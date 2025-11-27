Окупанти розстріляли під Гуляйполем п’ятьох полонених захисників, які не могли чинити опору, - Офіс генпрокурора
Уранці 27 листопада у Запорізькій області російські загарбники вбили п'ятьох українських захисників, які потрапили у полон та не могли чинити опору.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Воєнний злочин окупантів
За даними ОГП, злочин стався на Гуляйпільському напрямку: "Російські військові холоднокровно розстріляли наших захисників, які перебували у полоні".
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальній справі за фактом воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.
"Такі дії є грубим порушенням Женевських конвенцій і тяжким міжнародним злочином", - наголосили в ОГП.
Розслідування ведуть слідчі управління Служби безпеки України у Запорізькій області.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше аналітичний проєкт Deepstate повідмовляв, що, за його даними, російські окупанти взяли українських захисників у полон у посадці, поклали їх в один ряд, а після допиту –– розстріляли. Воєнний злочин загарбники скоїли західніше Зеленого Гаю в Запорізькій області.
Топ коментарі
+24 Tema9
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а от за Кошулінського є питамння які ви підтвердите, або ні.
ви і справді вважає екіпедію останьою інстанцією в яку можна вірити?
дуже скоро в них до криворагульних будуть питання...
свою не дам, водичкі на пісьнуть - бачимо різницю?
і з якого *** ми такі добрі?