Літнє подружжя загинуло під час комбінованої атаки РФ на Київ: син розповів про трагедію. ВIДЕО

Унаслідок масованої комбінованої атаки по Києву загинуло подружжя пенсіонерів. Російські війська вдарили по житлових кварталах столиці, спричинивши руйнування кількох будинків та численні жертви серед мирного населення.

Переїхали на зиму — і загинули

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жертвами воєнного злочину в одному із будинків стало подружжя літніх киян, які переїхали до міста на зиму, тоді як іншу частину року жили у своєму будинку в селі. Саме у столичній квартирі їх застала російська атака. Обоє загинули на місці від вибухової хвилі та уламків.

"Квартира була зруйнована…" — свідчення сина

Син загиблих Андрій повідомив, що одразу після вибуху поїхав до батьків. За його словами, квартира була майже повністю зруйнована.

Загиблі та постраждалі

За попередньою інформацією, в столиці троє людей загинули, повідомив міський голова Віталій Кличко

Він зазначив, що наразі інформація уточнюється, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть.

"Постраждали 26 мешканців міста. Серед них - двоє дітей 7 та 10 років. 9 людей медики госпіталізували, зокрема, вагітну жінку. Іншим надали допомогу на місці або амбулаторно", - додав Кличко.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок нічної атаки загинули чотири людини. Ще 27 зазнали поранень, двоє з них - діти.

"Всім пораненим медики надали допомогу, 15 госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Подільський район

Ракета влучила у багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 мешканців.

Дніпровський район

Рятувальники ліквідували займання двох квартир на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі — врятовано 17 людей. За іншою адресою сталася пожежа площею 30 кв. м та часткове руйнування 19-го і 21-го поверхів.

Також горіли дерев’яні будівлі спортивної бази на площі 200 кв. м.

Дарницький район

Зафіксовано займання площею 5 кв. м на території школи.

Деснянський район

У багатоповерхівці на рівні 7-го поверху сталася пожежа, яку локалізовано. Врятовано 9 людей, ще 50 евакуйовано.

За іншою адресою горіла будівля з 5 по 8 поверх — загинула одна людина. Врятовано 14 осіб, серед них одна дитина.

Одну людину деблоковано з-під завалів.

Соломʼянський район

Горіли дах та п’ятий поверх житлового будинку. Рятувальники вивели на безпечну територію 20 людей.

Святошинський район

Фіксувалося влучання у житловий будинок на рівні сьомого поверху. Також ліквідовано пожежу у 22-поверхівці на рівні 19-го поверху.

Голосіївський район

Уламки впали на територію лікарні.

За іншою адресою рятувальники приборкали займання будівлі на площі 15 кв. м.

Шевченківський район

Ліквідовано пожежу на відкритій території.

Оболонський район

Влучання у 9-поверхівку спричинило пожежу квартир із 7 по 9 поверхи на площі близько 100 кв. м. Одну людину врятовано, займання ліквідовано.

