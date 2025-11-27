РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9979 посетителей онлайн
Новости Расстрел украинских военнопленных
5 920 26

Россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных в Запорожской области. ФОТО

К западу от Зеленого Гая в Запорожской области российские военные расстреляли пятерых военнопленных бойцов Сил обороны Украины.

Об этом сообщает проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Расстрел военнопленных возле Зеленого Гая

"Враг продолжает "класть" на все нормы международного права, демонстрируя все аспекты своей биоотходной мини-цивилизации. По имеющимся данным, враг взял в плен ребят в посадке, положил их в один ряд, а после допроса расстрелял", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расстрел россиянами 5 пленных военнослужащих в Донецкой области: прокуратура начала расследование

В DeepState отмечают, что РФ стала "самым влиятельным человеконенавистническим режимом в мире".

Что предшествовало

  • Напомним, ранее проект DeepState сообщил, что на окраине Затишья в Запорожской области российские войска расстреляли двух бойцов Сил обороны Украины.
  • 19 ноября 2025 года во время штурма наших позиций вблизи поселка Котлино Покровского района представители ВС РФ расстреляли 5 военнослужащих ВСУ. 

Автор: 

расстрел (533) Запорожская область (3828) Пологовский район (258) Зеленый Гай (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Іуди зеля та сирський рулят.
Верховний говнокомандувач та його рашисьске гівно сир...
Хто вже нарешті пристрелить цього 100% - го рашиста сира?
показать весь комментарий
27.11.2025 12:30 Ответить
+6
Вічна пам'ять!
Я тільки одного не розумію, подають у міжнародний розпису військових злодіїв, чи тільки вирок виноситься. Хай бояться з ху... лостану виїжджати. А у ху.... лостані повинні чекати на самокат
показать весь комментарий
27.11.2025 12:35 Ответить
+6
Самое морально тяжелое в таких случаях это однобокость. Если бы ВСУ точно так же расстреляли кацапов, то вой бы стоял на всю планету. И тампон бы верещал, и сми, и местечковые "гуманисты"
показать весь комментарий
27.11.2025 12:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іуди зеля та сирський рулят.
Верховний говнокомандувач та його рашисьске гівно сир...
Хто вже нарешті пристрелить цього 100% - го рашиста сира?
показать весь комментарий
27.11.2025 12:30 Ответить
Ну так вперед, хто тобі заважає
показать весь комментарий
27.11.2025 12:37 Ответить
Не допоможе, бо рашист зєля швидко знайде іншого рашиста.
показать весь комментарий
27.11.2025 12:47 Ответить
Доля зрадника зелі вже вирішена, він сам собі підписав вирок за зраду.
Кулю йому в лоб і в землю.
показать весь комментарий
27.11.2025 12:49 Ответить
Мечтать не вредно
показать весь комментарий
27.11.2025 13:38 Ответить
печаль
показать весь комментарий
27.11.2025 12:30 Ответить
Поки не буде дзеркальної відповіді вони це робитимуть
показать весь комментарий
27.11.2025 12:34 Ответить
Один раз ПОКАЗОВО у пропорції 10 за 1 і перестануть !!!
показать весь комментарий
27.11.2025 12:46 Ответить
Вічна пам'ять!
Я тільки одного не розумію, подають у міжнародний розпису військових злодіїв, чи тільки вирок виноситься. Хай бояться з ху... лостану виїжджати. А у ху.... лостані повинні чекати на самокат
показать весь комментарий
27.11.2025 12:35 Ответить
Відстали від новин? Перемовники від Зєлєнского впихнули в проект мирної угоди пункт про амністію за злочини, скоєні в умовах воєнного часу. Тому ха забаганкою зєлєні яка таким чином хоче прикрити власний зад від переслідування за мародерство, такі "розстрільники" теж будуть амністовані.
