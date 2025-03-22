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Найбільшою проблемою в урегулюванні війни є Крим та чотири регіони, - Віткофф

Стів Віткофф про окуповані території

Крим та і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" є найбільшими перешкодами для урегулювання війни, розпочатої Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

"Найбільше питання в цій війні - це так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Ці території - російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії", - заявив спецпосланець Трампа.

Віткофф додав, що це першочергова річ й ведеться дуже позитивна розмова. За його словами, це завжди було проблемою, хоча про це, начебто, ніхто не хоче говорити.

"Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті – це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно", - зазначив Віткофф.

Нагадаємо, раніше радник з питань національної безпеки президента США Майк Волц заявив, що Україні, найімовірніше, доведеться "віддати" частину Донбасу Росії, якщо Київ хоче досягти довгострокового мирного врегулювання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не буде членом НАТО, однак питання безпеки, подібні до 5-ї статті, залишаються актуальними, - Віткофф

Автор: 

Крим (14124) окупація (6658) росія (64895) Україна (5859) Донбас (22354) Віткофф Стів (57)


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Топ коментарі
+72
США перетворилося на холуя РФ.
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22.03.2025 08:15
+60
ніхто твої рехферендуми не визнав і в Криму теж
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22.03.2025 08:16
+57
Тобто не агресор проблема,а українські території,які він собі незаконно насильно привласнив.
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22.03.2025 08:17
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Гитлер: А что, так можно было?!!! Просто под автоматами провести референдум и лендлиз прекратился бы?
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22.03.2025 09:10 Відповісти
путін сцить в очі "демократичному устрою", а ті, хто називали себе "захисниками демократії" радо хлопають цьому і кричать "ура"
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22.03.2025 10:34 Відповісти
Томас Даннінг про работорговців в США, а потім це запозичив К.Маркс в своєму Капіталі...!. Нічого ж нового і зараз....?-
"Якщо є достатній прибуток, капітал стає сміливим. Забезпечте 10 відсотків, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20 відсотках він стає жвавим, при 50 відсотках позитивно готовий зламати собі голову, при 100 відсотках він зневажає всі людські закони, при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоча б під страхом шибениці"
РФ вимагатиме від Трампа, щоб Україна відмовилась від НАТО та 20% територій, а жертви, загарбані території , знищені міста і села, економіка, інфраструктура то для Трампа і К напевно нічого святого, тільки підла нажива, мародерська сдєлка-"дєньгі, дєньгі, делай дєньгі..."?
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22.03.2025 21:30 Відповісти
Вітьок, так віддайте іспаномовні регіони штатів Мексиці, які ви в неї загарбали в результаті агресії, а там і індейцями пора підтягнутися, скільки можна гнити в резерваціях ...
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22.03.2025 09:11 Відповісти
США англомовна країна, тому має вступити у склад Англії
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22.03.2025 09:32 Відповісти
коротше , трампу треба розписатися в тому ,що він не зміг заставити Путіна завершити війну.

не зміг заставити Путіна завершити війну, то тепер вони вибрали новий метод - давити на Україну , щоб вона виконала всі хотєлкі Путіна.
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22.03.2025 09:11 Відповісти
Україні треба використати цей момент. Україні треба заявити, що референдуми на окупованих територіях були сфальсифікованими. і потребувати проведення референдумів під контролем ООН.
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22.03.2025 09:12 Відповісти
Ви адекват ? Є міжнародно визнані уордони 1991 року і є Конституція України.

Ніяких референдумів ні під чиїм контролем, ці території є невід'ємною частиною України.

Якщо гопник вкраде в тебе дитину, ти намагатимешся повернути дитину ? Чи попросиш референдум?
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22.03.2025 13:57 Відповісти
Територія України не бутерброд-не віддається і не ділиться! Кому не подобається-за кацапським крейсером.
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22.03.2025 09:13 Відповісти
у сракоолизів старих психів, що ******* смоктвти у хйлра та сі чайна, завджди будуть такі проблеми
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22.03.2025 09:13 Відповісти
те , що два дні назад сказав шойгу , те тепер повторює віткофф. вони тупо повторюють те, що їм сказали в Москві.
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22.03.2025 09:13 Відповісти
ну і шайка зібралась: такер Карлсон, вітков , jd vance , trump . одні україноненависники.
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22.03.2025 09:14 Відповісти
бригада профанов дорвалась до влади. вони нічого не розуміють в політиці, вони тільки починають в ній розбиратись. їх дуже легко надурити. вони їздять Москву, їм там лапшу вішають на уши і вони її повторюють.
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22.03.2025 09:16 Відповісти
Какие там, *****, референдумы проводились??? Мудила старый.
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22.03.2025 09:20 Відповісти
є такий фільм ідіократія. оце зараз настало в Америці.
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22.03.2025 09:20 Відповісти
Какістократія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. kakistocracy від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κάκιστος «найгірший») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.
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22.03.2025 13:05 Відповісти
Найбільша проблема - раша з довбонутим пуйлом і ватним населенням.
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22.03.2025 09:21 Відповісти
Zeля і так труп. (Най скоріше 🙏🙏🙏вже) . Потурання агресору, мюнхенська змова.
У такий складний час ви хочете деморалізувати українців і підбадьорити орків-крадунів?!!! Дати сигнал оркам і всім диктаторам що там можно, і ціна буде прийнятною для диктатора !!
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22.03.2025 09:36 Відповісти
Що іще за мюнхенська змова?
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22.03.2025 09:51 Відповісти
А с чего Вы решили, что Зеленский труп (надеюсь Вы имели ввиду политический труп)? Судя даже не по опросам, а по комментам в соц сетях (не на цензоре, конечно), у Зеленского довольно не слабые шансы победить на выборах.
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22.03.2025 10:08 Відповісти
путін сам винуватий. навіщо він вносив в конституцію Росії українські регіони? сам наробив, тепер хай сам розрулює.

