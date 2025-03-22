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Новини Членство України в НАТО
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Україна не буде членом НАТО, однак питання безпеки, подібні до 5-ї статті, залишаються актуальними, - Віткофф

Україна не вступить в НАТО

Україна зараз не може приєднатися до НАТО через позицію Росії та США, однак питання надання їй гарантій безпеки, подібних до 5-ю статті Договору альянсу про колективну оборону, залишається відкритим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський та глава Офісу президента Андрій Єрмак знали про те.  що Україна не може стати членом НАТО.

"Я думаю, що Зеленський і у нього є права рука Єрмак, вони значною мірою визнали, що не збираються бути членами НАТО", – заявив Віткофф.

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Водночас американський посадовець наголосив, що тривають дискусії щодо можливості надання Україні гарантій безпеки, подібних до 5-ї статті, з боку США або європейських країн, навіть без її вступу до Альянсу.

"Я думаю, це питання залишається відкритим для обговорення. Але я також вважаю, що якщо буде досягнута мирна угода між Україною та Росією, то Україна не зможе приєднатися до НАТО", – додав Віткофф.

Нагадаємо, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні днями заявила, що поширення дії статті 5 НАТО на Україну допоможе виявити блеф російського диктатора Володимира Путіна.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23659) НАТО (6403) Україна (5859) Єрмак Андрій (1367) Віткофф Стів (57)


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Топ коментарі
+19
трампло не вічне - колись та буде
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22.03.2025 07:56
+14
Чим ім Украіна так недогодила? - скажіть прямо - ми боімося рашки
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22.03.2025 07:59
+9
Київ за три дні, мир за 24 години, ніколи в НАТО та тому подібна колаборантська ×уїта.
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22.03.2025 08:02
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трампло не вічне - колись та буде
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22.03.2025 07:56 Відповісти
Якщо до того часу не перетвориться на тоталітарну диктатуру, підконтрольну кремлю...
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22.03.2025 12:35 Відповісти
Сподіваюсь , і зеленський теж.
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22.03.2025 23:03 Відповісти
значить буде членом НАТО
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22.03.2025 07:58 Відповісти
тим більше що трампло збирається виходити з нато

