1279 справ про "дискредитацію" армії РФ відкрили в Криму, - Представництво президента в АРК

У тимчасово окупованому Криму росіяни порушили 1279 справ про "дискредитацію армії РФ". Статтю про "дискредитацію" використовують для придушення антивоєнних настроїв, переслідування активістів і будь-яких форм незгоди з офіційною позицією Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Представництво президента України в АРК.

"Про посилення спротиву окупації в Криму свідчить і зростання кількості незаконних адміністративних проваджень в окупаційних "судах" за статтею про так звану "дискредитацію збройних сил рф"", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що станом на 21 березня 2025 року зафіксовано 1279 випадків надходження матеріалів, складених за ст. 20.3.3 КпАП рф до т.зв. "судів" на території тимчасово окупованого Криму та інших компетентних органів.

у 1156 випадках було винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення.

У 22 випадках розгляд матеріалів продовжується.

За ознакою статі 561 (49%) постанов винесено щодо жінок, та 593 (51%) — щодо чоловіків.

Загальний розмір застосованих штрафів щонайменше 35,5 млн рублів.

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Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 1 квітня 2025 року у Криму відбулися масові обшуки у будинках кримських татар. ФСБ-шні карателі вривалися до будинків кримських татар, що мешкають у селі Ortalan (окупанти називають його Земляничное) Карасувбазарського/Білогірського району. У чотирьох будинках кримських татар карателі шукали зброю та інші заборонені предмети, включаючи книги, внесені до заборонених списків