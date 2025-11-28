РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10703 посетителя онлайн
Новости Военные преступления россиян Расстрел украинских военнопленных
2 935 9

Рашисты расстреляли пленного воина ВСУ на Покровском направлении, - прокуратура

Россияне казнили пленного воина ВСУ на Покровском направлении

Российские оккупанты казнили пленного воина ВСУ на Покровском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Это произошло в ноябре 2025 года во время штурма позиций в районе села Гнатовка Покровского района.

Россияне окружили и взяли в плен военнослужащего ВСУ. 

Смотрите также: Пожилая супружеская пара погибла во время комбинированной атаки РФ на Киев: сын рассказал о трагедии. ВИДЕО

"Один из оккупантов связал ему руки, а другой нанес несколько ударов прикладом автомата по голове. Когда безоружный защитник перестал реагировать, его расстреляли", - говорится в сообщении.

Прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление.

Читайте также: Враг использовал гражданских, в частности 13-летнего ребенка, как "живой щит" в Покровске, - Офис генпрокурора

Что предшествовало?

Читайте: Расстрел россиянами трех украинских военнопленных на Запорожском направлении: прокуратура начала расследование

Автор: 

Донецкая область (11449) военные преступления (1538) Покровский район (1352) Гнатовка (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
листопаді 2021?
показать весь комментарий
28.11.2025 12:13 Ответить
Відсутність мобілізації молоді призводить до того що військові по одному обороняють позиції і потрапляють в руки ворога. Потрібно терміново проводити мобілізацію, щоб солдати не лишались самі в окопах!
показать весь комментарий
28.11.2025 12:36 Ответить
Недавно так само розстріляли п'ятьох, а вам всеодно не доходить...
показать весь комментарий
28.11.2025 12:43 Ответить
Що має доходити? Ти в ЗСУ?
показать весь комментарий
28.11.2025 12:44 Ответить
Одна держава вже мобілізовували дітей з 14 років наприкінці свого існування, не допомогло. Москалі масою задавили і дітей і фольксштурм. Хоча приклад Фінляндії свідчить що діти можуть підносити БК та харчі І це допомогло фінам втримати державність. Але в них не було Міндічей
показать весь комментарий
28.11.2025 12:42 Ответить
і у фінів не було 10 млн ухилянтів та біженців-щурів в Німеччині...
показать весь комментарий
28.11.2025 13:06 Ответить
*****
показать весь комментарий
28.11.2025 13:16 Ответить
У фінів ще богато чого не було:
небуло 4-х років війни, не враховуючи попередніх 7-ми.
Небуло зеленого спрута, який виїдає гроші з бюджетів і на розкраданнях фортифікацій і зброї.
Небуло створеної 170+120 тисячної армії зеленого НКВД із поліціантів і тцкунів.
Небуло батальонів Монако з мажорів, небуло армії прокурорів-інвалідів. А якби і були, то всі відправились на фронт. І ще богато чого не було.
показать весь комментарий
28.11.2025 13:25 Ответить
.....а в цей час Слуга Камельчук весело відпочиває в Європі зі своєю бабою,а інший Слуга Міндіч гріється на сонці в Тель-Авіві з валізою долярів....
показать весь комментарий
28.11.2025 13:05 Ответить
 
 