Німеччина про мирні перемовини: Ситуація дуже динамічна

Дипломатичні зусилля щодо пошуку шляхів завершення війни в Україні розвиваються дуже швидкими темпами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав заступник речника федерального уряду Німеччини Штеффен Маєр на брифінгу у п’ятницю.

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Переговори триватимуть і у вихідні

"Ситуація зараз дуже динамічна, і дипломатичні зусилля розвиваються дуже швидкими темпами... Останніми та ближчими днями на різних рівнях ведуться переговори, які, ймовірно, триватимуть і на вихідних. Упродовж усього наступного вікенду, як можна очікувати, ця динаміка дипломатичних переговорів залишатиметься дуже, дуже високою", - сказав Маєр.

Він наголосив, що Німеччина хоче миру в Україні та для України, а також безпеки в Європі.

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Три цілі переговорів

"І тому в цих переговорах, які ведуться останніми днями і, безумовно, триватимуть у наступні, ми переслідуємо три загальні цілі: ми й надалі вимагаємо якнайшвидшого припинення вогню, воно має бути забезпечене надійними гарантіями, щоб воно було тривалим; будь-яке переговорне рішення має відповідним чином враховувати європейські безпекові інтереси; усе, що ми робимо, усі переговори, які ведемо з Україною, а також, безумовно, зі Сполученими Штатами, спрямоване на те, щоб у результаті були враховані саме ці три речі", - зазначив він.

За його словами, Берлін вкладає "всю політичну вагу, якою володіє", у цей процес, і це дає результат, адже вдається робити "кроки вперед, змінювати підхід, змінювати напрям переговорів".

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Також Маєр зауважив, що метою є мирна угода, яка має бути справедливою та сталою, "тому що нічого не буде виграно, якщо, як це траплялося в минулому з угодами та іншими домовленостями, вона не буде забезпечена надійними гарантіями безпеки і абсолютно чіткими умовами". У такому разі, наголосив він, існує небезпека, що це буде лише паузою, і за кілька місяців чи років усе знову може продовжитися, що з’являться нові можливості для Росії знову напасти на Україну.

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