Оккупанты расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском на Донетчине, - DeepState

В Свято-Покровском к юго-западу от Северска (Донецкая область) враг расстрелял украинского солдата после взятия в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект DeepState.

На видео, опубликованном противником, штурмовая группа московитов берет в плен солдата Сил обороны, который выходит из укрытия с поднятыми руками и сразу после выхода получает очередь из автомата и падает на пороге дома.

"Дополнительный интерес вызывает локация, ведь враг действует уже за рекой Бахмутка. Кроме того, сейчас сложно понять реальную ситуацию в Северске", - отмечают аналитики проекта.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в конце ноября российские оккупанты казнили пленного воина ВСУ на Покровском направлении.

Перед этим стало известно, что рашисты возле поселка Котлино на Покровском направлении расстреляли пятерых пленных украинских защитников.

Известно, что российский неонацист Мильчаков призвал оккупантов расстреливать украинских военнопленных за денежное вознаграждение.

