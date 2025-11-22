Розстріл росіянами 5 полонених військовослужбовців на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення російськими окупантами воєнного злочину – розстрілу п’яти полонених українських військовослужбовців.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"19 листопада 2025 року під час штурму наших позицій поблизу селища Котлине Покровського районі представники зс рф взяли в полон 5 військовослужбовців ЗСУ. Коли обеззброєні українські захисники лежали на землі обличчям донизу, один з окупантів відкрив по них прицільний вогонь з автомата, вбивши їх", - розповіли в Офісі Генпрокурора.
Встановлюються обставини злочину
Зазначається, що наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього військовослужбовців РФ.
"Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - наголошується в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що війська РФ розстріляли 5 українських військовополонених.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше проєкт DeepState повідомив, що на околиці Затишшя в Запорізькій області російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України.
- У зв’язку з цим український омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до МКЧХ та ООН.
- За цим фактом прокуратура розпочала розслідування.
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Тому Україна також повинна розстрілювати рашистів і стріляти і підривати рашистські будинки. Все одно вся відповідальність буде знята при підписанні якихось договорняків з московськими людоїдами
З московитів - так.
З українців - ніколи.
По християнськи...
Усі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають https://lb.ua/world/2025/11/21/707932_mirnomu_plani_ssha_ie_punkt_pro.html повну амністію за свої дії під час війни та погодяться не висувати претензій і не розглядати жодних скарг у майбутньому.
Адже блаЗЄнський_умєров наполягають, щоб після укладання "угоди" ніхто ні за що не відповідав.
Вони зневажили Бучу та всіх розстріляних українців.
Вони не люди і на жодні права людини не мають права претендувати.