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Новини Мирний план США
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Пункт про "повну амністію" вилучили з проєкту "мирного плану" США, - Стефанішина

Стефанішина: Київ обговорить розміщення військ союзників

Під час переговорів у Женеві з узгодження пунктів так званого "мирного плану" США з документа вилучили пункт про "повну амністію сторін".

Про це в інтерв’ю DW розповіла посол України в США Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, у початковому документі було багато положень, які могли тлумачитися неоднозначно. "Було багато спекуляцій щодо питання амністії, і я можу однозначно сказати, що воно не входить до цих 19 пунктів. Цього пункту немає, тому що він є надзвичайно суперечливим і стосується питання справедливості", - наголосила дипломатка.

Стефанішина також зазначила, що російська сторона намагалася закласти пастки у деякі формулювання, зокрема такі, які дозволяли б подвійне або хибне тлумачення.

Водночас вона підкреслила, що переговори тривають. Йдеться не лише про українську делегацію, яка прямує до Москви, а й про роботу спеціального посланця США Дрісколла, якого вона охарактеризувала як людину з "дуже правильним моральним компасом" для виконання поставленої місії.

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Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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Автор: 

США (26710) Стефанішина Ольга спецуповноважена (408) війна в Україні (8494)
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Топ коментарі
+31
І треба повернути пункт про незалежний аудит всієї допомоги та кредитів з 19 року.
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27.11.2025 12:16 Відповісти
+14
Всі ці пункти пора спустити в унітаз. Це не мирний план, це план капітуляції.
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27.11.2025 12:26 Відповісти
+13
Хрін би зелена владна опівська погань вилучила цей пункт, якби не реакція притомних європейських лідерів!
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27.11.2025 12:18 Відповісти
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І треба повернути пункт про незалежний аудит всієї допомоги та кредитів з 19 року.
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27.11.2025 12:16 Відповісти
На ставці, чи погодинна ?
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27.11.2025 12:25 Відповісти
Той з Урядового кварталу, хто її тягнув, той і умови їй ставить!!
Бо послиця….
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27.11.2025 18:09 Відповісти
Ті що вкрали, ті й оплатять, в багато мільйонів разів більше, ніж на то буде потрачено.
Прийдеться умєрову і йому подібним рєзніковим з міндічами і зеленськими всілякими маєтки в теплих краях продавати, а тому вони сьогодні в штанці пісяють і какають від такого пункту. про аудит.
Їм байдуже той мир, байдуже ті люди, що гинуть, їм би награбоване втримати...
Як там кажуть? Не розхитуйте човен, в слуг награбоване за борт випадає.
Ну і страшно. А ти не кради! Не грабуй, удобище!
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27.11.2025 12:32 Відповісти
Можно вопрос?
Помощь давали:
США, НАТО, Евросоюз и отдельные страны в т.ч Япония, Австралия и даже Дания.
Кто будет проводить аудит? Кому Австралия или Канада доверят контроль своих денег?
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27.11.2025 17:49 Відповісти
Хай між собою домовляються, я можу лише припускати, що якась шанована американська/британська/швейцарська компанія це зробить без проблем.
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27.11.2025 17:53 Відповісти
Вы не понимаете сколько всяких, дополнительных уступок и приференций сопровождает передачу фин помощи, сколько условий навязывается при поставке "бесплатного оружия" и это всё доверить "шановной американской компании" особенно Канада и Норвегия американской компании - всё на блюдечке.
А чего тянуть, сразу Трампу. У него аудит короткий и уже оглашен. Одни США выделили 350 миллиардов, а половину украл Байден.
Не, в больших деньгах так не делается. Англия не будет доверять такое дело Америке, а Америка Великобритании. Швейцария при этих деньгах вообще не стояла, кто ей будет раскрывать свои секреты (сколько на самом деле было выделено).
P.S Посмотрите как проводили последний аудит в Пентагоне. Вывод аудиторов: "Аудит провести невозможно"
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27.11.2025 18:31 Відповісти
Мабуть, зеленському і ФІНМОНІТОРИНГУ з міндічем і чернишовим?!?!
Зникло уже в Україні, у 2023 році урядовців шмигаля-єрмака, більше 650 партій, тільки ГумДопомоги, від країни Західних Партнерів!!
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27.11.2025 18:12 Відповісти
"...Водночас вона підкреслила, що переговори тривають. Йдеться не лише про українську делегацію, яка прямує до Москви..." - ???
Я щось пропустив???
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27.11.2025 12:17 Відповісти
єрмак випішив родичив провідати, та відчитатися про пророблену роботу перед шефами з фсб!
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27.11.2025 12:20 Відповісти
Дійсно агенти ФСБ поплазують до хазяїв і вже відкрито. Не потріно шифруватися, брехати як про Оман.
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27.11.2025 14:58 Відповісти
...хм укр.делегація прямує до маскви?! ... в заручники?
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27.11.2025 17:41 Відповісти
Свій до свого зі звітом про пророблену роботу!
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27.11.2025 19:49 Відповісти
Хрін би зелена владна опівська погань вилучила цей пункт, якби не реакція притомних європейських лідерів!
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27.11.2025 12:18 Відповісти
Й активної спільноти українців!
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27.11.2025 14:02 Відповісти
Йдеться не лише про українську делегацію, яка прямує до Москви

