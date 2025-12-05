Окупанти розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському на Донеччині, - DeepState

У Свято-Покровському південно-західніше Сіверська (Донецька область) ворог розстріляв українського солдата після взяття в полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє проєкт DeepState.

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На відео, опублікованим противником, штурмова група московитів бере в полон солдата Сил Оборони, який виходить з укриття з піднятими руками і одразу після виходу отримує чергу з автомата та падає на порозі будинку.

"Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську", - зазначають аналітики проєкту.

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Що передувало?

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