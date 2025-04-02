Росіяни провели масові обшуки в будинках кримських татар у Криму, - Чубаров

В захопленому російськими окупантами Криму прокотилася нова хвиля масових обшуків у будинках кримських татар.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Стало відомо, що 1 квітня 2025 року у Криму відбулися масові обшуки у будинках кримських татар. Цього разу ФСБ-шні карателі вривалися до будинків кримських татар, що мешкають у селі Ortalan (окупанти називають його Земляничное) Карасувбазарського/Білогірського району. У чотирьох будинках кримських татар карателі шукали зброю та інші заборонені предмети, включаючи книги, внесені до заборонених списків", - розповів він.

За словами Чубарова, в одному з будинків, куди увірвалися російські карателі, живуть батьки відомої кримськотатарської журналістки Гульсум Халілової, яка працює на телекомпанії ATR. Окрім телевізійних передач, Халілова дуже активна у соціальних мережах, де з її матеріалами про російсько-українську війну щодня знайомляться сотні тисяч користувачів, особливо в Туреччині.

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"Згідно з повідомленням з місця події, карателі, які увірвалися до родини Халілових, проігнорували повідомлення про те, що 75-річний Халілов Халіл кілька днів як хворий і тому перебуває в ліжку. Озброєні ФСБ-шники в масках обшукали всі приміщення в будинку та вилучили всі електронні засоби, включаючи телефони. При цьому карателі, увірвавшись до будинку, відразу перекрили всі доступи у двір, щоб стривожені сусіди не змогли відвідати Халілових і стати свідками беззаконня, яке творять російські варвари", - додав він.

Також повідомляється, що внаслідок пережитих хвилювань Халілову Халілу стало зле і швидка забрала його до лікарні.

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