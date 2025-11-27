Россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных в Запорожской области. ФОТО

К западу от Зеленого Гая в Запорожской области российские военные расстреляли пятерых военнопленных бойцов Сил обороны Украины.

Об этом сообщает проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает "класть" на все нормы международного права, демонстрируя все аспекты своей биоотходной мини-цивилизации. По имеющимся данным, враг взял в плен ребят в посадке, положил их в один ряд, а после допроса расстрелял", - говорится в сообщении.

В DeepState отмечают, что РФ стала "самым влиятельным человеконенавистническим режимом в мире".

Что предшествовало