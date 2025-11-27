Россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных в Запорожской области. ФОТО
К западу от Зеленого Гая в Запорожской области российские военные расстреляли пятерых военнопленных бойцов Сил обороны Украины.
Об этом сообщает проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает "класть" на все нормы международного права, демонстрируя все аспекты своей биоотходной мини-цивилизации. По имеющимся данным, враг взял в плен ребят в посадке, положил их в один ряд, а после допроса расстрелял", - говорится в сообщении.
В DeepState отмечают, что РФ стала "самым влиятельным человеконенавистническим режимом в мире".
Что предшествовало
- Напомним, ранее проект DeepState сообщил, что на окраине Затишья в Запорожской области российские войска расстреляли двух бойцов Сил обороны Украины.
- 19 ноября 2025 года во время штурма наших позиций вблизи поселка Котлино Покровского района представители ВС РФ расстреляли 5 военнослужащих ВСУ.
Верховний говнокомандувач та його рашисьске гівно сир...
Хто вже нарешті пристрелить цього 100% - го рашиста сира?
Кулю йому в лоб і в землю.
Я тільки одного не розумію, подають у міжнародний розпису військових злодіїв, чи тільки вирок виноситься. Хай бояться з ху... лостану виїжджати. А у ху.... лостані повинні чекати на самокат
Фронт держится только на героизме ЗСУ.
Можливо скінчився боєзапас чи ще якісь причини чому вони опинилися у полоні.
Кацапи могли обіцяти їм життя, а як вони здались то взяли й розстріляли.
Кацап то сама брехлива та підла мразота яка взагалі існує на цьому світі, у них ні честі, ні совісті лише стадний інстинкт.
Навіть тварини мають більше любові і дотримуються своїх правил ніж кацапи тому й порівнювати їх не слід.
Горіть у пеклі москалі