Оккупанты под Гуляйполем расстреляли пятерых пленных защитников Украины, которые не могли оказывать сопротивлени, - Офис генпрокурора

Утром 27 ноября в Запорожской области российские захватчики убили пятерых украинских защитников, которые попали в плен и не могли сопротивляться.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Военное преступление оккупантов

По данным ОГП, преступление произошло на Гуляйпольском направлении: "Российские военные хладнокровно расстреляли наших защитников, находившихся в плену".

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному делу по факту военного преступления, соединенного с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

"Такие действия являются грубым нарушением Женевских конвенций и тяжким международным преступлением", - подчеркнули в ОГП.

Расследование ведут следователи управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Что предшествовало

Напомним, ранее аналитический проект Deepstate сообщал, что, по его данным, российские оккупанты взяли украинских защитников в плен в посадке, положили их в один ряд, а после допроса – расстреляли. Военное преступление захватчики совершили западнее Зеленого Гая в Запорожской области.

