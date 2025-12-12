РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12154 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Мирный процесс
554 8

Германия о мирных переговорах: Ситуация очень динамична

Германия о мирных переговорах

Дипломатические усилия по поиску путей завершения войны в Украине развиваются очень быстрыми темпами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал заместитель спикера федерального правительства Германии Штеффен Майер на брифинге в пятницу.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переговоры продолжатся и в выходные

"Ситуация сейчас очень динамична, и дипломатические усилия развиваются очень быстрыми темпами... В последние и ближайшие дни на разных уровнях ведутся переговоры, которые, вероятно, продолжатся и в выходные. В течение всего следующего уик-энда, как можно ожидать, эта динамика дипломатических переговоров будет оставаться очень, очень высокой", - сказал Майер.

Он подчеркнул, что Германия хочет мира в Украине и для Украины, а также безопасности в Европе.

Читайте также: Хегсет отстранил Дрисколла от мирных переговоров по Украине, - Telegraph

Три цели переговоров

"И поэтому в этих переговорах, которые ведутся в последние дни и, безусловно, будут продолжаться в следующие, мы преследуем три общие цели: мы по-прежнему требуем скорейшего прекращения огня, оно должно быть обеспечено надежными гарантиями, чтобы оно было длительным; любое переговорное решение должно соответствующим образом учитывать европейские интересы безопасности; все, что мы делаем, все переговоры, которые ведем с Украиной, а также, безусловно, с Соединенными Штатами, направлено на то, чтобы в результате были учтены именно эти три вещи", - отметил он.

По его словам, Берлин вкладывает "весь политический вес, которым обладает", в этот процесс, и это дает результат, ведь удается делать "шаги вперед, менять подход, менять направление переговоров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, глава МИД Турции Фидан

Также Майер отметил, что целью является мирное соглашение, которое должно быть справедливым и устойчивым, "потому что ничего не будет выиграно, если, как это случалось в прошлом с соглашениями и другими договоренностями, оно не будет обеспечено надежными гарантиями безопасности и абсолютно четкими условиями". В таком случае, подчеркнул он, существует опасность, что это будет лишь паузой, и через несколько месяцев или лет все снова может продолжиться, что появятся новые возможности для России снова напасть на Украину.

Что предшествовало?

Автор: 

Германия (7419) переговоры (5361)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А динаміка в тому, що з того роя не вийде ніх*я!
показать весь комментарий
12.12.2025 20:42 Ответить
якщо рій входить - бджоли бажають змінити матку!
показать весь комментарий
12.12.2025 20:46 Ответить
А Ви, я бачу, в хірургії тямите!
показать весь комментарий
12.12.2025 20:47 Ответить
після роботи вдома трохи підшиваю... ! Так, трошки, для себе!
показать весь комментарий
12.12.2025 21:00 Ответить
Так переговори ви всі ведете виключно з Україною, Україна має припинити агресією? Україна повинна йти на припинення вогню? Дійсно *паний цирк на дроті 🤬
показать весь комментарий
12.12.2025 20:43 Ответить
дивись менше марафон!
показать весь комментарий
12.12.2025 20:49 Ответить
А шо там? Просвятіть.
показать весь комментарий
12.12.2025 21:01 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2025 20:44 Ответить
 
 