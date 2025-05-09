Лубинец призвал международное сообщество усилить давление на РФ за систематические нарушения прав человека на ВОТ: Ситуация критическая
Ситуация с нарушениями прав украинских гражданских лиц на оккупированных Россией территориях является критической, в связи с этим украинский омбудсмен обратился к международному сообществу с призывом усилить давление на РФ.
Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права путем принудительного перемещения гражданского населения. Речь идет об украинцах, которых оккупанты вывезли с наших территорий с начала 2022 года, а также о гражданах, которых лишали свободы еще с 2014 года. Женщин, мужчин, детей, стариков и лиц с инвалидностью силой "эвакуируют" из родных домов под угрозой оружия, лишая их выбора и надежды на возвращение!" - говорится в сообщении.
Лубинец отметил, что такие "эвакуации" сопровождаются системной изоляцией людей от внешнего мира: во многих случаях отбираются средства связи, ограничивается доступ к информации, намеренно исключается контакт с родными.
Кроме того, на ВОТ Украины люди подвергаются незаконным преследованиям за их проукраинскую позицию. Задокументированы многочисленные случаи пыток, физического и психологического насилия. Оккупанты фабрикуют уголовные дела против украинцев.
По словам омбудсмена, это все является частью репрессивной политики, направленной на подавление сопротивления, и вопиющим нарушением международного гуманитарного права.
"Четвертая Женевская конвенция прямо запрещает насильственное перемещение гражданского населения, пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение!" - подчеркнул Лубинец.
Также уполномоченный по правам человека сообщил, что на сегодня Украина идентифицировала почти 16 тысяч гражданских лиц, которые стали жертвами незаконных задержаний государством-агрессором. В отношении более 1800 человек имеются подтвержденные данные о содержании на территории РФ, из которых 880 подтверждено МККК, в том числе начиная с 2014 года. В то же время, по его словам, реальное количество незаконно задержанных гражданских может быть значительно выше из-за ограниченного доступа к информации!
В то же время, отметил Лубинец, Россия не только незаконно задерживает гражданских, но и препятствует их возвращению домой.
"Именно поэтому, в связи с систематическими нарушениями международного гуманитарного права, которое осуществляет РФ, обращаюсь к международному сообществу:
- Призываю усилить давление на РФ - политическое, правовое, санкционное.
- Приобщиться к процессу возвращения домой всех эвакуированных, депортированных гражданских украинцев, в том числе детей, а также военнопленных.
- Усилить миссии наблюдения и мониторинга, чтобы каждое преступление было зафиксировано.
- Способствовать привлечению виновных к ответственности.
Акцентирую, что нарушение норм МГП в отношении гражданских носит системный характер. Это скоординированные преступления и являются частью целенаправленной политики государства-агрессора! Мир должен понимать: Россия ведет захватническую войну против Украины и украинской идентичности", - подытожил омбудсмен.
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