Найбільшою проблемою в урегулюванні війни є Крим та чотири регіони, - Віткофф
Крим та і "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два" є найбільшими перешкодами для урегулювання війни, розпочатої Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
"Найбільше питання в цій війні - це так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Ці території - російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії", - заявив спецпосланець Трампа.
Віткофф додав, що це першочергова річ й ведеться дуже позитивна розмова. За його словами, це завжди було проблемою, хоча про це, начебто, ніхто не хоче говорити.
"Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті – це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту. Абсолютно", - зазначив Віткофф.
Нагадаємо, раніше радник з питань національної безпеки президента США Майк Волц заявив, що Україні, найімовірніше, доведеться "віддати" частину Донбасу Росії, якщо Київ хоче досягти довгострокового мирного врегулювання.
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"Якщо є достатній прибуток, капітал стає сміливим. Забезпечте 10 відсотків, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20 відсотках він стає жвавим, при 50 відсотках позитивно готовий зламати собі голову, при 100 відсотках він зневажає всі людські закони, при 300 відсотках немає такого злочину, на який він не ризикнув би, хоча б під страхом шибениці"
РФ вимагатиме від Трампа, щоб Україна відмовилась від НАТО та 20% територій, а жертви, загарбані території , знищені міста і села, економіка, інфраструктура то для Трампа і К напевно нічого святого, тільки підла нажива, мародерська сдєлка-"дєньгі, дєньгі, делай дєньгі..."?
не зміг заставити Путіна завершити війну, то тепер вони вибрали новий метод - давити на Україну , щоб вона виконала всі хотєлкі Путіна.
Ніяких референдумів ні під чиїм контролем, ці території є невід'ємною частиною України.
Якщо гопник вкраде в тебе дитину, ти намагатимешся повернути дитину ? Чи попросиш референдум?
У такий складний час ви хочете деморалізувати українців і підбадьорити орків-крадунів?!!! Дати сигнал оркам і всім диктаторам що там можно, і ціна буде прийнятною для диктатора !!
проблемою є конституція Росії а не конституція України.
в нього що вже якийсь стокгольмський синдром розвинувся чи що? коли жертва починає розділяти інтереси преступника.
що за дебіли в Америці при владі?
Я думал, что путин виноват в войне... Оказывается, я и моя семья (мать из Беларуси, отец покойный, украинец). Может брат мой старший виноват?
Что Вы несете...
То може Техас віддати Мексиці!? Чи Іспанії!? Чи саме США Великобританії!? Я щось заплутався , треба у Ирампа проконсультуватись!
Рашен векен нах болото,і все
Щоб ти здох, вітькофф, падло обмоскалене. І всі твої куплені кацапами посіпаки теж.
вимагають ВСЕ що вимагали, і не йдуть ні на які компроміси.
А США більше немає. Вони - просто посередник, статист між добром та злом.
Вони і на... не потрібні, задовольнити потреби }{уйла Україна могла б і при посередництві якого-небудь Габону чи Андорри. Або навіть без всяких посередників.
Результат був би той самий - адже навіть з США немає жодних гарантій що рашка зупиниться, і вона точно не зупиниться.
А роль США як посередника - отримати від України мінерали, аес за посередництво, а від рашки - портрет трампа та свічку в церкві, якої ніколи не було.
І при цьому надути щоки, щоб незабаром знов їх здути.
Яка ж плата від США? Не буває ж щоб не було плати. Справедливість, західні демократичні принципи, міжнародне право, статут ООН, заяви самих США, їх Конгресу та Сенату та попередніх адміністрацій, колишній авторитет США. Все це США здають за портрет та свічку.
Ельфи, Рембо, Супермен, Капітан Америка та Месники всі дружно підставляють жопу за портрет і свічку.
По друге про які референдуми ви розказуєте?Це ті які проводились під стволом автомата?Мабуть хтось з вашої команди був міжнародним наблюдачем?По яким законам,яких країн проводився цей,так званий плебісцит?Не в тому напрямку рухаєтеся!
Гренландия, Канада, Панама - думаю стоит над этим задуматься...