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Новини Розстріл українських військовополонених
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Окупанти розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському на Донеччині, - DeepState

Українського полоненого розстріляли в Свято-Покровському

У Свято-Покровському південно-західніше Сіверська (Донецька область) ворог розстріляв українського солдата після взяття в полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.

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На відео, опублікованим противником, штурмова група московитів бере в полон солдата Сил Оборони, який виходить з укриття з піднятими руками і одразу після виходу отримує чергу з автомата та падає на порозі будинку.

"Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську", - зазначають аналітики проєкту.

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Що передувало?

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Автор: 

полон (1697) розстріл (312) Донецька область (11348) Бахмутський район (858) Свято-Покровське (18) DeepState (549)
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А не здався, то хоча б принаймні когось забрав із собою...
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05.12.2025 11:33 Відповісти
Альо кравчук ти очима не блимай, а працюй це твоя специфіка,а не тільки тупо зарплату отримувати.
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05.12.2025 11:41 Відповісти
 
 