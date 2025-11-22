Расстрел россиянами 5 пленных военнослужащих на Донетчине: прокуратура начала расследование
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения российскими оккупантами военного преступления – расстрела пяти пленных украинских военнослужащих.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"19 ноября 2025 года во время штурма наших позиций вблизи поселка Котлино Покровского района представители ВС РФ взяли в плен 5 военнослужащих ВСУ. Когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, один из оккупантов открыл по ним прицельный огонь из автомата, убив их", - рассказали в Офисе Генпрокурора.
Устанавливаются обстоятельства преступления
Отмечается, что в настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему военнослужащих РФ.
"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что войска РФ расстреляли 5 украинских военнопленных.
Что предшествовало
- Напомним, ранее проект DeepState сообщил, что на окраине Затишья в Запорожской области российские войска расстреляли двух бойцов Сил обороны Украины.
- В связи с этим украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письма в МККК и ООН.
- По данному факту прокуратура начала расследование.
Тому Україна також повинна розстрілювати рашистів і стріляти і підривати рашистські будинки. Все одно вся відповідальність буде знята при підписанні якихось договорняків з московськими людоїдами
З московитів - так.
З українців - ніколи.
По християнськи...
Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають https://lb.ua/world/2025/11/21/707932_mirnomu_plani_ssha_ie_punkt_pro.html повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати претензій і не розглядати жодних скарг у майбутньому.
Адже блаЗЄнський_умєров наполягають, щоб після укладання "угоди" ніхто ні за що не відповідав.
Вони зневажили Бучу та всіх розстріляних українців.