Оккупанты под Гуляйполем расстреляли пятерых пленных защитников Украины, которые не могли оказывать сопротивлени, - Офис генпрокурора
Утром 27 ноября в Запорожской области российские захватчики убили пятерых украинских защитников, которые попали в плен и не могли сопротивляться.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Военное преступление оккупантов
По данным ОГП, преступление произошло на Гуляйпольском направлении: "Российские военные хладнокровно расстреляли наших защитников, находившихся в плену".
Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному делу по факту военного преступления, соединенного с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.
"Такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и тяжким международным преступлением", - подчеркнули в ОГП.
Расследование ведут следователи управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.
Что предшествовало
- Напомним, ранее аналитический проект Deepstate сообщал, что, по его данным, российские оккупанты взяли украинских защитников в плен в посадке, положили их в один ряд, а после допроса – расстреляли. Военное преступление захватчики совершили западнее Зеленого Гая в Запорожской области.
