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Новини Воєнні злочини російських окупантів Розстріл українських військовополонених
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Рашисти розстріляли полоненого воїна ЗСУ на Покровському напрямку, - прокуратура

Росіяни стратили полоненого воїна ЗСУ на Покровському напрямку

Російські окупанти стратили полоненого воїна ЗСУ на Покровському напрямку.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донеччини, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це сталося у листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району.

Росіяни оточили і взяли у полон військовослужбовця ЗСУ. 

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"Один із окупантів зв’язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли", - йдеться в повідомленні.

Прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили цей злочин.

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Що передувало?

Читайте: Розстріл росіянами трьох українських військовополонених на Запорізькому напрямку: прокуратура почала розслідування

Автор: 

Донецька область (11310) воєнні злочини (2004) Покровський район (1779) Гнатівка (3)
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Топ коментарі
+7
і у фінів не було 10 млн ухилянтів та біженців-щурів в Німеччині...
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28.11.2025 13:06 Відповісти
+6
.....а в цей час Слуга Камельчук весело відпочиває в Європі зі своєю бабою,а інший Слуга Міндіч гріється на сонці в Тель-Авіві з валізою долярів....
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28.11.2025 13:05 Відповісти
+5
У фінів ще богато чого не було:
небуло 4-х років війни, не враховуючи попередніх 7-ми.
Небуло зеленого спрута, який виїдає гроші з бюджетів і на розкраданнях фортифікацій і зброї.
Небуло створеної 170+120 тисячної армії зеленого НКВД із поліціантів і тцкунів.
Небуло батальонів Монако з мажорів, небуло армії прокурорів-інвалідів. А якби і були, то всі відправились на фронт. І ще богато чого не було.
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28.11.2025 13:25 Відповісти
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листопаді 2021?
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28.11.2025 12:13 Відповісти
Відсутність мобілізації молоді призводить до того що військові по одному обороняють позиції і потрапляють в руки ворога. Потрібно терміново проводити мобілізацію, щоб солдати не лишались самі в окопах!
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28.11.2025 12:36 Відповісти
Недавно так само розстріляли п'ятьох, а вам всеодно не доходить...
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28.11.2025 12:43 Відповісти
Що має доходити? Ти в ЗСУ?
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28.11.2025 12:44 Відповісти
Що нашим м'ясом їх м'ясо перетиснути не вийде. Але у вас одна і та сама зажована касета: "Цих вгробили - видайте мені нових і якнайбільше."
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28.11.2025 15:21 Відповісти
Йди мобілізовуйся, з тобою поки що немає про що говорити, в тебе статус цивільного!
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28.11.2025 16:17 Відповісти
Одна держава вже мобілізовували дітей з 14 років наприкінці свого існування, не допомогло. Москалі масою задавили і дітей і фольксштурм. Хоча приклад Фінляндії свідчить що діти можуть підносити БК та харчі І це допомогло фінам втримати державність. Але в них не було Міндічей
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28.11.2025 12:42 Відповісти
і у фінів не було 10 млн ухилянтів та біженців-щурів в Німеччині...
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28.11.2025 13:06 Відповісти
*****
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28.11.2025 13:16 Відповісти
У фінів ще богато чого не було:
небуло 4-х років війни, не враховуючи попередніх 7-ми.
Небуло зеленого спрута, який виїдає гроші з бюджетів і на розкраданнях фортифікацій і зброї.
Небуло створеної 170+120 тисячної армії зеленого НКВД із поліціантів і тцкунів.
Небуло батальонів Монако з мажорів, небуло армії прокурорів-інвалідів. А якби і були, то всі відправились на фронт. І ще богато чого не було.
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28.11.2025 13:25 Відповісти
тупе базікання не зараховане,за сваім русскім карабльом пішов!
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28.11.2025 14:18 Відповісти
Зимова війна тривала всього лише чотири місяці.
наша Велика війна вже чотири роки.

добровольці завжди колись закінчуються, починається мобілізації, примусова, навіть з бусифікацією..

.
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28.11.2025 16:38 Відповісти
і у фінів був Залужний, ой, вибачайте Манергейм !

.
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28.11.2025 16:40 Відповісти
.....а в цей час Слуга Камельчук весело відпочиває в Європі зі своєю бабою,а інший Слуга Міндіч гріється на сонці в Тель-Авіві з валізою долярів....
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28.11.2025 13:05 Відповісти
 
 