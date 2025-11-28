Рашисти розстріляли полоненого воїна ЗСУ на Покровському напрямку, - прокуратура

Російські окупанти стратили полоненого воїна ЗСУ на Покровському напрямку.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донеччини, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це сталося у листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району.

Росіяни оточили і взяли у полон військовослужбовця ЗСУ.

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"Один із окупантів зв’язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли", - йдеться в повідомленні.

Прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили цей злочин.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що російські окупанти біля селища Котлине на Покровському напрямку розстріляли п'ятьох полонених українських захисників.

Відомо, що російський неонацист Мільчаков закликав окупантів розстрілювати українських військовополонених за грошову винагороду.

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