Украина впервые передала российского военного Литве для суда за военные преступления, - Кравченко. ВИДЕО

Украина впервые с начала полномасштабной войны передала иностранному государству - Литве - российского военнослужащего для реального уголовного преследования за военные преступления. Это - исторический прецедент и важный шаг для международной системы правосудия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Литва взяла россиянина под стражу

"30 октября Вильнюсский окружной суд по ходатайству прокурора Генеральной прокуратуры Литвы взял подозреваемого под стражу на три месяца", - говорится в сообщении.

Речь идет о старшем матросе военной полиции Вооруженных сил РФ, которого украинские военные взяли в плен на Запорожском направлении вблизи Работино. По данным украинских правоохранителей, он был причастен к незаконному удержанию людей, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными.

Как установлено следствием, вместе с другими российскими военными он избивал пленных, пытал электрическим током, душил, а также держал людей в металлических сейфах и применял другие пытки. Одной из жертв этого военнослужащего был гражданин Литвы.

В Литве российскому военному предъявлено подозрение по статьям Уголовного кодекса за военные преступления, пытки, незаконное лишение свободы и нарушение Женевских конвенций. За эти преступления ему грозит пожизненное заключение.

Исторический прецедент и сигнал другим преступникам

Передача военнослужащего стала возможной благодаря работе Совместной следственной группы "Дело Украины" и тесному сотрудничеству с литовскими партнерами.

"Это не просто юридическое действие. Это четкий сигнал каждому военному преступнику: вы не сможете скрыться от ответственности ни в одной стране свободного мира. Правосудие свершится", - подчеркнул Кравченко.

