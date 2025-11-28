Рашисти розстріляли полоненого воїна ЗСУ на Покровському напрямку, - прокуратура
Російські окупанти стратили полоненого воїна ЗСУ на Покровському напрямку.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Донеччини, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Це сталося у листопаді 2025 року під час штурму позицій у районі села Гнатівка Покровського району.
Росіяни оточили і взяли у полон військовослужбовця ЗСУ.
"Один із окупантів зв’язав йому руки, а інший завдав декілька ударів прикладом автомата по голові. Коли беззбройний захисник перестав реагувати, його розстріляли", - йдеться в повідомленні.
Прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили цей злочин.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що російські окупанти біля селища Котлине на Покровському напрямку розстріляли п'ятьох полонених українських захисників.
- Відомо, що російський неонацист Мільчаков закликав окупантів розстрілювати українських військовополонених за грошову винагороду.
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небуло 4-х років війни, не враховуючи попередніх 7-ми.
Небуло зеленого спрута, який виїдає гроші з бюджетів і на розкраданнях фортифікацій і зброї.
Небуло створеної 170+120 тисячної армії зеленого НКВД із поліціантів і тцкунів.
Небуло батальонів Монако з мажорів, небуло армії прокурорів-інвалідів. А якби і були, то всі відправились на фронт. І ще богато чого не було.
наша Велика війна вже чотири роки.
добровольці завжди колись закінчуються, починається мобілізації, примусова, навіть з бусифікацією..
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