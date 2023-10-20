21 політв’язень у Криму потребує негайної медичної допомоги, - Ташева

45 політв’язнів Росії у Криму мають хронічні проблеми зі здоров’ям, 21 із них потребує негайної медичної допомоги.

Про це завила постійна представниця Президента в Криму Таміла Ташева, виступаючи перед учасниками спеціального заходу у Брюсселі, який стосувався переслідування в тимчасово окупованому Криму та політв’язнів, яких окупанти незаконно утримують у в’язницях, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наголосила на проблемі відсутності доступу до медичного обслуговування політв’язнів, адже 45 заручників мають хронічні проблеми зі здоров’ям, 21 з них потребують невідкладної медичної допомоги", - розповіла Ташева.

Вона також висловила свої співчуття сім'ям Джеміля Гафарова та Констянтина Ширінга, які загинули через жахливі умови ув'язнення у російських в'язницях та відсутність медичної допомоги.

Ташева наголосила, що кожного тижня, особливо після початку повномасштабної агресії Росії в Україні, кількість політв’язнів в Криму збільшується. За її словами, на сьогодні окупаційний режим незаконно утримує щонайменше 186 громадян України, приблизно 123 з них - кримські татари.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська готуються до оборони на лівому березі Херсонщини та в Криму, – ISW

"Сьогодні ми бачимо зростаючу кількість арештів на території окупованого Криму через активний опір, який чинять українські громадяни російським окупантам", - зауважила Ташева. При цьому вона згадала партизанські рухи, такі як "Жовта Стрічка", "АТЕШ", "Зла Мавка" та "Кримські бойові чайки", які чинять спротив загарбникам, а також про окремі випадки спротиву, які демонструють наші громадяни, наприклад, співаючи патріотичні українські пісні або зображуючи українську символіку в публічних місцях окупованого Криму.

"Вірю, що Крим обов’язково буде деокупований, а всі політв’язні звільнені з російського полону, а такі події як Парламентський саміт допоможуть прискорити цей процес та сприяти більш успішній реінтеграції півострова", - підсумувала Ташева.

Також читайте: 70-річного чоловіка в окупованому Криму двічі оштрафували за "дискредитацію збройних сил РФ"