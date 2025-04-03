1279 справ про "дискредитацію" армії РФ відкрили в Криму, - Представництво президента в АРК
У тимчасово окупованому Криму росіяни порушили 1279 справ про "дискредитацію армії РФ". Статтю про "дискредитацію" використовують для придушення антивоєнних настроїв, переслідування активістів і будь-яких форм незгоди з офіційною позицією Кремля.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Представництво президента України в АРК.
"Про посилення спротиву окупації в Криму свідчить і зростання кількості незаконних адміністративних проваджень в окупаційних "судах" за статтею про так звану "дискредитацію збройних сил рф"", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що станом на 21 березня 2025 року зафіксовано 1279 випадків надходження матеріалів, складених за ст. 20.3.3 КпАП рф до т.зв. "судів" на території тимчасово окупованого Криму та інших компетентних органів.
- у 1156 випадках було винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення.
- У 22 випадках розгляд матеріалів продовжується.
За ознакою статі 561 (49%) постанов винесено щодо жінок, та 593 (51%) — щодо чоловіків.
Загальний розмір застосованих штрафів щонайменше 35,5 млн рублів.
Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 1 квітня 2025 року у Криму відбулися масові обшуки у будинках кримських татар. ФСБ-шні карателі вривалися до будинків кримських татар, що мешкають у селі Ortalan (окупанти називають його Земляничное) Карасувбазарського/Білогірського району. У чотирьох будинках кримських татар карателі шукали зброю та інші заборонені предмети, включаючи книги, внесені до заборонених списків
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