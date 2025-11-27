Рашисти розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Запоріжжі. ФОТО

Західніше Зеленого Гаю в Запорізькій області російські військові розстріляли п’ятьох військовополонених бійців Сил Оборони України.

Про це повідомляє проєкт DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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"Ворог продовжує "класти" на всі норми міжнародного права, демонструючи всі аспекти своєї біосмітєвої міні-цивілізації. За наявними даними, ворог взяв в полон хлопців у посадці, поклав їх в один ряд, а після допиту розстріляв", - йдеться в повідомленні.

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У DeepState наголошують, що РФ стала "найвпливовішим людиноненависницьким режимом у світі".

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