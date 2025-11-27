Пункт про "повну амністію" вилучили з проєкту "мирного плану" США, - Стефанішина

Під час переговорів у Женеві з узгодження пунктів так званого "мирного плану" США з документа вилучили пункт про "повну амністію сторін".

Про це в інтерв’ю DW розповіла посол України в США Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, у початковому документі було багато положень, які могли тлумачитися неоднозначно. "Було багато спекуляцій щодо питання амністії, і я можу однозначно сказати, що воно не входить до цих 19 пунктів. Цього пункту немає, тому що він є надзвичайно суперечливим і стосується питання справедливості", - наголосила дипломатка.

Стефанішина також зазначила, що російська сторона намагалася закласти пастки у деякі формулювання, зокрема такі, які дозволяли б подвійне або хибне тлумачення.

Водночас вона підкреслила, що переговори тривають. Йдеться не лише про українську делегацію, яка прямує до Москви, а й про роботу спеціального посланця США Дрісколла, якого вона охарактеризувала як людину з "дуже правильним моральним компасом" для виконання поставленої місії.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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