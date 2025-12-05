Розстріл росіянами військовополоненого на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування
На Сіверському напрямку російські окупанти розстріляли військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон. Прокуратура розпочала розслідування.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське військовий рф знайшов у напівзруйнованому домоволодінні українського захисника. Коли боєць ЗСУ вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, окупант із засідки підступно відкрив вогонь", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поранений воїн спробував укритися, однак військовий рф добив його пострілом з автомата.
Розпочато розслідування
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Проводяться невідкладні дії для встановлення всіх обставин злочину та ідентифікації військовослужбовця рф.
"Вбивство військовополонених - грубе порушення Женевських конвенцій і тяжкий міжнародний злочин", - наголошують в Офісі Генпрокурора.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у Свято-Покровському південно-західніше Сіверська (Донецька область) ворог розстріляв українського солдата після взяття в полон.
- Наприкінці листопада російські окупанти стратили полоненого воїна ЗСУ на Покровському напрямку.
- Перед цим стало відомом, що рашисти біля селища Котлине на Покровському напрямку розстріляли п'ятьох полонених українських захисників.
- Відомо, що російський неонацист Мільчаков закликав окупантів розстрілювати українських військовополонених за грошову винагороду.
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