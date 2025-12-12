Германия о мирных переговорах: Ситуация очень динамична

Дипломатические усилия по поиску путей завершения войны в Украине развиваются очень быстрыми темпами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал заместитель спикера федерального правительства Германии Штеффен Майер на брифинге в пятницу.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переговоры продолжатся и в выходные

"Ситуация сейчас очень динамична, и дипломатические усилия развиваются очень быстрыми темпами... В последние и ближайшие дни на разных уровнях ведутся переговоры, которые, вероятно, продолжатся и в выходные. В течение всего следующего уик-энда, как можно ожидать, эта динамика дипломатических переговоров будет оставаться очень, очень высокой", - сказал Майер.

Он подчеркнул, что Германия хочет мира в Украине и для Украины, а также безопасности в Европе.

Читайте также: Хегсет отстранил Дрисколла от мирных переговоров по Украине, - Telegraph

Три цели переговоров

"И поэтому в этих переговорах, которые ведутся в последние дни и, безусловно, будут продолжаться в следующие, мы преследуем три общие цели: мы по-прежнему требуем скорейшего прекращения огня, оно должно быть обеспечено надежными гарантиями, чтобы оно было длительным; любое переговорное решение должно соответствующим образом учитывать европейские интересы безопасности; все, что мы делаем, все переговоры, которые ведем с Украиной, а также, безусловно, с Соединенными Штатами, направлено на то, чтобы в результате были учтены именно эти три вещи", - отметил он.

По его словам, Берлин вкладывает "весь политический вес, которым обладает", в этот процесс, и это дает результат, ведь удается делать "шаги вперед, менять подход, менять направление переговоров".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна помочь Украине сделать непростой выбор, глава МИД Турции Фидан

Также Майер отметил, что целью является мирное соглашение, которое должно быть справедливым и устойчивым, "потому что ничего не будет выиграно, если, как это случалось в прошлом с соглашениями и другими договоренностями, оно не будет обеспечено надежными гарантиями безопасности и абсолютно четкими условиями". В таком случае, подчеркнул он, существует опасность, что это будет лишь паузой, и через несколько месяцев или лет все снова может продолжиться, что появятся новые возможности для России снова напасть на Украину.

Что предшествовало?