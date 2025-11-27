УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12891 відвідувач онлайн
Новини Розстріл українських військовополонених
17 434 58

Рашисти розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Запоріжжі. ФОТО

Західніше Зеленого Гаю в Запорізькій області російські військові розстріляли п’ятьох військовополонених бійців Сил Оборони України.

Про це повідомляє проєкт DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розстріл військовополонених біля Зеленого Гаю

"Ворог продовжує "класти" на всі норми міжнародного права, демонструючи всі аспекти своєї біосмітєвої міні-цивілізації. За наявними даними, ворог взяв в полон хлопців у посадці, поклав їх в один ряд, а після допиту розстріляв", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розстріл росіянами 5 полонених військовослужбовців на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування

У DeepState наголошують, що РФ стала "найвпливовішим людиноненависницьким режимом у світі".

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше проєкт DeepState повідомив, що на околиці Затишшя в Запорізькій області російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України.
  • 19 листопада 2025 року під час штурму наших позицій поблизу селища Котлине Покровського районі представники зс рф розстріляли 5 військовослужбовців ЗСУ. 

Автор: 

розстріл (311) Запорізька область (4959) Пологівський район (425) Зелений Гай (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Самое морально тяжелое в таких случаях это однобокость. Если бы ВСУ точно так же расстреляли кацапов, то вой бы стоял на всю планету. И тампон бы верещал, и сми, и местечковые "гуманисты"
показати весь коментар
27.11.2025 12:35 Відповісти
+19
Іуди зеля та сирський рулят.
Верховний говнокомандувач та його рашисьске гівно сир...
Хто вже нарешті пристрелить цього 100% - го рашиста сира?
показати весь коментар
27.11.2025 12:30 Відповісти
+17
Вічна пам'ять!
Я тільки одного не розумію, подають у міжнародний розпису військових злодіїв, чи тільки вирок виноситься. Хай бояться з ху... лостану виїжджати. А у ху.... лостані повинні чекати на самокат
показати весь коментар
27.11.2025 12:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Іуди зеля та сирський рулят.
Верховний говнокомандувач та його рашисьске гівно сир...
Хто вже нарешті пристрелить цього 100% - го рашиста сира?
показати весь коментар
27.11.2025 12:30 Відповісти
Ну так вперед, хто тобі заважає
показати весь коментар
27.11.2025 12:37 Відповісти
Не допоможе, бо рашист зєля швидко знайде іншого рашиста.
показати весь коментар
27.11.2025 12:47 Відповісти
Доля зрадника зелі вже вирішена, він сам собі підписав вирок за зраду.
Кулю йому в лоб і в землю.
показати весь коментар
27.11.2025 12:49 Відповісти
Мечтать не вредно
показати весь коментар
27.11.2025 13:38 Відповісти
будь проклята навіки ZEмерзота, мародерна і брехлива
показати весь коментар
27.11.2025 15:10 Відповісти
А до орків, напевно, питань нема ? Це ж зеля та сирьский цих наших хлопців розстріляли ?
показати весь коментар
27.11.2025 16:09 Відповісти
брешеш болотне, нікуди ти зі своїх сранєй рязанєй не виїзджало
показати весь коментар
27.11.2025 19:20 Відповісти
Все ж таки на схід ві Гуляйполя.
показати весь коментар
27.11.2025 18:46 Відповісти
печаль
показати весь коментар
27.11.2025 12:30 Відповісти
Поки не буде дзеркальної відповіді вони це робитимуть
показати весь коментар
27.11.2025 12:34 Відповісти
Один раз ПОКАЗОВО у пропорції 10 за 1 і перестануть !!!
показати весь коментар
27.11.2025 12:46 Відповісти
Вічна пам'ять!
Я тільки одного не розумію, подають у міжнародний розпису військових злодіїв, чи тільки вирок виноситься. Хай бояться з ху... лостану виїжджати. А у ху.... лостані повинні чекати на самокат
показати весь коментар
27.11.2025 12:35 Відповісти
Відстали від новин? Перемовники від Зєлєнского впихнули в проект мирної угоди пункт про амністію за злочини, скоєні в умовах воєнного часу. Тому ха забаганкою зєлєні яка таким чином хоче прикрити власний зад від переслідування за мародерство, такі "розстрільники" теж будуть амністовані.
показати весь коментар
27.11.2025 13:02 Відповісти
знимись з ручника цей пункт викинули.
показати весь коментар
27.11.2025 14:35 Відповісти
Але він був цей пункт,його підтвердив та запропонував Чубурек.
Про це було в Юрія Швеця.
показати весь коментар
28.11.2025 10:00 Відповісти
швець сказав що це плiтки а не факти
показати весь коментар
29.11.2025 14:47 Відповісти
Я знаю, що вилучили. Ще зранку знав. Але питання до Стефанишиної те саме: хто той пункт туди всунув? Злі язики європейських ЗМІ стверджують, що Умєров за дорученням Єрмака/Зєлєнского. Звідси і моє запитання, чи це правда.
показати весь коментар
27.11.2025 14:45 Відповісти
конечно знал, я дал ссылку и ты узнал. А пункты сочиняли Виткоф и Дмитриев, а не Умеров.
показати весь коментар
27.11.2025 15:56 Відповісти
Ні, шановний, твоя ссылка тут ні до чого. 😊 Не треба думати, що тут всі дурні і про все дізнаються останніми або за твоїми посиланнями. 😊 І знаєш, я чомусь більше вірю західним ЗМІ, які ОПа чомусь вважає ворожими, ніж всіляким тєдєграмівським анонімним "джокерам". 😊
показати весь коментар
27.11.2025 17:02 Відповісти
Ніякі перемовники з України нічого не впихували. Досить брехати.
показати весь коментар
27.11.2025 19:24 Відповісти
То не до мене - то до Нью-Йорк Таймс 😁
NYT: Мирний план Трампа отримав схвальний відгук Умєрова