що це за фуйня........
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27.11.2025 12:23 Відповісти
Всі ці пункти пора спустити в унітаз. Це не мирний план, це план капітуляції.
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27.11.2025 12:26 Відповісти
Ти проти того щоб зберегти Україну і армію?
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27.11.2025 12:37 Відповісти
Капітуляція не збереже нікого.
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27.11.2025 13:03 Відповісти
В якому пункті капітуляція?
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27.11.2025 13:25 Відповісти
а той "мирний план" збереже Україну і армію?
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27.11.2025 13:10 Відповісти
Буде Україна,поки буде армія,це всі розуміють. Україна і без певних територій буде Україною. А що буде якщо армія закінчиться в безглуздих "шикуваннях", "нагородженнях", "контрнаступах" ?
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27.11.2025 13:30 Відповісти
так той план не збереже Україну чи українську армію, а навпаки, буде використаний кацапами для підготовки до нового нападу.
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27.11.2025 13:32 Відповісти
А Україні не треба часу(мирного), щоб посилити,модернізувати армію? Не треба часу щоб підготуватися до того ж самого "нового нападу?"
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27.11.2025 13:36 Відповісти
русня має значно більшу економіку, тож вони краще і більше підготуються
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27.11.2025 13:39 Відповісти
Щось ви телемарахфон не дивитися у русні економіка вже розвалена, паливна криза, армія закінчується, а ракет на 2-3 рази ще (три роки назад) , та і взагалі рашка розвалиться ось ось, путін здохне. Ви що,аген кремля?
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27.11.2025 13:46 Відповісти
Поїхав Алі-Баба із розбійниками ?
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27.11.2025 12:26 Відповісти
А який міндічеподібний умєров кримсько-татарського розливу вніс цей пункт?
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27.11.2025 12:33 Відповісти
З якого такого дива ця галіматья, яку кацапи підсунули трампу а воно це схавало називається планом трампа? Якщо трамп копрофіл, поїв а потім воно природнім шляхом вийшло, то це по перше не план, по друге не зовсім трампа.
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27.11.2025 12:38 Відповісти
Посол УКРАИНЫ В США Стефанишина
Подозревается в Украине в злоупотреблении властью
Что привело к тяжким последствиям
От 3 до 5 лет по этой статье
САП открыло дело на Стефанишину
Она не явилась ни на одно заседание суда
Капец,полный капец...
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27.11.2025 12:48 Відповісти
А пані послиця не хоче скчзати, хто цей пункт вніс?
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27.11.2025 13:08 Відповісти
Добре,один пункт вилучили,а скільки пунктів прийняли(підписали)?
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27.11.2025 13:29 Відповісти
Яка ще делегація прямує до мацкви? На В-52, сподіваюся? Чи двушечку довозять
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27.11.2025 13:43 Відповісти
Увесь пост звели нанівець -- українська делегація яка прямує до москви.--, чи ми щось не знаємо чи ви там пороги пооббивали , га Стефанішина.
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27.11.2025 14:19 Відповісти
Цитата:
''Українська делегація, яка прямує до москви''.
Слуга Зеленського спалила кантору.
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27.11.2025 14:43 Відповісти
Стефанишина сама с коррупционными делами под следствием.
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27.11.2025 14:50 Відповісти
Що там з пунктом про аудит фін допомоги,хтось щось знає?
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27.11.2025 15:17 Відповісти
Розкажіть про амністію тим:
У кого загинули діти цілі сім'ї
Втратив що мав
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27.11.2025 15:39 Відповісти
Про амністію чого? Я так і не зрозумів
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27.11.2025 15:59 Відповісти
Того что каждый понимает в меру своих умственных способностей. Одному Россию подавай с гусарами для одних это отсутствие аудита (неизвестно кем) расходов украинской власти. А другому только с самоварами для других это не преследование противников за военные преступления. (Буча будет забыта)
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27.11.2025 17:57 Відповісти
Може підмінили на новий, такий самий по суті? Лярва зелена.
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27.11.2025 16:57 Відповісти
Під час переговорів у Женеві з узгодження пунктів так званого "мирного плану" США з документа вилучили пункт про "повну амністію сторін". Джерело: https://censor.net/ua/n3587294
Хто це зробив той і торгує Україною, ставлячи свою особисту безкарність в корупціїї в залежності від поступок агресору в війні з якими загинуло безліч українськіх захисників, це ще один доказ пралячої верхушки до народу.
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27.11.2025 17:24 Відповісти

