарий
11.12.2025 20:32 Ответить
+3
показать весь комментарий
11.12.2025 20:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коаліція утилізаторів,мерзені виродки!!!!!БВПрті!!!!
показать весь комментарий
11.12.2025 20:29 Ответить
кордони 1991 року - "в архів" (Зе)
показать весь комментарий
11.12.2025 20:30 Ответить
Щоб ця коаліція була дієва, інші країни повинні ввести війська на територію кацапстану і відкрити другий фронт проти кацапського бидла щоб таким чином підтримати Україна і пришвидшити закінчення війни а не пусті балачки!
показать весь комментарий
11.12.2025 20:31 Ответить
>Ніхто не зацікавлений у третьому вторгненні РФ.

тоді збирай людей, і створюйте ядерну зброю
показать весь комментарий
11.12.2025 20:32 Ответить
Коаліція не дуже охочих (
показать весь комментарий
11.12.2025 20:32 Ответить
коаліція охочих воювати чужими руками.....
показать весь комментарий
11.12.2025 20:39 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2025 20:33 Ответить
Так ще друге не закінчилося (чи перше?).
показать весь комментарий
11.12.2025 20:34 Ответить
Зробив би вже собі евтаназію, хоча б політичну, шляхом добровільної відставки!
показать весь комментарий
11.12.2025 20:37 Ответить
Та хто ще звертає увагу на пі...ж цього безтолкового ішака!?
показать весь комментарий
11.12.2025 20:38 Ответить
"Хрипатий" навіть не на українській мові хрипить! Діагноз....
показать весь комментарий
11.12.2025 20:43 Ответить
Це в нього ідиш такий!
показать весь комментарий
11.12.2025 20:51 Ответить
Скільки часу пройшло, та і тема заїзжена... Але кожен раз як в перший раз 😸. Муляє питання - хто придумав таку едарастичну назву" Коаліція охочих". Раніше там " Буря в пустелі" , "Антигітлерівська коаліція", " Сталевий пакт", " Антанта" і ТД. Ну а це...😸
показать весь комментарий
11.12.2025 20:46 Ответить
Провели засідання "Коаліції охочих", і це важливий формат безпекової підтримки України зараз і в майбутньому. якщо Ваші ЗАСІДАННЯ Є ФОРМАТОМ БЕПЕКОВОЇ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ А НЕ КОНКРЕТНІ ВИДИ ЗБРОЇ І ВАШІ ДІЇ.ТО МОЖЕТЕ ВЖЕ ЗАРАЗ ІТИ НАКУЙ ПРЯМО ІЗ ЗАСІДАННЬ
показать весь комментарий
11.12.2025 20:47 Ответить
Зелю влаштовує цей. Вічна війна, вічний термін, вічний дерибан країни.
показать весь комментарий
11.12.2025 21:11 Ответить
Тоді надай перелік зацікавлених у перших двох, недоумок. Я про тих, з ким ти зустрічаєшся, звісно. Бо ті, хто був зацікавлений у перших двох будуть зацікавлені і у наступних. Їх просто не може бути у цьому кружку аматорів початківців
показать весь комментарий
11.12.2025 21:16 Ответить
Ти ж ворота з радістю відкриєш своєму кремлівському хазяїну, іуда продажній
показать весь комментарий
11.12.2025 21:31 Ответить
 
 