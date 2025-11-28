Рашисты расстреляли пленного воина ВСУ на Покровском направлении, - прокуратура
Российские оккупанты казнили пленного воина ВСУ на Покровском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Это произошло в ноябре 2025 года во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района.
Россияне окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ.
"Один из оккупантов связал ему руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове. Когда безоружный защитник перестал реагировать, его расстреляли", - говорится в сообщении.
Прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты возле поселка Котлино на Покровском направлении расстреляли пятерых пленных украинских защитников.
- Известно, что российский неонацист Мильчаков призвал оккупантов расстреливать украинских военнопленных за денежное вознаграждение.
