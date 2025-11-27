РУС
Новости Расстрел украинских военнопленных
2 269 9

Оккупанты под Гуляйполем расстреляли пятерых пленных защитников Украины, которые не могли оказывать сопротивлени, - Офис генпрокурора

Расстрел военнопленных возле Зеленого Гая

Утром 27 ноября в Запорожской области российские захватчики убили пятерых украинских защитников, которые попали в плен и не могли сопротивляться.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Военное преступление оккупантов

По данным ОГП, преступление произошло на Гуляйпольском направлении: "Российские военные хладнокровно расстреляли наших защитников, находившихся в плену".

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному делу по факту военного преступления, соединенного с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Также читайте: Расстрел россиянами 5 пленных военнослужащих на Донетчине: прокуратура начала расследование

"Такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и тяжким международным преступлением", - подчеркнули в ОГП.

Расследование ведут следователи управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее аналитический проект Deepstate сообщал, что, по его данным, российские оккупанты взяли украинских защитников в плен в посадке, положили их в один ряд, а после допроса – расстреляли. Военное преступление захватчики совершили западнее Зеленого Гая в Запорожской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пленных не берем, застрелите", - командир оккупантов отдает приказ о казни пленных украинских воинов. АУДИО

Автор: 

расстрел (533) Запорожская область (3828) Офис Генпрокурора (2804) Пологовский район (258)
знаємо з ким маємо діло - нелюди.
27.11.2025 18:51 Ответить
Нехай єрмаківський офіс генпрокурора в сраку вже засуне ті досудові розслідування.
27.11.2025 18:51 Ответить
а ну нагадайте мені і хто ж цю всю підлоту вибрав?
27.11.2025 19:02 Ответить
всі були за Кошулінського але на вихлопі буба!
27.11.2025 19:04 Ответить
чудесати чюдеса...
27.11.2025 19:10 Ответить
тищ майор - опрос провів всі зелені гамнюки на місці.
27.11.2025 19:41 Ответить
садіть Києві каштани!
дуже скоро в них до криворагульних будуть питання...
27.11.2025 19:22 Ответить
Нам не можно воювати так, щоб хлопці попадали в полон. За це жоден український хенерал ніколи не відповів. Це ж його злочин. П.С. Так, я знаю, винуваті москалі, но який спрос з дегенератів? Ну воно дегенерат, бо з Московії. Його природа - вбивати, так його навчили попи УПЦ МП, пардон, РПЦ.
27.11.2025 19:44 Ответить
Це вже ластівки неузгодженного відходу деяких частин з своїх позіцій. Мотивованих військових зеленский знищив у голих полях без бетоних укріплень. Зараз у деяких підрозділах комплектація 35-50% - такі підрозділи не мають та не можуть взагалі воювати. А насильницька мобілізація це шлях до капітуляції. Така доля ржачного наріду.
27.11.2025 19:50 Ответить
 
 