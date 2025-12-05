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Новини Розстріл українських військовополонених
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Розстріл росіянами військовополоненого на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування

Розстріл росіянами військовополоненого у Свято-Покровському

На Сіверському напрямку російські окупанти розстріляли військовослужбовця ЗСУ під час здачі в полон. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Під час зачистки приватного сектору біля села Свято-Покровське військовий рф знайшов у напівзруйнованому домоволодінні українського захисника. Коли боєць ЗСУ вийшов із піднятими руками, щоб здатися в полон, окупант із засідки підступно відкрив вогонь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поранений воїн спробував укритися, однак військовий рф добив його пострілом з автомата.

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Розпочато розслідування

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Проводяться невідкладні дії для встановлення всіх обставин злочину та ідентифікації військовослужбовця рф.

"Вбивство військовополонених - грубе порушення Женевських конвенцій і тяжкий міжнародний злочин", - наголошують в Офісі Генпрокурора.

Читайте: "Пленных не берем, застрели", - командир окупантів віддає наказ на страту полонених українських воїнів. АУДIО

Що передувало?

Автор: 

розстріл (312) Донецька область (11348) воєнні злочини (2006) Офіс Генпрокурора (3937) Бахмутський район (858) Свято-Покровське (18)
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Перш за все потрібно було б розслідувати, хто винуватий з числа владотримців України (окрім ***** і його орків) в тому, що касапи окупували стільки території України...

Ну, хоча би, для початку, пред'явити підозру Порошенку в цьому злочині...
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05.12.2025 18:41 Відповісти
Можнт лучше зе.Ведь это при нем разминировали Чонгар,сняли танковую бригаду с севера Киева,закрыли ракетные программы и сдали юг Украины практически за неделю
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05.12.2025 18:47 Відповісти
 
 