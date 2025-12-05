Розстріл росіянами військовополоненого на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування

На Сіверському напрямку російські окупанти розстріляли військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське військовий рф знайшов у напівзруйнованому домоволодінні українського захисника. Коли боєць ЗСУ вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, окупант із засідки підступно відкрив вогонь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поранений воїн спробував укритися, однак військовий рф добив його пострілом з автомата.

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Розпочато розслідування

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).



Проводяться невідкладні дії для встановлення всіх обставин злочину та ідентифікації військовослужбовця рф.



"Вбивство військовополонених - грубе порушення Женевських конвенцій і тяжкий міжнародний злочин", - наголошують в Офісі Генпрокурора.

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