Розстріл росіянами 5 полонених військовослужбовців на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення російськими окупантами воєнного злочину – розстрілу п’яти полонених українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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"19 листопада 2025 року під час штурму наших позицій поблизу селища Котлине Покровського районі представники зс рф взяли в полон 5 військовослужбовців ЗСУ. Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Встановлюються обставини злочину

Зазначається, що наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього військовослужбовців РФ.

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"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що війська РФ розстріляли 5 українських військовополонених.

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