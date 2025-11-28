Рашисты расстреляли пленного воина ВСУ на Покровском направлении, - прокуратура

Российские оккупанты казнили пленного воина ВСУ на Покровском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Это произошло в ноябре 2025 года во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района.

Россияне окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ.

"Один из оккупантов связал ему руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове. Когда безоружный защитник перестал реагировать, его расстреляли", - говорится в сообщении.

Прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские оккупанты возле поселка Котлино на Покровском направлении расстреляли пятерых пленных украинских защитников.

Известно, что российский неонацист Мильчаков призвал оккупантов расстреливать украинских военнопленных за денежное вознаграждение.

