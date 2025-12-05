Оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском на Донетчине, - DeepState
В Свято-Покровском к юго-западу от Северска (Донецкая область) враг расстрелял украинского солдата после взятия в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.
На видео, опубликованном противником, штурмовая группа московитов берет в плен солдата Сил обороны, который выходит из укрытия с поднятыми руками и сразу после выхода получает очередь из автомата и падает на пороге дома.
"Дополнительный интерес вызывает локация, ведь враг действует уже за рекой Бахмутка. Кроме того, сейчас сложно понять реальную ситуацию в Северске", - отмечают аналитики проекта.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в конце ноября российские оккупанты казнили пленного воина ВСУ на Покровском направлении.
- Перед этим стало известно, что рашисты возле поселка Котлино на Покровском направлении расстреляли пятерых пленных украинских защитников.
- Известно, что российский неонацист Мильчаков призвал оккупантов расстреливать украинских военнопленных за денежное вознаграждение.
