Європа має допомогти Україні зробити непростий вибір, глава МЗС Туреччини Фідан

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Європа має допомогти Україні зробити непростий вибір, зокрема щодо питання територій.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише CNN Turk.

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"Європі потрібно допомогти Україні зробити певний складний вибір... Щоб запобігти великим втратам, тобто заради більшого блага, необхідно запобігти тут катастрофі, викорінити зло... Тому необхідно зробити вибір. Я знаю, що їм це важко. Особливо земельне питання неймовірно складне. Нехай Бог не допустить, щоб хтось пережив подібне", - сказав Фідан.

Він зазначив, що існують ще вимоги про гарантії безпеки, і що це теж непросто. За його словами, Туреччина продовжує сприяти переговорам між двома сторонами.

Очільник МЗС Туреччини також наголосив, що Стамбул готовий знову стати майданчиком для переговорів. Нагадав, що влітку там уже відбулися три раунди зустрічей.

Фідан зазначив, що досягнутий тоді прогрес - зокрема в питаннях обміну полоненими та інших гуманітарних темах - створив підґрунтя для нинішніх перемовин. Водночас він застеріг, що війна вже поширилася на Чорне море і може перекинутися на інші регіони Європи, тому закликав сторони негайно зупинити бойові дії.

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"Це також заклало основу для сьогоднішніх переговорів. Ми готові зіграти цю позитивну роль. Подивіться, Чорне море тепер стало продовженням зони бойових дій. Війна поширилася на Чорне море. Наразі вони атакують торгові судна і танкери в Чорному морі. Тому, якщо війна продовжиться, вона пошириться на інші місця, на інші частини Європи. Боже упаси, це має припинитися тут і зараз", - резюмував Фідан.

Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

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