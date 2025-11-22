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Новини Розстріл українських військовополонених
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Розстріл росіянами 5 полонених військовослужбовців на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування

Розстріл окупантами українських військових

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення російськими окупантами воєнного злочину – розстрілу п’яти полонених українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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"19 листопада 2025 року під час штурму наших позицій поблизу селища Котлине Покровського районі представники зс рф взяли в полон 5 військовослужбовців ЗСУ. Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Встановлюються обставини злочину

Зазначається, що наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього військовослужбовців РФ.

Також читайте: Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН щодо розстрілу окупантами двох українських військових на Запоріжжі

"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що війська РФ розстріляли 5 українських військовополонених.

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше проєкт DeepState повідомив, що на околиці Затишшя в Запорізькій області російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України.
  • У зв’язку з цим український омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до МКЧХ та ООН.
  • За цим фактом прокуратура розпочала розслідування.

Автор: 

розстріл (311) Донецька область (11279) воєнні злочини (2003) Покровський район (1774) Котлине (25)
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Топ коментарі
+9
А КабМіндічі з урядовцями, їм двушечку млн дол з ФРС-Федеральна резервна система - центральна банківська система США, відправили через зрадників України, деркача-сівковича!?!?
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22.11.2025 18:27 Відповісти
+8
Потрібно було вже давно плюнути на всі конвенції і ставитись до них, як вони до наших полонених
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22.11.2025 18:45 Відповісти
+7
А для чого прокуратура почала розслідування, що це дає і як це може допомогти покарати виродків ?
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22.11.2025 18:30 Відповісти
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Від "русічєй" тепер винагороду отримають.
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22.11.2025 18:20 Відповісти
Ідкнтифікація і облік виродків ведеться. Покарання прийде, тільки не життя у в'язниці, а сокира в спині.
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22.11.2025 18:29 Відповісти
Хто б того мільчакова покарав, бо його і обліковувати не треба, всюди своїм розтовстілим їблом світить.
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22.11.2025 18:30 Відповісти
Це ти так думаєш. Тампон дозволив рашистам вбивати українських людей і робити інші злочини проти людяності, гарантувавши вбивцям зняття відповідальності за всі злочини. Це записано в одному з пунктів так званого плану капітуляції України.
Тому Україна також повинна розстрілювати рашистів і стріляти і підривати рашистські будинки. Все одно вся відповідальність буде знята при підписанні якихось договорняків з московськими людоїдами
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22.11.2025 18:39 Відповісти
неправда. вказаний пункт,виявляється,внесли в план люди Зюзі!!!
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22.11.2025 18:56 Відповісти
"Все одно вся відповідальність буде знята при підписанні якихось договорняків з московськими людоїдами"
З московитів - так.
З українців - ніколи.
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22.11.2025 18:59 Відповісти
Тобто ти визнаєш що всі ці капітулятивні договорняки будуть працювати тільки на строні Сосії? Тоді який сенс нам йти на капітуляцію якщо в кінці всіх українців переріжуть?
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22.11.2025 19:04 Відповісти
А КабМіндічі з урядовцями, їм двушечку млн дол з ФРС-Федеральна резервна система - центральна банківська система США, відправили через зрадників України, деркача-сівковича!?!?
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22.11.2025 18:27 Відповісти
Це може бути кожен кацап.дар який потрапивши в полон буде потім розсказувати, як невінна вівця, що він навіть кухонного ножа в руці ні разу не тримав а ні то що автомата.
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22.11.2025 18:29 Відповісти
А для чого прокуратура почала розслідування, що це дає і як це може допомогти покарати виродків ?
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22.11.2025 18:30 Відповісти
Теж не розумію такі речі. Толку з цього - нуль. Імітація бурної діяльності.
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22.11.2025 18:56 Відповісти
Для того ,щоб прокурори були заброньовані,а не в ЗСУ.
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22.11.2025 21:10 Відповісти
Трумп вже всіх пробачив.
По християнськи...
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22.11.2025 18:35 Відповісти
п26. плану Трампа:
Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають https://lb.ua/world/2025/11/21/707932_mirnomu_plani_ssha_ie_punkt_pro.html повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати претензій і не розглядати жодних скарг у майбутньому.
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22.11.2025 18:39 Відповісти
Американці с верджують, що цей пугкт запропонував Умєров.
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22.11.2025 19:02 Відповісти
Пи.Си. Тепер кацапи взагалі будуть полонених розстрілювати без жодних тормозів.
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22.11.2025 19:04 Відповісти
если международное право не работает, то все писульки - это филькина грамота (что сейчас и происходит). а если работает - то военные преступления не имеют срока давности.
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22.11.2025 21:43 Відповісти
Це рашисти ,це варвари ,а тим часом у нас рашиських воєних злочинці утримують в нормальних умовах ,витрачаючи на так званого полоненого в два рази більше чим на середньостатистичного пенсіонера.
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22.11.2025 18:41 Відповісти
Потрібно було вже давно плюнути на всі конвенції і ставитись до них, як вони до наших полонених
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22.11.2025 18:45 Відповісти
Це в одному з пунктів мірнава плана є про амністію оцим катам?((Це вони і їх нащадки відновлять культурний обмін між країнами?((Це про них в книжках історії розказуватимуть як про ачєрєдних дєдов?(Це мову оцих катів мають зробити офіційною в Україні?((((
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22.11.2025 19:05 Відповісти
А для чого розслідування?

Адже блаЗЄнський_умєров наполягають, щоб після укладання "угоди" ніхто ні за що не відповідав.

Вони зневажили Бучу та всіх розстріляних українців.
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22.11.2025 19:13 Відповісти
Прокуратура для касапів-приший кобилі хвіст: де будановські диверсійні загони,щоб наказати,адже розвідку перетворив на диверсійний підрозділ- то ж де результат?
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22.11.2025 19:28 Відповісти
Задонатив 1000 грн на знищення кацапів.
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22.11.2025 19:36 Відповісти
Поки везли полонених кацапів, вдарив дрон, та всі загинули. Привезли в ООН порахували все супер. Все, здали під росписку,Трампу, він задоволений.
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22.11.2025 19:37 Відповісти
При цьму начиння в дроні - китайське, тайваньське, голландське, французьке - будь яке, тільки не українське...
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22.11.2025 19:47 Відповісти
Це пzдец.Вбили п'ять наших співвітчизників,наших солдатів.Нікого не цікавить чому і при яких обставинах вони були вимушені здатись в полон пі дарам.Всі прекрасно знають що вони часто розстрілюють полонених,а катують в полоні завжди.Що їх змусило припинить спротив,чому прийняли таке фатальне рішення?Нє,приплели тут Трампа,Зєлю,Міндічів і горох з капустою.
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22.11.2025 19:38 Відповісти
На винних у розстрілах не має поширюватись жодна конвенця. Страта має бути публічною.
Вони не люди і на жодні права людини не мають права претендувати.
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22.11.2025 20:33 Відповісти
Для чого прокуратура веде те розслідування якщо в плані по знищенню України та українців від педофілів Хейла та Краснова є пункт що масові вбивства, катування, наруга, продаж дітей українців не є злочином. А педофіл, злочинець Краснов хоче за це Нобелівську медаль миру. Це вже пекло на Землі.
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22.11.2025 20:44 Відповісти
 
 