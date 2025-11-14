Пожилая супружеская пара погибла во время комбинированной атаки РФ на Киев: сын рассказал о трагедии. ВИДЕО
В результате массированной комбинированной атаки по Киеву погибла супружеская пара пенсионеров. Российские войска нанесли удар по жилым кварталам столицы, что привело к разрушению нескольких домов и многочисленным жертвам среди мирного населения.
Переехали на зиму - и погибли
Как сообщает Цензор.НЕТ, жертвами военного преступления в одном из домов стала супружеская пара пожилых киевлян, которые переехали в город на зиму, тогда как остальную часть года жили в своем доме в селе. Именно в столичной квартире их застала российская атака. Оба погибли на месте от взрывной волны и обломков.
"Квартира была разрушена..." - показания сына
Сын погибших Андрей сообщил, что сразу после взрыва поехал к родителям. По его словам, квартира была почти полностью разрушена.
Погибшие и пострадавшие
По предварительной информации, в столице три человека погибли, сообщил городской голова Виталий Кличко
Он отметил, что в настоящее время информация уточняется, поскольку спасатели пока тела достать не могут.
"Пострадали 26 жителей города. Среди них - двое детей 7 и 10 лет. 9 человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Остальным оказали помощь на месте или амбулаторно", - добавил Кличко.
Впоследствии начальник КГГА Тимур Ткаченко сообщил, что в результате ночной атаки погибли четыре человека. Еще 27 получили ранения, двое из них - дети.
"Всем раненым медики оказали помощь, 15 госпитализировали", - говорится в сообщении.
Подольский район
Ракета попала в многоэтажку на уровне 15-го этажа. Спасены 13 жителей.
Днепровский район
Спасатели ликвидировали возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажного здания - спасено 17 человек. По другому адресу произошел пожар площадью 30 кв. м и частичное разрушение 19-го и 21-го этажей.
Также горели деревянные здания спортивной базы на площади 200 кв. м.
Дарницкий район
Зафиксировано возгорание площадью 5 кв. м на территории школы.
Деснянский район
В многоэтажке на уровне 7-го этажа произошел пожар, который локализован. Спасены 9 человек, еще 50 эвакуировано.
По другому адресу горело здание с 5 по 8 этаж — погиб один человек. Спасены 14 человек, среди них один ребенок.
Один человек деблокирован из-под завалов.
Соломенский район
Горели крыша и пятый этаж жилого дома. Спасатели вывели на безопасную территорию 20 человек.
Святошинский район
Фиксировалось попадание в жилой дом на уровне седьмого этажа. Также ликвидирован пожар в 22-этажке на уровне 19-го этажа.
Голосеевский район
Осколки упали на территорию больницы.
По другому адресу спасатели потушили возгорание здания на площади 15 кв. м.
Шевченковский район
Ликвидирован пожар на открытой территории.
Оболонский район
Попадание в 9-этажку вызвало пожар квартир с 7 по 9 этажи на площади около 100 кв. м. Один человек спасен, возгорание ликвидировано.
