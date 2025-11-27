Рашисти розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Запоріжжі. ФОТО
Західніше Зеленого Гаю в Запорізькій області російські військові розстріляли п’ятьох військовополонених бійців Сил Оборони України.
Про це повідомляє проєкт DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує "класти" на всі норми міжнародного права, демонструючи всі аспекти своєї біосмітєвої міні-цивілізації. За наявними даними, ворог взяв в полон хлопців у посадці, поклав їх в один ряд, а після допиту розстріляв", - йдеться в повідомленні.
У DeepState наголошують, що РФ стала "найвпливовішим людиноненависницьким режимом у світі".
Що передувало
- Нагадаємо, раніше проєкт DeepState повідомив, що на околиці Затишшя в Запорізькій області російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України.
- 19 листопада 2025 року під час штурму наших позицій поблизу селища Котлине Покровського районі представники зс рф розстріляли 5 військовослужбовців ЗСУ.
Топ коментарі
+21 Мрачный скептик
показати весь коментар27.11.2025 12:35 Відповісти Посилання
+19 svojak70
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+17 Igor #591922
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Верховний говнокомандувач та його рашисьске гівно сир...
Хто вже нарешті пристрелить цього 100% - го рашиста сира?
Кулю йому в лоб і в землю.
Я тільки одного не розумію, подають у міжнародний розпису військових злодіїв, чи тільки вирок виноситься. Хай бояться з ху... лостану виїжджати. А у ху.... лостані повинні чекати на самокат
Про це було в Юрія Швеця.
NYT: Мирний план Трампа отримав схвальний відгук Умєрова
21 листопада 2025, 10:59
За даними газети, одне з найбільш суперечливих положень плану передбачає повну амністію для всіх учасників військових дій, що унеможливлює майбутні судові позови щодо дій на полі бою. За словами високопоставленого чиновника Білого дому, саме Київ запропонував цей пункт.
Ти впевнений, що ОПа, яка палилася на брехні не бреше а поважне, відоме в світі видання бреше? Ти - прикольний чувак! 😁
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Навіть нема прізвища, тобто безпідставні плітки.
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а я нічого не стверджував, тобі надано цитати ВВС про брехню NYT. Але ти вперто бажаеш вивезти розмову в площину особистості опонента, бо програв спір.
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"Повна брехня". У ЗСУ відповіли на повідомлення NYT про сотні полонених під час відступу з Авдіївки https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c88nnyp21m9o
Фронт держится только на героизме ЗСУ.
Можливо скінчився боєзапас чи ще якісь причини чому вони опинилися у полоні.
Кацапи могли обіцяти їм життя, а як вони здались то взяли й розстріляли.
Кацап то сама брехлива та підла мразота яка взагалі існує на цьому світі, у них ні честі, ні совісті лише стадний інстинкт.
Навіть тварини мають більше любові і дотримуються своїх правил ніж кацапи тому й порівнювати їх не слід.
Не знаю чи зможу карту, яка там показана, перенести сюди.
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Гуляйполе ледь не захопили, ситуацію на Півдні в останній момент стабілізував 225-ий полк та інші підрозділи, - DeepState
Після втрати Полтавки й Успенівки 102-а бригада ТРО отримала удар у фланг і тил.
Дві роти самовільно відійшли з позицій.
Окупанти розстріляли 5-ох українських військовослужбовців в районі Зеленого Гаю.
Також повідомляють про 4-ох розстріляних операторів БПЛА, які потрапили в полон, коли окупанти зайшли в тил українським військам.
Командування терміново відправило https://t.me/Tsaplienko/83964 225-ий ОШП та інші підрозділи, які виставили нову лінію оборони перед Гуляйполем.
Зараз ситуацію виправили, хаос ліквідували, зупинили ворога, нова лінія оборони працює.
Горіть у пеклі москалі