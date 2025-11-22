Расстрел россиянами 5 пленных военнослужащих на Донетчине: прокуратура начала расследование

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения российскими оккупантами военного преступления – расстрела пяти пленных украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"19 ноября 2025 года во время штурма наших позиций вблизи поселка Котлино Покровского района представители ВС РФ взяли в плен 5 военнослужащих ВСУ. Когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, один из оккупантов открыл по ним прицельный огонь из автомата, убив их", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Устанавливаются обстоятельства преступления

Отмечается, что в настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему военнослужащих РФ.

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что войска РФ расстреляли 5 украинских военнопленных.

Что предшествовало