Кримських політв’язнів Умерова та Мустафаєва Росія відправила на примусову психіатричну експертизу, - адвокати

Кримськотатарських політв’язнів з "п’ятої Бахчисарайської групи" справи "Хізб ут-Тахрір" Аметхана Умерова і Сейдамета Мустафаєва росіяни відправили на примусову психіатричну експертизу до клінічної психіатричної лікарні в Сімферополі.

Про це "Кримській солідарності" повідомили адвокати політв'язнів Едем Семедляєв і Сафіє Шабанова, передає Цензор.НЕТ.

"Кримськотатарські політв'язні Аметхан Умеров і Сейдамет Мустафаєв знаходяться на примусовій психіатричній експертизі в Республіканській клінічній психіатричній лікарні в Сімферополі", - йдеться у повідомленні.

Захисники повідомили, що Київський районний суд в Сімферополі 19 жовтня розглядав клопотання про продовження арешту в СІЗО обом політв'язням. Слідчий ФСБ надав суду документи, що підтверджують їх перебування на стаціонарній психіатричній експертизі.

Зазначається, що адвокат Семедляєв заперечував проти проведення судового засідання без участі Мустафаєва та Умерова, аргументуючи це їх правом на захист. Суд не взяв до уваги аргументи захисту і провів засідання без них.

Як повідомлялося, 24 серпня 2023 року о четвертій годині ранку російські силовики увірвалися з обшуками до будинків кримських татар у Бахчисараї та Бахчисарайському районі Криму.

Співробітники ФСБ затримали шістьох кримських татар - Ремзі Німетулаєва, Руслана Асанова, Сейдамета Мустафаєва, Аметхана Умерова, Ельдара Якубова та Абдулмеджита Сейтумерова.

Чотирьом затриманим пред'явили підозри про участь у діяльності організації "Хізб ут-Тахрір"..

