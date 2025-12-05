Окупанти розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському на Донеччині, - DeepState
У Свято-Покровському південно-західніше Сіверська (Донецька область) ворог розстріляв українського солдата після взяття в полон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.
На відео, опублікованим противником, штурмова група московитів бере в полон солдата Сил Оборони, який виходить з укриття з піднятими руками і одразу після виходу отримує чергу з автомата та падає на порозі будинку.
"Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську", - зазначають аналітики проєкту.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що наприкінці листопада російські окупанти стратили полоненого воїна ЗСУ на Покровському напрямку.
- Перед цим стало відомом, що рашисти біля селища Котлине на Покровському напрямку розстріляли п'ятьох полонених українських захисників.
- Відомо, що російський неонацист Мільчаков закликав окупантів розстрілювати українських військовополонених за грошову винагороду.
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Сергій #603079
показати весь коментар05.12.2025 11:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Леонід Іванов #585422
показати весь коментар05.12.2025 11:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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