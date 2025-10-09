Затримання, арешти, обшуки, допити: Від початку року в окупованому Криму зафіксовано понад 700 випадків порушення прав людини, - Лубінець

Тимчасово окупований Крим залишається територією постійних і системних порушень прав людини. Щодня його мешканці зазнають тиску, залякувань і обмежень своїх основних соціальних, економічних та культурних прав, а також стають жертвами переслідувань, незаконних арештів і репресій з боку окупаційних сил.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що порушень зазнають як українці, так і кримські татари.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Омбудсмен зазначив, що, за даними Кримськотатарського Ресурсного Центру, протягом 9 місяців 2025 року в окупованому Криму зафіксовано:

100 затримань;

177 арештів;

239 випадків порушення права на справедливий суд;

25 обшуків;

108 випадків допитів, опитувань та "розмов";

57 випадків порушення права на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я.

Також читайте: 1279 справ про "дискредитацію" армії РФ відкрили в Криму, - Представництво президента в АРК

Окрім цього, нещодавно Міжнародний Комітет ООН з економічних, соціальних та культурних прав (CESCR) підкреслив, що збройна агресія Росії спричинила серйозні порушення соціально-економічних і культурних прав на тимчасово окупованих територіях. Комітет висловив стурбованість примусовим вилученням приватної власності та виселенням етнічних українців, закликав розслідувати ці випадки, повернути майно або виплатити компенсацію. Також він наголосив на необхідності припинення політики примусової культурної асиміляції.

Також читайте: Лубінець закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ за систематичні порушення прав людини на ТОТ: Ситуація є критичною

"Ці факти показують наскільки серйозними є порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях, і наголошують на необхідності термінового втручання міжнародної спільноти для захисту українців. Кожен день окупації означає нові злочини та страждання людей. Тому наш обов’язок - говорити правду, фіксувати порушення й домагатися покарання для агресора", - додав Лубінець.