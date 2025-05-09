Лубінець закликав міжнародну спільноту посилити тиск на РФ за систематичні порушення прав людини на ТОТ: Ситуація є критичною

Ситуація з порушеннями прав українських цивільних громадян на окупованих Росією територіях є критичною, у зв’язку з цим український омбудсман звернувся до міжнародної спільноти із закликом посилити тиск на РФ.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права шляхом примусового переміщення цивільного населення. Йдеться про українців, яких окупанти вивезли з наших територій з початку 2022 року, а також про громадян, яких позбавляли свободи ще з 2014 року. Жінок, чоловіків, дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю силоміць "евакуюють" з рідних домівок під загрозою зброї, позбавляючи їх вибору та надії на повернення!" - йдеться в повідомленні.

Лубінець зауважив, що такі "евакуації" супроводжуються системною ізоляцією людей від зовнішнього світу: в багатьох випадках відбираються засоби зв’язку, обмежується доступ до інформації, навмисно унеможливлюється контакт із рідними.

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Крім того, на ТОТ України люди зазнають незаконних переслідувань за їхню проукраїнську позицію. Задокументовані численні випадки катувань, фізичного та психологічного насильства. Окупанти фабрикують кримінальні справи проти українців.

За словами омбудсмена, це все є частиною репресивної політики, спрямованої на придушення опору, та кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Четверта Женевська конвенція прямо забороняє насильницьке переміщення цивільного населення, тортури, жорстоке, нелюдське або таке поводження, що принижує гідність!" - наголосив Лубінець.

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Також уповноважений з прав людини повідомив, що станом на сьогодні Україна ідентифікувала майже 16 тисяч цивільних осіб, які стали жертвами незаконних затримань державою-агресором. Щодо понад 1800 людей наявні підтверджені дані про утримання на території РФ, з яких 880 підтверджено МКЧХ, в тому числі починаючи з 2014 року. Водночас, за його словами, реальна кількість незаконно затриманих цивільних може бути значно вищою через обмежений доступ до інформації!

Водночас, зауважив Лубінець, Росія не тільки незаконно затримує цивільних, але й перешкоджає їхньому поверненню додому.

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"Саме тому, у зв’язку з систематичними порушеннями міжнародного гуманітарного права, яке здійснює РФ, звертаюсь до міжнародної спільноти:

Закликаю посилити тиск на РФ - політичний, правовий, санкційний.

Долучитися до процесу повернення додому всіх евакуйованих, депортованих цивільних українців, зокрема дітей, а також військовополонених.

Посилити місії спостереження і моніторингу, щоб кожен злочин був зафіксований.

Сприяти притягненню винних до відповідальності.

Акцентую, що порушення норм МГП щодо цивільних мають системний характер. Це — скоординовані злочини і є частиною цілеспрямованої політики держави-агресора! Світ має розуміти: Росія веде загарбницьку війну проти України та української ідентичності", - підсумував омбудсман.