21 листопада 2025, 10:59
За даними газети, одне з найбільш суперечливих положень плану передбачає повну амністію для всіх учасників військових дій, що унеможливлює майбутні судові позови щодо дій на полі бою. За словами високопоставленого чиновника Білого дому, саме Київ запропонував цей пункт.
Ти впевнений, що ОПа, яка палилася на брехні не бреше а поважне, відоме в світі видання бреше? Ти - прикольний чувак! 😁
показати весь коментар
27.11.2025 19:48 Відповісти
За словами високопоставленого чиновника
===
Навіть нема прізвища, тобто безпідставні плітки.
показати весь коментар
28.11.2025 00:22 Відповісти
От твого прізвища теж нема. Значить ти - фейк? 😁 Якщо ти трохи читаєш навіть дуже солідні іноземні видання, то у них часто є інформація з анонімних джерел, оскільки або репортери не хочуть засвічувати власних інформаторів, або самі інформатори не хрчуть ризикувати кар'єрою, але вважають за необхідне донести інформацію для загалу оскільки це сожк бути суспільно значима інформація про якісь негарні справи. І це не суперечить нормам високої журналістики. Мало того - на Заході журналісти мають гарантоване зааоном право не розкривати власні джерела інформації навіть силовим, чи правоохоронним органам. Тому оце совдепівсько- опівське про "чесних зелених фраєрів" не треба.
показати весь коментар
28.11.2025 00:33 Відповісти
От твого прізвища теж нема. Значить ти - фейк?
==
а я нічого не стверджував, тобі надано цитати ВВС про брехню NYT. Але ти вперто бажаеш вивезти розмову в площину особистості опонента, бо програв спір.
показати весь коментар
28.11.2025 00:38 Відповісти
відоме в світі видання бреше?
==
"Повна брехня". У ЗСУ відповіли на повідомлення NYT про сотні полонених під час відступу з Авдіївки https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c88nnyp21m9o
показати весь коментар
28.11.2025 00:28 Відповісти
Порівняв ЗСУ з ОПою! 😁 Ти рівень довіри до одних і до інших порівняй!
показати весь коментар
28.11.2025 00:36 Відповісти
Я нічого не рівняв, ЗСУ і BBC довели що NYT жовта преса, тому твої посилання на цю газетку також жовта маячня.
показати весь коментар
28.11.2025 00:41 Відповісти
А хто довів що Умєров не пропонував пункт про амністію? Бі-Бі-Сі таке не писала. 😉
показати весь коментар
28.11.2025 00:53 Відповісти
доводити мусить той хто кидає пред'яву, тобто ти.Я нічого перший не стверджував, а ти кинув утку про Умерова.
показати весь коментар
29.11.2025 00:22 Відповісти
Самі внесли, самі настояли на тому, щоб прибрати?
показати весь коментар
27.11.2025 18:03 Відповісти
А звідки ви взяди, що це за їх наподяганням вилучили? 🤔
показати весь коментар
27.11.2025 22:39 Відповісти
Хто бачив що це вніс Умеров?Ніхто.Чи якась високопоставлена бабця, якій пришили кочан?
показати весь коментар
29.11.2025 00:27 Відповісти
Самое морально тяжелое в таких случаях это однобокость. Если бы ВСУ точно так же расстреляли кацапов, то вой бы стоял на всю планету. И тампон бы верещал, и сми, и местечковые "гуманисты"
показати весь коментар
27.11.2025 12:35 Відповісти
Коли в Афганістані таліби знущалися над полоненими, то більшість вважали краще померти і воювала до останнього, а коли вони це зрозуміли, то появились і ті хто готов був скоріше здатися ніж померти
показати весь коментар
27.11.2025 12:42 Відповісти
Це варвари убивці для яких не існує жодних правил війни їх треба тільки знищувати ,зате в нас добре утримують рашиських убивць і колоборантів ,на утримування одного держава витрачає в два рази більше коштів чим на середньостатистичного пенсіонера.
показати весь коментар
27.11.2025 12:39 Відповісти
Вбили звичайних мобілізованих чоловіків, які просто виконували свій обов'язок. Але ці уйопки потім будуть казати, що розстріляли укронацистів. Типу виправдання таке. Це чого варті всі їхні розмови про братський народ та спільну історію. Все брехня і лицемірство. Їм байдуже кого вбивати. Вони просто садисти та маніяки, яких треба знищувати як скажених собак. І в полон їх не брати. Не кажучи вже про те, щоб потім їм цигарки пропонувати, лікувати та спічувати (як це можна побачити на відео з полоненими орками).