з документа вилучили пункт про "повну амністію сторін"
Амнистия предусматривала что Украина никогда не будет вспоминать про бомбовые удары по театру в Мариуполе, про Бучу, Ахмадет. Про ракетные удары по жилым домам. А кацапы выпустят из своих тюрем "террористов - азовцев"
торгаши Украиной изъяли этот пункт из "мирного плана"

А вы что имели в виду товарищ Жуков Vitaliy Kovalko
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27.11.2025 18:06 Відповісти
Якщо данним пунктом передбачено амністію за воєнні злочини то звісно її не повинно бути, а якщо амністію за економічні злочини який там теж такий пункт був, за результатам аудіту міжнародної допомоги Україні то його теж вилучали, за умови підписання пунктів поступки агресору. Я це мав на увазі.
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27.11.2025 18:42 Відповісти
Пункт № 26 проекта мирного договора:

26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и соглашаются не выдвигать никаких претензий и не рассматривать никаких жалоб в будущем.
Ну и где здесь про аудит? Здесь о военных преступлениях
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27.11.2025 19:04 Відповісти
Зміни в мирному плані США

Україна внесла зміни до мирного плану США, виключивши пункт про міжнародну перевірку отриманої допомоги. У первинній версії документа передбачався аудит зовнішньої допомоги Україні, проте тепер пропонується положення про повну амністію за дії, вчинені під час війни. Це рішення стало важливим кроком у переговорах щодо мирного врегулювання.

Керолайн Левітт, представниця США, зазначила, що більшість пунктів мирного плану отримали попереднє схвалення від секретаря РНБО України Рустема Умерова. Проте Рустем Умеров у своїй публічній заяві спростував цю інформацію, підкресливши, що не надавав жодних оцінок чи погоджень щодо будь-яких пунктів., А ось тобі ссилка нічого мною не придумано :https://inkorr.com/mirnij-plan-ssa-ukraina-viklucila-punkt-pro-miznarodnij-audit-dopomogi-284600#:~:text=%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83
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28.11.2025 00:58 Відповісти
 
 