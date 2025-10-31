Україна вперше передала російського військового Литві для суду за воєнні злочини, - Кравченко. ВIДЕО

Україна вперше з початку повномасштабної війни передала іноземній державі - Литві - російського військовослужбовця для реального кримінального переслідування за воєнні злочини. Це - історичний прецедент і важливий крок для міжнародної системи правосуддя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Литва взяла росіянина під варту

"30 жовтня Вільнюський окружний суд за клопотанням прокурора Генеральної прокуратури Литви взяв підозрюваного під варту на три місяці", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про старшого матроса військової поліції Збройних сил РФ, якого українські військові взяли в полон на Запорізькому напрямку поблизу Роботиного. За даними українських правоохоронців, він був причетний до незаконного утримання людей, катувань і нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими.

Як встановлено слідством, разом із іншими російськими військовими він бив полонених, катував електричним струмом, душив, а також тримав людей у металевих сейфах та застосовував інші тортури. Однією з жертв цього військовослужбовця був громадянин Литви.

У Литві російському військовому висунуто підозру за статтями Кримінального кодексу за воєнні злочини, катування, незаконне позбавлення волі та порушення Женевських конвенцій. За ці злочини йому загрожує довічне ув’язнення.

Історичний прецедент і сигнал іншим злочинцям

Передача військовослужбовця стала можливою завдяки роботі Спільної слідчої групи "Справа України" та тісній співпраці з литовськими партнерами.

"Це не просто юридична дія. Це чіткий сигнал кожному воєнному злочинцю: ви не зможете сховатися від відповідальності в жодній країні вільного світу. Правосуддя відбудеться", - наголосив Кравченко.

