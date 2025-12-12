Зеленський не підтримує запропонований США план завершення війни, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що оточення президента України підтримує проєкт мирного плану США. Проте сам Володимир Зеленський не схвалює його.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі.

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"Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Росією. Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Україною. По суті, за винятком самого президента Зеленського, його людям подобається проєкт угоди", - наголосив очільник Білого дому.

Трамп підтвердив, що у проєкті мирного плану є "чотири-п'ять пунктів", зокрема ті, що передбачають розподіл територій.

Президент США згадав свій бізнес-досвід та зазначив, що домогтися завершення війни в України "в тисячу разів складніше", ніж укласти угоду у сфері нерухомості.

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Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

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