Пункт про "повну амністію" вилучили з проєкту "мирного плану" США, - Стефанішина
Під час переговорів у Женеві з узгодження пунктів так званого "мирного плану" США з документа вилучили пункт про "повну амністію сторін".
Про це в інтерв’ю DW розповіла посол України в США Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, у початковому документі було багато положень, які могли тлумачитися неоднозначно. "Було багато спекуляцій щодо питання амністії, і я можу однозначно сказати, що воно не входить до цих 19 пунктів. Цього пункту немає, тому що він є надзвичайно суперечливим і стосується питання справедливості", - наголосила дипломатка.
Стефанішина також зазначила, що російська сторона намагалася закласти пастки у деякі формулювання, зокрема такі, які дозволяли б подвійне або хибне тлумачення.
Водночас вона підкреслила, що переговори тривають. Йдеться не лише про українську делегацію, яка прямує до Москви, а й про роботу спеціального посланця США Дрісколла, якого вона охарактеризувала як людину з "дуже правильним моральним компасом" для виконання поставленої місії.
Мирний план
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
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Бо послиця….
Прийдеться умєрову і йому подібним рєзніковим з міндічами і зеленськими всілякими маєтки в теплих краях продавати, а тому вони сьогодні в штанці пісяють і какають від такого пункту. про аудит.
Їм байдуже той мир, байдуже ті люди, що гинуть, їм би награбоване втримати...
Як там кажуть? Не розхитуйте човен, в слуг награбоване за борт випадає.
Ну і страшно. А ти не кради! Не грабуй, удобище!
Помощь давали:
США, НАТО, Евросоюз и отдельные страны в т.ч Япония, Австралия и даже Дания.
Кто будет проводить аудит? Кому Австралия или Канада доверят контроль своих денег?
А чего тянуть, сразу Трампу. У него аудит короткий и уже оглашен. Одни США выделили 350 миллиардов, а половину украл Байден.
Не, в больших деньгах так не делается. Англия не будет доверять такое дело Америке, а Америка Великобритании. Швейцария при этих деньгах вообще не стояла, кто ей будет раскрывать свои секреты (сколько на самом деле было выделено).
P.S Посмотрите как проводили последний аудит в Пентагоне. Вывод аудиторов: "Аудит провести невозможно"
Зникло уже в Україні, у 2023 році урядовців шмигаля-єрмака, більше 650 партій, тільки ГумДопомоги, від країни Західних Партнерів!!
Я щось пропустив???
що це за фуйня........
Подозревается в Украине в злоупотреблении властью
Что привело к тяжким последствиям
От 3 до 5 лет по этой статье
САП открыло дело на Стефанишину
Она не явилась ни на одно заседание суда
Капец,полный капец...
''Українська делегація, яка прямує до москви''.
Слуга Зеленського спалила кантору.
У кого загинули діти цілі сім'ї
Втратив що мав
Одному Россию подавай с гусарамидля одних это отсутствие аудита (неизвестно кем) расходов украинской власти. А другому только с самоварамидля других это не преследование противников за военные преступления. (Буча будет забыта)
Хто це зробив той і торгує Україною, ставлячи свою особисту безкарність в корупціїї в залежності від поступок агресору в війні з якими загинуло безліч українськіх захисників, це ще один доказ пралячої верхушки до народу.
з документа вилучили пункт про "повну амністію сторін"
Амнистия предусматривала что Украина никогда не будет вспоминать про бомбовые удары по театру в Мариуполе, про Бучу, Ахмадет. Про ракетные удары по жилым домам. А кацапы выпустят из своих тюрем "террористов - азовцев"
торгаши Украиной изъяли этот пункт из "мирного плана"
А вы что имели в виду товарищ
ЖуковVitaliy Kovalko
26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и соглашаются не выдвигать никаких претензий и не рассматривать никаких жалоб в будущем.
Ну и где здесь про аудит? Здесь о военных преступлениях
Україна внесла зміни до мирного плану США, виключивши пункт про міжнародну перевірку отриманої допомоги. У первинній версії документа передбачався аудит зовнішньої допомоги Україні, проте тепер пропонується положення про повну амністію за дії, вчинені під час війни. Це рішення стало важливим кроком у переговорах щодо мирного врегулювання.
Керолайн Левітт, представниця США, зазначила, що більшість пунктів мирного плану отримали попереднє схвалення від секретаря РНБО України Рустема Умерова. Проте Рустем Умеров у своїй публічній заяві спростував цю інформацію, підкресливши, що не надавав жодних оцінок чи погоджень щодо будь-яких пунктів., А ось тобі ссилка нічого мною не придумано :https://inkorr.com/mirnij-plan-ssa-ukraina-viklucila-punkt-pro-miznarodnij-audit-dopomogi-284600#:~:text=%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83