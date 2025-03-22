Найбільшою проблемою в урегулюванні війни є Крим та чотири регіони, - Віткофф

Крим та і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" є найбільшими перешкодами для урегулювання війни, розпочатої Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

"Найбільше питання в цій війні - це так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Ці території - російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії", - заявив спецпосланець Трампа.

Віткофф додав, що це першочергова річ й ведеться дуже позитивна розмова. За його словами, це завжди було проблемою, хоча про це, начебто, ніхто не хоче говорити.

"Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті – це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно", - зазначив Віткофф.

Нагадаємо, раніше радник з питань національної безпеки президента США Майк Волц заявив, що Україні, найімовірніше, доведеться "віддати" частину Донбасу Росії, якщо Київ хоче досягти довгострокового мирного врегулювання.

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