як тільки трампло вийде - Європа моментально прийме Україну - бо дуже страшно
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22.03.2025 08:05 Відповісти
НІ. Скоріше Європа та Канада утворять самостійну оборону організацію.
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22.03.2025 08:16 Відповісти
Чим ім Украіна так недогодила? - скажіть прямо - ми боімося рашки
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22.03.2025 07:59 Відповісти
А може це любов?...
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22.03.2025 08:04 Відповісти
Світ був поділений штатами та росією ще у далекому 1991 році одразу після розпаду совка. Тому і ядерку в України забрали та купу іншої зброї. Звідси і така риторика. Згадайте: двері НАТО, мовляв, для України відкриті, але завжди було купа "але". Он Фінляндію на Швецію швиденько взяли і прийняли до НАТО без усіляких "але".
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22.03.2025 08:12 Відповісти
Світ міняється - вигулькнув виплекании Заходом "тигр" - Китаи
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22.03.2025 08:15 Відповісти
Київ за три дні, мир за 24 години, ніколи в НАТО та тому подібна колаборантська ×уїта.
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22.03.2025 08:02 Відповісти
Це як у нас робітник опи в кожну дірку затичка
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22.03.2025 08:02 Відповісти
Та зрозуміло...з часом членами НАТО будуть всі, крім України.
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22.03.2025 08:06 Відповісти
Такер перестав бути пропагандистом і став журналістом? Ну тоді віткофф голуб миру, а не виродок.
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22.03.2025 08:09 Відповісти
Вітьков увімкнув режим Другого після бога. Пежим ьога до того ввімкнув Трамп. Проблема Вітькова і Трампа в тому, що таке ввімкнути можна лише у власній голові. Перше, чому обидва помиляються - це те, що обидва смертні на відміну від вічних богів.
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22.03.2025 08:09 Відповісти
Ми також смертні, і питання в тому хто кого переживе
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22.03.2025 15:57 Відповісти
За минулу добу російська армія втратила на фронті в Україні 1210 військових вбитими і пораненими та понад 550 одиниць різної техніки. Про це https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02SYK1gG2FFFJxsoUn3WCXm7NCsR1UAriGAwZpp8PBZ6bFbtQL1E5qoGq1RzwKpjchl повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні в суботу, 22 березня.
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22.03.2025 08:11 Відповісти
та запхайте його обісрані труселя йому у рота та зашийте червоними нитками.
що ж так багато з ранку того віткоффа вовкіна.
в сша зараз ніч. йди спати!
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22.03.2025 08:11 Відповісти
Так і США може невдовзі вийти з НАТО до чого тут їх позиція,а ерефії "мнєніє"нам до ...
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22.03.2025 08:12 Відповісти
Тобто відмова в участі в альянсі на підставі того,що на Україну напали ті,проти кого той альянс був созданий і вони проти🤔😆👍Якийсь сюр
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22.03.2025 08:13 Відповісти
Я взагалі нічого не розумію. НАТО - це оборонний союз держав для оборони самих себе. Вони із цим завданням самі ледве справляються. Ну чого такого Україна може дати НАТО, чого в нього немає? Навіщо цьому союзу тягнути на собі ще один тягар?
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22.03.2025 08:17 Відповісти
той союз потрібно дрючком поштрикати бо він швидше мертвий ніж живий
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22.03.2025 08:26 Відповісти
Знов морквинка на мотузці перед носом України.
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22.03.2025 08:17 Відповісти
куйло , команду дав "американському краснову"щоб "Украіну в НАТУ нє впущать"
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22.03.2025 08:19 Відповісти
дурні, забийте на те нато. Чи воно хоч раз вступилося за когось? То просто фейк для створення відчуття безпеки. Я майже впевнений що напади русня на Литву - нато буде глибоко стурбоване та буде закликати до понять і прастіть і дати русні що вона хоче. Потрібно вкладати все у ВСУ та шукати реальних союзів та партнерів, годі дуркувати!
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22.03.2025 08:24 Відповісти
Не так давно один політичний імпотент задля підняття свого обвислого рейтингу перед виборами, які катастрофічно програв, вніс правку в Конституцію України про членство в страшній сильній НАТі.
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22.03.2025 08:37 Відповісти
Хотілося б зараз жити, як тоді, при цьому політику. А ти просто недоумок.
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22.03.2025 08:42 Відповісти
Для трудового народу який ще лишився головнішим є приєднання до ЄС з можливістю працювати без обмежень і мати страхову медецину.
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22.03.2025 08:42 Відповісти
Дурниця. Вони у відповідальний момент не активують 5-у статтьою, яка не спрацює, бо у адміністрації Трумпа буде інший погляд на питання. Свою позицію що до пуйла вони показали. Гратися з 7ими у політичні ігри- смертельно.
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22.03.2025 08:46 Відповісти
це будуть найважчі 4 роки за останні 30 років
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22.03.2025 08:52 Відповісти
1.5 - там вибори у Конгрес, а голоси вже явно не в їхню сторону. Але ще може статист 3-тя світова. А це вже інша історія
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22.03.2025 08:59 Відповісти
Да нахрін ти комусь всрався: вже всі зрозуміли, шо це все до «2-го перлхарбору», доти до вас не дойде
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22.03.2025 08:58 Відповісти
Вам дурачкам не довго лишилось півтори роки пройдуть дуже швидко,а там проміжні вибори в конгрес,і ваша кончина!
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22.03.2025 09:08 Відповісти
За Статтею 5, у разі, якщо будь-яка з держав - членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Я не розумію чого всі носяться з цим НАТО , якщо уважно прочитати, то виходить що члени альянсу можуть наколінники прислати на допомогу і на цьому все, бо будуть вважати це за доцільне. Тобто 5 стаття взагалі не гарантує прямої участі у війні всіх членів альянсу.
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22.03.2025 09:13 Відповісти
Які гарантії безпеки? То як казка про бога, їх не існує. Сьогодні вони ніби є, десь на папері, а в реальності - нема. Навіть іноземні війська не є гарантією, бо вони не обов'язково будуть воювати, коли прийде час, гарантії ніхто не дасть.
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22.03.2025 09:31 Відповісти
Україна буде членом НАТО, після вигнання трампа з білого дому!!!
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22.03.2025 10:34 Відповісти
Україні варто зробити заяву що ми не відмовляємося від вступу в НАТО але і вічно стояти перед закритими дверима не будемо.
тому розпочинаємо процес створення НАТО 2.0 - без угорців, словаків та турків.
туди увійдуть тільки ті хто розуміє що европа повинна готуватися до війни з росією а не як хоче америка - до війни з китаєм.
і що для посилення НАТО 2.0 Україну треба приймати негайно бо росія вже відкрито взяла курс на підготовку до війни з европою.
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22.03.2025 11:55 Відповісти
Необучаємі вкраїнчики продовжують ненавидіти тих, хто їм каже правду хоч і гірку, і продовжують наярювати на солодкоголосі розводняки "підтримуємо ваш шлях в НАТО, просто не на часі, а поки зробіть ось це і це"
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22.03.2025 12:51 Відповісти
 
 