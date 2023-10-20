РУС
Крымских политзаключенных Умерова и Мустафаева Россия отправила на принудительную психиатрическую экспертизу, - адвокаты

Крымскотатарских политзаключенных из "пятой Бахчисарайской группы" дела "Хизб ут-Тахрир" Аметхана Умерова и Сейдамета Мустафаева россияне отправили на принудительную психиатрическую экспертизу в клиническую психбольницу в Симферополе.

Об этом "Крымской солидарности" сообщили адвокаты политзаключенных Эдем Семедляев и София Шабанова, передает Цензор.НЕТ.

"Крымскотатарские политзаключенные Аметхан Умеров и Сейдамет Мустафаев находятся на принудительной психиатрической экспертизе в Республиканской клинической психбольнице в Симферополе", - говорится в сообщении.

Защитники сообщили, что Киевский районный суд в Симферополе 19 октября рассматривал ходатайство о продлении ареста в СИЗО обоим политзаключенным. Следователь ФСБ предоставил суду документы, подтверждающие их нахождение на стационарной психиатрической экспертизе.

Также читайте: 21 политзаключенный в Крыму нуждается в немедленной медицинской помощи, - Ташева

Отмечается, что адвокат Семедляев возражал против проведения судебного заседания без участия Мустафаева и Умерова, аргументируя это правом на защиту. Суд не принял во внимание аргументы защиты и провел без них заседание.

Как сообщалось, 24 августа 2023 года в четыре часа утра российские силовики ворвались с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма.

Сотрудники ФСБ задержали шесть крымских татар - Рэмзи Неметулаева, Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаева, Аметхана Умерова, Эльдара Якубова и Абдулмеджита Сейтумерова.

Четверым задержанным предъявили подозрения об участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир".

Также читайте: В Крыму Россия удерживает более 180 украинских политзаключенных, - Костин

Крым (26451) репрессии (2774) политзаключенные (1628)
Русское гестапо не меняется
20.10.2023 15:03 Ответить
Бережи вас Аллах
20.10.2023 15:32 Ответить
недобитый зомби-совок опять принялся заниматься карательной психиатрией
20.10.2023 16:05 Ответить
 
 