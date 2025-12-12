Парламент Австрії засудив тортури та депортації на окупованих територіях України

Федеральний уряд Австрії отримав чіткий сигнал підтримки України у боротьбі проти порушень прав людини на окупованих Росією територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у резолюції Національної ради Австрії, яка була ухвалена усіма парламентськими партіями країни.

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Парламент закликав МЗС рішуче діяти

Документ зобов’язує федеральну міністерку з європейських і міжнародних справ Беату Майнль-Райзінгер активно виступати за припинення вогню та забезпечення справедливого і сталого миру в Україні.

Водночас вона повинна підтримувати переговори щодо обміну та звільнення військовополонених, а на міжнародних платформах – в ООН, ОБСЄ та Раді Європи – рішуче засуджувати воєнні злочини, насильницькі зникнення та тортури на тимчасово окупованих територіях.

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Депутати наголосили на важливості використання всіх дипломатичних і міжнародно-правових інструментів для документування злочинів та притягнення винних до відповідальності. Крім того, вони закликали посилити співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та домагатися доступу незалежних спостережних механізмів, таких як Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Майнль-Райзінгер підтвердила готовність виконати доручення

Очільниця австрійського МЗС, присутня на засіданні парламенту, подякувала депутатам за підтримку.

"Я охоче виконаю всі доручення Національної ради щодо підтримки України та притягнення винних до відповідальності", – зазначила вона.

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Резолюція свідчить про консолідовану позицію австрійського парламенту та підтверджує прагнення країни до активної дипломатичної підтримки України у складних міжнародних питаннях.

Раніше ми повідомляли, що на Сіверському напрямку російські окупанти розстріляли військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон.

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