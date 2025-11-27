Стефанишина: Противоречивый пункт о "полной амнистии" исключили из проекта "мирного плана" Трампа
Во время переговоров в Женеве по согласованию пунктов так называемого "мирного плана" Трампа из документа исключили пункт о "полной амнистии сторон".
Об этом в интервью DW рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в первоначальном документе было много положений, которые могли толковаться неоднозначно. "Было много спекуляций по вопросу амнистии, и я могу однозначно сказать, что он не входит в эти 19 пунктов. Этого пункта нет, потому что он является чрезвычайно спорным и касается вопроса справедливости", - подчеркнула дипломат.
Стефанишина также отметила, что российская сторона пыталась заложить ловушки в некоторые формулировки, в частности такие, которые позволяли бы двойное или ошибочное толкование.
В то же время она подчеркнула, что переговоры продолжаются. Речь идет не только об украинской делегации, которая направляется в Москву, но и о работе специального посланника США Дрисколла, которого она охарактеризовала как человека с "очень правильным моральным компасом" для выполнения поставленной миссии.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прийдеться умєрову і йому подібним рєзніковим з міндічами і зеленськими всілякими маєтки в теплих краях продавати, а тому вони сьогодні в штанці пісяють і какають від такого пункту. про аудит.
Їм байдуже той мир, байдуже ті люди, що гинуть, їм би награбоване втримати...
Як там кажуть? Не розхитуйте човен, в слуг награбоване за борт випадає.
Ну і страшно. А ти не кради! Не грабуй, удобище!
Я щось пропустив???
що це за фуйня........