Задержания, аресты, обыски, допросы: с начала года в оккупированном Крыму зафиксировано более 700 случаев нарушения прав человека, - Лубинец

Временно оккупированный Крым остается территорией постоянных и системных нарушений прав человека. Ежедневно его жители подвергаются давлению, запугиваниям и ограничениям своих основных социальных, экономических и культурных прав, а также становятся жертвами преследований, незаконных арестов и репрессий со стороны оккупационных сил.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Отмечается, что нарушениям подвергаются как украинцы, так и крымские татары.

Омбудсмен отметил, что, по данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, в течение 9 месяцев 2025 года в оккупированном Крыму зафиксировано:

100 задержаний;

177 арестов;

239 случаев нарушения права на справедливый суд;

25 обысков;

108 случаев допросов, опросов и "разговоров";

57 случаев нарушения права на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья.

Кроме этого, недавно Международный комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам (CESCR) подчеркнул, что вооруженная агрессия России вызвала серьезные нарушения социально-экономических и культурных прав на временно оккупированных территориях. Комитет выразил обеспокоенность принудительным изъятием частной собственности и выселением этнических украинцев, призвал расследовать эти случаи, вернуть имущество или выплатить компенсацию. Также он подчеркнул необходимость прекращения политики принудительной культурной ассимиляции.

"Эти факты показывают насколько серьезными являются нарушения прав человека на временно оккупированных территориях, и подчеркивают необходимость срочного вмешательства международного сообщества для защиты украинцев. Каждый день оккупации означает новые преступления и страдания людей. Поэтому наш долг - говорить правду, фиксировать нарушения и добиваться наказания для агрессора", - добавил Лубинец.