показати весь коментар
27.11.2025 12:41 Відповісти
Ті військові злочинці вже нікому нічого не скажуть.
показати весь коментар
27.11.2025 12:54 Відповісти
Дуже на це сподіваюсь.
показати весь коментар
27.11.2025 12:58 Відповісти
Була неофіційна інформація, що виконавців цього військового злочину наші дрони знищили в декількох кілометрах від місця злочину. Тими, хто віддав наказ, щільно займатимуться доки не покарають, бо, як відомо, військові злочини не мають терміну давності.
показати весь коментар
27.11.2025 13:25 Відповісти
Откуда такая уверенность?
показати весь коментар
27.11.2025 13:39 Відповісти
А ви як думаєте?
показати весь коментар
27.11.2025 13:47 Відповісти
При таком "совке", штабном главнокомандовании и возможны расстрелянные пленные с нашей стороны. Хаос.
Фронт держится только на героизме ЗСУ.
показати весь коментар
27.11.2025 12:43 Відповісти
питання до командирів...чому ціле віділленя потрапило у полон...але це не на часі зелена шмаркля здає в полон цілими бригадами...
показати весь коментар
27.11.2025 12:47 Відповісти
DeepState вже написали чому. Бо кинули на призволяще.
показати весь коментар
27.11.2025 14:51 Відповісти
Сумно але висновок один...треба мати весь час одну Ф-1 щоб вмирати так щоб ворог знав що получить відповідь. Я не герой і боюсь смерті як всі нормальні люди але жертвою рашофашистів не хочу бути. Як вмирати то з музикою .
показати весь коментар
27.11.2025 12:57 Відповісти
Не беріть кацапів в полон-тихо без свідків по горлу штиком і все.
показати весь коментар
27.11.2025 12:59 Відповісти
Питання, що вони робили у посадці, там поряд Гуляй-поле, де можно у будівлях тримати оборону.
показати весь коментар
27.11.2025 13:12 Відповісти
Скоріше за все виконували наказ і перебували у задній точці. Чи відповідав той наказ ситуації стверджувати нічого не буду.
Можливо скінчився боєзапас чи ще якісь причини чому вони опинилися у полоні.
Кацапи могли обіцяти їм життя, а як вони здались то взяли й розстріляли.
Кацап то сама брехлива та підла мразота яка взагалі існує на цьому світі, у них ні честі, ні совісті лише стадний інстинкт.
Навіть тварини мають більше любові і дотримуються своїх правил ніж кацапи тому й порівнювати їх не слід.
показати весь коментар
27.11.2025 13:49 Відповісти
А Ось і деякі пояснення. Інфа з телеграму
Не знаю чи зможу карту, яка там показана, перенести сюди.
----
Гуляйполе ледь не захопили, ситуацію на Півдні в останній момент стабілізував 225-ий полк та інші підрозділи, - DeepState

Після втрати Полтавки й Успенівки 102-а бригада ТРО отримала удар у фланг і тил.

Дві роти самовільно відійшли з позицій.

Окупанти розстріляли 5-ох українських військовослужбовців в районі Зеленого Гаю.

Також повідомляють про 4-ох розстріляних операторів БПЛА, які потрапили в полон, коли окупанти зайшли в тил українським військам.

Командування терміново відправило https://t.me/Tsaplienko/83964 225-ий ОШП та інші підрозділи, які виставили нову лінію оборони перед Гуляйполем.

Зараз ситуацію виправили, хаос ліквідували, зупинили ворога, нова лінія оборони працює.
показати весь коментар
27.11.2025 17:56 Відповісти
Дивне питання. Якщо тримати оборону виключно в будівлях - ворог просто буде обходити населені пункти по посадках і відрізати їх від логістики.
показати весь коментар
27.11.2025 18:04 Відповісти
Кацапи нелюдь і мразота.
Горіть у пеклі москалі
показати весь коментар
27.11.2025 13:40 Відповісти
Так умєров сам хвалився, що він дуже сумлінно працював у відрядженні в США над мирним планом. Так що свої білі ручки приклав.
показати весь коментар
28.11.2025 00:45 Відповісти
 
 