проблемою є конституція Росії а не конституція України.
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22.03.2025 09:40 Відповісти
спєлся з Путіним ? він до нього їздив пару раз і по 5 годин проводив переговори.

в нього що вже якийсь стокгольмський синдром розвинувся чи що? коли жертва починає розділяти інтереси преступника.
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22.03.2025 09:42 Відповісти
Тобто продажні трампівці давлять на Україну, щоб повнстю виконала вимоги путіна! Повна капітуляція? Тоді нах вони потрібні, такі миротворці...
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22.03.2025 09:50 Відповісти
США що вже визнає ці "референдуми"?
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22.03.2025 09:52 Відповісти
а якщо Бразилія є португаломовною , то вона має вступити у склад Португалії?

що за дебіли в Америці при владі?
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22.03.2025 09:55 Відповісти
от бачите русскоязичні українці що ви наробили. США вважають що там де русский язик там Росія. а ви казали, що нічого поганого своїм русскоговорєнієм не робите.
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22.03.2025 09:56 Відповісти
То есть я и половина населения моего города в центре Украины (Кропивницкий) виноваты, что росия по приказу путина напала?
Я думал, что путин виноват в войне... Оказывается, я и моя семья (мать из Беларуси, отец покойный, украинец). Может брат мой старший виноват?
Что Вы несете...
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22.03.2025 23:32 Відповісти
цей віткофф такий тупий що Путін його може водити за ніс як захоче
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22.03.2025 09:57 Відповісти
Я читаю і очам своїм не вірю! Якщо цей "сивий дідусь" дійсно таке сказав, то взагалі не розумію, яким чином він у політиці опинився ? Про які такі "реХферендуми" він розказує ? Коли це вони проводилися в Херсонській та Запорізькій областях ? Чергова "біла гарячка", як і у найвеличнішого заокеанського "лідора" ? Америка завжди пишалася своїми інституціями, які чітко діяли в рамках закону, і здобутками демократії, побудованими на звичайних людських цінностях! Як так сталося, що менш ніж за 100 днів її новообрана влада так деградувала і перетворилася на якихось ницих блазнів, які виправдовують злочини проти людства в 21 сторіччі ?!
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22.03.2025 09:57 Відповісти
хтось тут запитував пару днів назад, чи це дно? і навіть оце все ще не дно, а його верхівка
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22.03.2025 19:23 Відповісти
Він не політик, він "решала"
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23.03.2025 09:08 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Языки_Техаса#:~:text=Ни%20один%20из%20языков%2C%20на,еще%2029%25%20говорят%20на%20испанском.

То може Техас віддати Мексиці!? Чи Іспанії!? Чи саме США Великобританії!? Я щось заплутався , треба у Ирампа проконсультуватись!
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22.03.2025 09:58 Відповісти
Найбільшою проблемою стає те що вище керівництво США починає говорити словами москальскої пропаганди.
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22.03.2025 10:03 Відповісти
Немає ніякої проблеми.
Рашен векен нах болото,і все
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22.03.2025 10:03 Відповісти
За визнання Віткоффом де-факто легітимними "референдумів" на окупованих територіях всупереч резолюціям Генасмблеї ООН сам Віткофф має бути оголошеним persona non grata вУкраїні, і на нього мають бути накладені санкції РНБОУ.
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22.03.2025 10:10 Відповісти
Дайте ліків цьому придурку. Про які референдуми розказує ця ходяча деменція?
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22.03.2025 10:23 Відповісти
Самой большой проблемой является то, что Путин хочет всю Украину, а за ней - остальные бывшие республики СССР
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22.03.2025 10:25 Відповісти
Цього пітара, співробітника фсб віткова треба заманити в Україну і з поїзда зразу під руки до сбу на допит де пояснити що таке референдуми як вони проводяться, і який строк він відсидить за заклики до порушення територіальноії цілісності Украіни. Ну і на закінчення зробити корекцію тканини щелепно- лицевої області, щоб він думав перед тим як щось ляпнути
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22.03.2025 10:56 Відповісти
Віткофф,разом з Трампом і путіним ідіть курсом крейсера "москва ".Я думаю що наш ЗЕбіл не додумається навіть заікнутися про поступки що касаються території України.
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22.03.2025 10:58 Відповісти
найбільшою проблемою є кацапія і співучасник її злочинів трампонівська америка, відповзайте на болота і війна скінчиться в той же день, тож усі ці так звані перемовини з кацапотрампонами втратили будь який сенс після того, як трампоамерика стала на бік кацапії
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22.03.2025 11:36 Відповісти
Таке враження що Віткоф маскаль. В нього і фамілія маскальська: Вітьков. Розведуть Зелінського як лоха. Трампу і євреям важливо аби путін не передав Ірану технології виробництва ядерної зброї. Ради цього вони готові на геноцид українського народу. Вся велич трампа полягає в тому щоб бити тих хто слабший. Трамп то добрий бандюк. Янукович відпочиває в сторонці.
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22.03.2025 11:36 Відповісти
>> і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те...

