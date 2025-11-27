РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10938 посетителей онлайн
Новости Мирный план США
858 13

Стефанишина: Противоречивый пункт о "полной амнистии" исключили из проекта "мирного плана" Трампа

Стефанишина: Киев обсудит размещение войск союзников

Во время переговоров в Женеве по согласованию пунктов так называемого "мирного плана" Трампа из документа исключили пункт о "полной амнистии сторон".

Об этом в интервью DW рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, в первоначальном документе было много положений, которые могли толковаться неоднозначно. "Было много спекуляций по вопросу амнистии, и я могу однозначно сказать, что он не входит в эти 19 пунктов. Этого пункта нет, потому что он является чрезвычайно спорным и касается вопроса справедливости", - подчеркнула дипломат.

Стефанишина также отметила, что российская сторона пыталась заложить ловушки в некоторые формулировки, в частности такие, которые позволяли бы двойное или ошибочное толкование.

В то же время она подчеркнула, что переговоры продолжаются. Речь идет не только об украинской делегации, которая направляется в Москву, но и о работе специального посланника США Дрисколла, которого она охарактеризовала как человека с "очень правильным моральным компасом" для выполнения поставленной миссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реальный "мирный план" состоит из двух основных элементов - давление на Россию и поддержка Украины, - Цахкна

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин чувствует запах крови и пока не готов к миру, - Цахкна

Автор: 

США (28418) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (287) война в Украине (7011)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
І треба повернути пункт про незалежний аудит всієї допомоги та кредитів з 19 року.
показать весь комментарий
27.11.2025 12:16 Ответить
+5
єрмак випішив родичив провідати, та відчитатися про пророблену роботу перед шефами з фсб!
показать весь комментарий
27.11.2025 12:20 Ответить
+4
Хрін би зелена владна опівська погань вилучила цей пункт, якби не реакція притомних європейських лідерів!
показать весь комментарий
27.11.2025 12:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І треба повернути пункт про незалежний аудит всієї допомоги та кредитів з 19 року.
показать весь комментарий
27.11.2025 12:16 Ответить
На ставці, чи погодинна ?
показать весь комментарий
27.11.2025 12:25 Ответить
Ті що вкрали, ті й оплатять, в багато мільйонів разів більше, ніж на то буде потрачено.
Прийдеться умєрову і йому подібним рєзніковим з міндічами і зеленськими всілякими маєтки в теплих краях продавати, а тому вони сьогодні в штанці пісяють і какають від такого пункту. про аудит.
Їм байдуже той мир, байдуже ті люди, що гинуть, їм би награбоване втримати...
Як там кажуть? Не розхитуйте човен, в слуг награбоване за борт випадає.
Ну і страшно. А ти не кради! Не грабуй, удобище!
показать весь комментарий
27.11.2025 12:32 Ответить
"...Водночас вона підкреслила, що переговори тривають. Йдеться не лише про українську делегацію, яка прямує до Москви..." - ???
Я щось пропустив???
показать весь комментарий
27.11.2025 12:17 Ответить
єрмак випішив родичив провідати, та відчитатися про пророблену роботу перед шефами з фсб!
показать весь комментарий
27.11.2025 12:20 Ответить
Хрін би зелена владна опівська погань вилучила цей пункт, якби не реакція притомних європейських лідерів!
показать весь комментарий
27.11.2025 12:18 Ответить
Йдеться не лише про українську делегацію, яка прямує до Москви

що це за фуйня........
показать весь комментарий
27.11.2025 12:23 Ответить
Всі ці пункти пора спустити в унітаз. Це не мирний план, це план капітуляції.
показать весь комментарий
27.11.2025 12:26 Ответить
Ти проти того щоб зберегти Україну і армію?
показать весь комментарий
27.11.2025 12:37 Ответить
Поїхав Алі-Баба із розбійниками ?
показать весь комментарий
27.11.2025 12:26 Ответить
А який міндічеподібний умєров кримсько-татарського розливу вніс цей пункт?
показать весь комментарий
27.11.2025 12:33 Ответить
З якого такого дива ця галіматья, яку кацапи підсунули трампу а воно це схавало називається планом трампа? Якщо трамп копрофіл, поїв а потім воно природнім шляхом вийшло, то це по перше не план, по друге не зовсім трампа.
показать весь комментарий
27.11.2025 12:38 Ответить
 
 