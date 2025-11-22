РУС
Расстрел украинских военнопленных
1 804 25

Расстрел россиянами 5 пленных военнослужащих на Донетчине: прокуратура начала расследование

Расстрел оккупантами украинских военных

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения российскими оккупантами военного преступления – расстрела пяти пленных украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"19 ноября 2025 года во время штурма наших позиций вблизи поселка Котлино Покровского района представители ВС РФ взяли в плен 5 военнослужащих ВСУ. Когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, один из оккупантов открыл по ним прицельный огонь из автомата, убив их", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Устанавливаются обстоятельства преступления

Отмечается, что в настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему военнослужащих РФ.

Читайте также: Лубинец обратился в МККК и ООН по поводу расстрела оккупантами двух украинских военных в Запорожье

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что войска РФ расстреляли 5 украинских военнопленных.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее проект DeepState сообщил, что на окраине Затишья в Запорожской области российские войска расстреляли двух бойцов Сил обороны Украины.
  • В связи с этим украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письма в МККК и ООН.
  • По данному факту прокуратура начала расследование.

+5
А КабМіндічі з урядовцями, їм двушечку млн дол з ФРС-Федеральна резервна система - центральна банківська система США, відправили через зрадників України, деркача-сівковича!?!?
22.11.2025 18:27 Ответить
22.11.2025 18:27 Ответить
+5
А для чого прокуратура почала розслідування, що це дає і як це може допомогти покарати виродків ?
22.11.2025 18:30 Ответить
22.11.2025 18:30 Ответить
+4
Це може бути кожен кацап.дар який потрапивши в полон буде потім розсказувати, як невінна вівця, що він навіть кухонного ножа в руці ні разу не тримав а ні то що автомата.
22.11.2025 18:29 Ответить
22.11.2025 18:29 Ответить
Комментировать
Від "русічєй" тепер винагороду отримають.
22.11.2025 18:20 Ответить
22.11.2025 18:20 Ответить
Ідкнтифікація і облік виродків ведеться. Покарання прийде, тільки не життя у в'язниці, а сокира в спині.
22.11.2025 18:29 Ответить
22.11.2025 18:29 Ответить
Хто б того мільчакова покарав, бо його і обліковувати не треба, всюди своїм розтовстілим їблом світить.
22.11.2025 18:30 Ответить
22.11.2025 18:30 Ответить
Це ти так думаєш. Тампон дозволив рашистам вбивати українських людей і робити інші злочини проти людяності, гарантувавши вбивцям зняття відповідальності за всі злочини. Це записано в одному з пунктів так званого плану капітуляції України.
Тому Україна також повинна розстрілювати рашистів і стріляти і підривати рашистські будинки. Все одно вся відповідальність буде знята при підписанні якихось договорняків з московськими людоїдами
22.11.2025 18:39 Ответить
22.11.2025 18:39 Ответить
неправда. вказаний пункт,виявляється,внесли в план люди Зюзі!!!
22.11.2025 18:56 Ответить
22.11.2025 18:56 Ответить
"Все одно вся відповідальність буде знята при підписанні якихось договорняків з московськими людоїдами"
З московитів - так.
З українців - ніколи.
З московитів - так.
З українців - ніколи.
22.11.2025 18:59 Ответить
22.11.2025 18:59 Ответить
Тобто ти визнаєш що всі ці капітулятивні договорняки будуть працювати тільки на строні Сосії? Тоді який сенс нам йти на капітуляцію якщо в кінці всіх українців переріжуть?
22.11.2025 19:04 Ответить
22.11.2025 19:04 Ответить
А КабМіндічі з урядовцями, їм двушечку млн дол з ФРС-Федеральна резервна система - центральна банківська система США, відправили через зрадників України, деркача-сівковича!?!?
22.11.2025 18:27 Ответить
22.11.2025 18:27 Ответить
Це може бути кожен кацап.дар який потрапивши в полон буде потім розсказувати, як невінна вівця, що він навіть кухонного ножа в руці ні разу не тримав а ні то що автомата.
22.11.2025 18:29 Ответить
22.11.2025 18:29 Ответить
А для чого прокуратура почала розслідування, що це дає і як це може допомогти покарати виродків ?
22.11.2025 18:30 Ответить
22.11.2025 18:30 Ответить
Теж не розумію такі речі. Толку з цього - нуль. Імітація бурної діяльності.
22.11.2025 18:56 Ответить
22.11.2025 18:56 Ответить
Трумп вже всіх пробачив.
По християнськи...
22.11.2025 18:35 Ответить
22.11.2025 18:35 Ответить
п26. плану Трампа:
Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають https://lb.ua/world/2025/11/21/707932_mirnomu_plani_ssha_ie_punkt_pro.html повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати претензій і не розглядати жодних скарг у майбутньому.
22.11.2025 18:39 Ответить
22.11.2025 18:39 Ответить
Американці с верджують, що цей пугкт запропонував Умєров.
22.11.2025 19:02 Ответить
22.11.2025 19:02 Ответить
Пи.Си. Тепер кацапи взагалі будуть полонених розстрілювати без жодних тормозів.
22.11.2025 19:04 Ответить
22.11.2025 19:04 Ответить
Це рашисти ,це варвари ,а тим часом у нас рашиських воєних злочинці утримують в нормальних умовах ,витрачаючи на так званого полоненого в два рази більше чим на середньостатистичного пенсіонера.
22.11.2025 18:41 Ответить
22.11.2025 18:41 Ответить
Потрібно було вже давно плюнути на всі конвенції і ставитись до них, як вони до наших полонених
22.11.2025 18:45 Ответить
22.11.2025 18:45 Ответить
Це в одному з пунктів мірнава плана є про амністію оцим катам?((Це вони і їх нащадки відновлять культурний обмін між країнами?((Це про них в книжках історії розказуватимуть як про ачєрєдних дєдов?(Це мову оцих катів мають зробити офіційною в Україні?((((
22.11.2025 19:05 Ответить
22.11.2025 19:05 Ответить
А для чого розслідування?

Адже блаЗЄнський_умєров наполягають, щоб після укладання "угоди" ніхто ні за що не відповідав.

Вони зневажили Бучу та всіх розстріляних українців.
22.11.2025 19:13 Ответить
22.11.2025 19:13 Ответить
Прокуратура для касапів-приший кобилі хвіст: де будановські диверсійні загони,щоб наказати,адже розвідку перетворив на диверсійний підрозділ- то ж де результат?
22.11.2025 19:28 Ответить
22.11.2025 19:28 Ответить
Задонатив 1000 грн на знищення кацапів.
22.11.2025 19:36 Ответить
22.11.2025 19:36 Ответить
Поки везли полонених кацапів, вдарив дрон, та всі загинули. Привезли в ООН порахували все супер. Все, здали під росписку,Трампу, він задоволений.
22.11.2025 19:37 Ответить
22.11.2025 19:37 Ответить
При цьму начиння в дроні - китайське, тайваньське, голландське, французьке - будь яке, тільки не українське...
22.11.2025 19:47 Ответить
22.11.2025 19:47 Ответить
Це пzдец.Вбили п'ять наших співвітчизників,наших солдатів.Нікого не цікавить чому і при яких обставинах вони були вимушені здатись в полон пі дарам.Всі прекрасно знають що вони часто розстрілюють полонених,а катують в полоні завжди.Що їх змусило припинить спротив,чому прийняли таке фатальне рішення?Нє,приплели тут Трампа,Зєлю,Міндічів і горох з капустою.
22.11.2025 19:38 Ответить
22.11.2025 19:38 Ответить
 
 