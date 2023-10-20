21 политзаключенный в Крыму нуждается в немедленной медицинской помощи, - Ташева

45 политзаключенных России в Крыму испытывают хронические проблемы со здоровьем, 21 из них нуждается в немедленной медицинской помощи.

Об этом заявила постоянная представительница Президента в Крыму Тамила Ташева, выступая перед участниками специального мероприятия в Брюсселе, касавшегося преследования во временно оккупированном Крыму и политзаключенных, которых оккупанты незаконно содержат в тюрьмах, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обратила внимание на проблему отсутствия доступа к медицинскому обслуживанию политзаключенных, поскольку 45 заложников испытывают хронические проблемы со здоровьем, 21 из них нуждается в неотложной медицинской помощи", - рассказала Ташева.

Она также выразила свои соболезнования семьям Джемиля Гафарова и Константина Ширинга, погибших из-за ужасных условий заключения в российских тюрьмах и отсутствия медицинской помощи.

Ташева отметила, что каждую неделю, особенно после начала полномасштабной агрессии России в Украине, количество политзаключенных в Крыму увеличивается. По ее словам, на сегодняшний день оккупационный режим незаконно удерживает по меньшей мере 186 граждан Украины, примерно 123 из них - крымские татары.

"Сегодня мы видим растущее количество арестов на территории оккупированного Крыма из-за активного сопротивления, оказываемого украинскими гражданами российским оккупантам", - отметила Ташева. При этом она вспомнила партизанские движения, такие как "Жовта Стрічка", "АТЕШ", "Зла Мавка" и "Кримські бойові чайки", сопротивляющиеся захватчикам, а также об отдельных случаях сопротивления, которые демонстрируют наши граждане, например, поющие патриотические украинские песни или изображая украинскую символику в публичных местах оккупированного Крыма.

"Верю, что Крым обязательно будет деоккупирован, а все политзаключенные освобождены из российского плена. И такие события, как Парламентский саммит, помогут ускорить этот процесс и способствовать более успешной реинтеграции полуострова", - подытожила Ташева.