показать весь комментарий
27.11.2025 13:02 Ответить
Самое морально тяжелое в таких случаях это однобокость. Если бы ВСУ точно так же расстреляли кацапов, то вой бы стоял на всю планету. И тампон бы верещал, и сми, и местечковые "гуманисты"
показать весь комментарий
27.11.2025 12:35 Ответить
Коли в Афганістані таліби знущалися над полоненими, то більшість вважали краще померти і воювала до останнього, а коли вони це зрозуміли, то появились і ті хто готов був скоріше здатися ніж померти
показать весь комментарий
27.11.2025 12:42 Ответить
Це варвари убивці для яких не існує жодних правил війни їх треба тільки знищувати ,зате в нас добре утримують рашиських убивць і колоборантів ,на утримування одного держава витрачає в два рази більше коштів чим на середньостатистичного пенсіонера.
показать весь комментарий
27.11.2025 12:39 Ответить
Вбили звичайних мобілізованих чоловіків, які просто виконували свій обов'язок. Але ці уйопки потім будуть казати, що розстріляли укронацистів. Типу виправдання таке. Це чого варті всі їхні розмови про братський народ та спільну історію. Все брехня і лицемірство. Їм байдуже кого вбивати. Вони просто садисти та маніяки, яких треба знищувати як скажених собак. І в полон їх не брати. Не кажучи вже про те, щоб потім їм цигарки пропонувати, лікувати та спічувати (як це можна побачити на відео з полоненими орками).
показать весь комментарий
27.11.2025 12:41 Ответить
Ті військові злочинці вже нікому нічого не скажуть.
показать весь комментарий
27.11.2025 12:54 Ответить
Дуже на це сподіваюсь.
показать весь комментарий
27.11.2025 12:58 Ответить
Була неофіційна інформація, що виконавців цього військового злочину наші дрони знищили в декількох кілометрах від місця злочину. Тими, хто віддав наказ, щільно займатимуться доки не покарають, бо, як відомо, військові злочини не мають терміну давності.
показать весь комментарий
27.11.2025 13:25 Ответить
Откуда такая уверенность?
показать весь комментарий
27.11.2025 13:39 Ответить
А ви як думаєте?
показать весь комментарий
27.11.2025 13:47 Ответить
При таком "совке", штабном главнокомандовании и возможны расстрелянные пленные с нашей стороны. Хаос.
Фронт держится только на героизме ЗСУ.
показать весь комментарий
27.11.2025 12:43 Ответить
питання до командирів...чому ціле віділленя потрапило у полон...але це не на часі зелена шмаркля здає в полон цілими бригадами...
показать весь комментарий
27.11.2025 12:47 Ответить
Сумно але висновок один...треба мати весь час одну Ф-1 щоб вмирати так щоб ворог знав що получить відповідь. Я не герой і боюсь смерті як всі нормальні люди але жертвою рашофашистів не хочу бути. Як вмирати то з музикою .
показать весь комментарий
27.11.2025 12:57 Ответить
Не беріть кацапів в полон-тихо без свідків по горлу штиком і все.
показать весь комментарий
27.11.2025 12:59 Ответить
Питання, що вони робили у посадці, там поряд Гуляй-поле, де можно у будівлях тримати оборону.
показать весь комментарий
27.11.2025 13:12 Ответить
Скоріше за все виконували наказ і перебували у задній точці. Чи відповідав той наказ ситуації стверджувати нічого не буду.
Можливо скінчився боєзапас чи ще якісь причини чому вони опинилися у полоні.
Кацапи могли обіцяти їм життя, а як вони здались то взяли й розстріляли.
Кацап то сама брехлива та підла мразота яка взагалі існує на цьому світі, у них ні честі, ні совісті лише стадний інстинкт.
Навіть тварини мають більше любові і дотримуються своїх правил ніж кацапи тому й порівнювати їх не слід.
показать весь комментарий
27.11.2025 13:49 Ответить
Кацапи нелюдь і мразота.
Горіть у пеклі москалі
показать весь комментарий
27.11.2025 13:40 Ответить
 
 