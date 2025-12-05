РУС
Новости Расстрел украинских военнопленных
Оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском на Донетчине, - DeepState

Украинского пленного расстреляли в Свято-Покровском

В Свято-Покровском к юго-западу от Северска (Донецкая область) враг расстрелял украинского солдата после взятия в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.

На видео, опубликованном противником, штурмовая группа московитов берет в плен солдата Сил обороны, который выходит из укрытия с поднятыми руками и сразу после выхода получает очередь из автомата и падает на пороге дома.

"Дополнительный интерес вызывает локация, ведь враг действует уже за рекой Бахмутка. Кроме того, сейчас сложно понять реальную ситуацию в Северске", - отмечают аналитики проекта.

Что предшествовало?

плен (2731) расстрел (535) Донецкая область (11515) Бахмутский район (685) Свято-Покровское (1) DeepState (375)