Щоб ти здох, вітькофф, падло обмоскалене. І всі твої куплені кацапами посіпаки теж.
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22.03.2025 11:50 Відповісти
Наявність в Україні російськомовних територій ознака того що Україна багатонаціональна цивілізовані демократична держава в якій не переслідууютьсся і ніяк не утискаються права національних меншин розмовляти у побуті російською. Якщо ж для віктофа російська мова це ознака належності до росії то англомовні штати давно вже мають належати Великобританії
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22.03.2025 12:17 Відповісти
Найбільшою проблемою війни є те, що країна-агресор росія та диктатор хутін
вимагають ВСЕ що вимагали, і не йдуть ні на які компроміси.

А США більше немає. Вони - просто посередник, статист між добром та злом.
Вони і на... не потрібні, задовольнити потреби }{уйла Україна могла б і при посередництві якого-небудь Габону чи Андорри. Або навіть без всяких посередників.
Результат був би той самий - адже навіть з США немає жодних гарантій що рашка зупиниться, і вона точно не зупиниться.

А роль США як посередника - отримати від України мінерали, аес за посередництво, а від рашки - портрет трампа та свічку в церкві, якої ніколи не було.
І при цьому надути щоки, щоб незабаром знов їх здути.

Яка ж плата від США? Не буває ж щоб не було плати. Справедливість, західні демократичні принципи, міжнародне право, статут ООН, заяви самих США, їх Конгресу та Сенату та попередніх адміністрацій, колишній авторитет США. Все це США здають за портрет та свічку.

Ельфи, Рембо, Супермен, Капітан Америка та Месники всі дружно підставляють жопу за портрет і свічку.
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22.03.2025 12:47 Відповісти
Скоро ці покидьки будуть і симонян з мудозвоном вью давати...
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22.03.2025 13:09 Відповісти
Пане Віткофф,США таких терористів як путін знищувала,як знищила бен ладена.В цієї нелюді руки по вуха в крові.
По друге про які референдуми ви розказуєте?Це ті які проводились під стволом автомата?Мабуть хтось з вашої команди був міжнародним наблюдачем?По яким законам,яких країн проводився цей,так званий плебісцит?Не в тому напрямку рухаєтеся!
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22.03.2025 13:20 Відповісти
Як би в Бен Ладена була армія в мільйон і арсенал ядерної зброї - США й досі б йому зад вилизували !
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22.03.2025 13:44 Відповісти
Для США озброєні терористи це ,,харошіє парні,,
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23.03.2025 09:17 Відповісти
Найбільшою проблемою в урегулюванні війни є віткоф і сша. Кляті піндоси, кого ви обрали????
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22.03.2025 19:25 Відповісти
Що ти блдь не кажеш...три рокі війни та 1,000,000 кацапів в утилізацію і оце создание прийшло нам розповідати шо да як нам рішати з х*йлом
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22.03.2025 22:32 Відповісти
Подготавливает себе почву для возможного захвата Гренландии? И каких угодно территорий... Путин пытался создать прецедент такого себе плебисцита, сейчас Штаты его признают на международном уровне, протянут через ООН, и вуаля, сами смогут использовать...
Гренландия, Канада, Панама - думаю стоит над этим задуматься...
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22.03.2025 23:40 Відповісти
вони прикидуються дурачками, чи по факту їх в шосту палату всіх???
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23.03.2025 00:43 Відповісти
Це було зрозуміло, ще коли путін записав Запоріжжя і Херсонщину в так звану "конституцію РФ". Це мінімум за який путін буде воювати до кінця, незважаючи на фінансові втрати і скільки здохне смердів , щоб не виглядати недорозумінням перед своїм оточенням
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23.03.2025 08:38 Відповісти
Цей політдурень своєю мовою підстьобує пуйла до продовження агресії
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23.03.2025 12:50 Відповісти
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