Україна не буде членом НАТО, однак питання безпеки, подібні до 5-ї статті, залишаються актуальними, - Віткофф

Україна зараз не може приєднатися до НАТО через позицію Росії та США, однак питання надання їй гарантій безпеки, подібних до 5-ю статті Договору альянсу про колективну оборону, залишається відкритим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону заявив спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський та глава Офісу президента Андрій Єрмак знали про те. що Україна не може стати членом НАТО.

"Я думаю, що Зеленський і у нього є права рука Єрмак, вони значною мірою визнали, що не збираються бути членами НАТО", – заявив Віткофф.

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Водночас американський посадовець наголосив, що тривають дискусії щодо можливості надання Україні гарантій безпеки, подібних до 5-ї статті, з боку США або європейських країн, навіть без її вступу до Альянсу.

"Я думаю, це питання залишається відкритим для обговорення. Але я також вважаю, що якщо буде досягнута мирна угода між Україною та Росією, то Україна не зможе приєднатися до НАТО", – додав Віткофф.

Нагадаємо, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні днями заявила, що поширення дії статті 5 НАТО на Україну допоможе виявити блеф російського диктатора Володимира Путіна.

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