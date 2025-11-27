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Новини Розстріл українських військовополонених
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Окупанти розстріляли під Гуляйполем п’ятьох полонених захисників, які не могли чинити опору, - Офіс генпрокурора

Розстріл військовополонених біля Зеленого Гаю

Уранці 27 листопада у Запорізькій області російські загарбники вбили п'ятьох українських захисників, які потрапили у полон та не могли чинити опору.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Воєнний злочин окупантів

За даними ОГП, злочин стався на Гуляйпільському напрямку: "Російські військові холоднокровно розстріляли наших захисників, які перебували у полоні".

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальній справі за фактом воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрозділ ЗСУ неузгоджено залишив позиції біля Гуляйполя на Запоріжжі. Ворог зайшов у фланг, - Сили оборони півдня

"Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином", - наголосили в ОГП.

Розслідування ведуть слідчі управління Служби безпеки України у Запорізькій області.

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше аналітичний проєкт Deepstate повідмовляв, що, за його даними, російські окупанти взяли українських захисників у полон у посадці, поклали їх в один ряд, а після допиту –– розстріляли. Воєнний злочин загарбники скоїли західніше Зеленого Гаю в Запорізькій області.

Також читайте: Розстріл росіянами 5 полонених військовослужбовців на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування

Автор: 

розстріл (311) Запорізька область (4959) Офіс Генпрокурора (3919) Пологівський район (425)
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Топ коментарі
+24
Нехай єрмаківський офіс генпрокурора в сраку вже засуне ті досудові розслідування.
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27.11.2025 18:51 Відповісти
+11
знаємо з ким маємо діло - нелюди.
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27.11.2025 18:51 Відповісти
+8
а ну нагадайте мені і хто ж цю всю підлоту вибрав?
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27.11.2025 19:02 Відповісти
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знаємо з ким маємо діло - нелюди.
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27.11.2025 18:51 Відповісти
зелену мерзоту мародерів треба вішати , далі- катастрофа
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28.11.2025 00:24 Відповісти
Нехай єрмаківський офіс генпрокурора в сраку вже засуне ті досудові розслідування.
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27.11.2025 18:51 Відповісти
а ну нагадайте мені і хто ж цю всю підлоту вибрав?
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27.11.2025 19:02 Відповісти
всі були за Кошулінського але на вихлопі буба!
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27.11.2025 19:04 Відповісти
чудесати чюдеса...
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27.11.2025 19:10 Відповісти
Кошулинський не годиться в президенти. Він тільки недавно заявив: "той, хто послуговується російською мовою, має бути притягнутим до кримінальної відповідальності". Послуговується означає використовує, а не обслуговує, як дехто намагається виправдати.
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27.11.2025 21:08 Відповісти
ну тоді тока непереізберучій буба - нуль здивувалова
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27.11.2025 21:14 Відповісти
Вони один одного варті. Кошулинський в рашці на родовищах золота працював, а Зеленський на сцені.
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27.11.2025 21:38 Відповісти
не знаю, не чюв і ви, пробачте, для мене не джерело...
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27.11.2025 21:42 Відповісти
мо ссилкі які є, докази?
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27.11.2025 21:46 Відповісти
за бубу все ясно - він в істериці бився за арбат,
а от за Кошулінського є питамння які ви підтвердите, або ні.
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27.11.2025 21:50 Відповісти
Вікіпедія. Біографія Кошулинського. В 90-х, працював в золотодобувній артілі, в Красноярському краї кухарем. Зразу по поверненні, вступив у Свободу.
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27.11.2025 22:17 Відповісти
а хто ж в дев'яностих в сересері не працював на родину?
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27.11.2025 22:22 Відповісти
і так питання залишилося ...
ви і справді вважає екіпедію останьою інстанцією в яку можна вірити?
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27.11.2025 22:26 Відповісти
Були ще інтерв'ю Кошулинського.
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28.11.2025 17:37 Відповісти
я вже мабуть знаю звідки набралися оті 73
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27.11.2025 22:28 Відповісти
з вікіпедії - звідки ж ще?
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27.11.2025 22:36 Відповісти
І що, курво?! Був рад.союз, поїхав працювати в межах тодішньої держави, і що?! Чи більше нема за що вчепитися?
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27.11.2025 22:54 Відповісти
Відкрию секрет, ссср здох в 1991р. Кошулинський тоді закінчив навчання в технікумі. Потім працював в ресторані, займався бізнесом і тільки в середині 90-х поїхав на шабашку до Сибіру. Повернувся в 1996р. Усі ідейні, ще з 1989р жили Рухом і ідеєю Незалежності, на рашку не бігали.
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28.11.2025 17:49 Відповісти
по сучясному зеленому це марафон!
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27.11.2025 22:42 Відповісти
Що ти мелеш,тупа голова?
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27.11.2025 23:36 Відповісти
це 95те з вами назавжди....
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27.11.2025 21:16 Відповісти
тищ майор - опрос провів всі зелені гамнюки на місці.
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27.11.2025 19:41 Відповісти
садіть Києві каштани!
дуже скоро в них до криворагульних будуть питання...
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27.11.2025 19:22 Відповісти
Нам не можно воювати так, щоб хлопці попадали в полон. За це жоден український хенерал ніколи не відповів. Це ж його злочин. П.С. Так, я знаю, винуваті москалі, но який спрос з дегенератів? Ну воно дегенерат, бо з Московії. Його природа - вбивати, так його навчили попи УПЦ МП, пардон, РПЦ.
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27.11.2025 19:44 Відповісти
Це вже ластівки неузгодженного відходу деяких частин з своїх позіцій. Мотивованих військових зеленский знищив у голих полях без бетоних укріплень. Зараз у деяких підрозділах комплектація 35-50% - такі підрозділи не мають та не можуть взагалі воювати. А насильницька мобілізація це шлях до капітуляції. Така доля ржачного наріду.
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27.11.2025 19:50 Відповісти
Без примусових мобілізацій щє ніхто жодної війни не виграв.
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27.11.2025 23:49 Відповісти
мадярич - губи іх лаптеногих......
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27.11.2025 20:39 Відповісти
а цигарку тобі в зуби в якому кармані в тебе цигарки?,
свою не дам, водичкі на пісьнуть - бачимо різницю?
і з якого *** ми такі добрі?
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27.11.2025 22:13 Відповісти
наповал русню.
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27.11.2025 22:17 Відповісти
 
 