Стефанишина: Противоречивый пункт о "полной амнистии" исключили из проекта "мирного плана" Трампа

Во время переговоров в Женеве по согласованию пунктов так называемого "мирного плана" Трампа из документа исключили пункт о "полной амнистии сторон".

Об этом в интервью DW рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, в первоначальном документе было много положений, которые могли толковаться неоднозначно. "Было много спекуляций по вопросу амнистии, и я могу однозначно сказать, что он не входит в эти 19 пунктов. Этого пункта нет, потому что он является чрезвычайно спорным и касается вопроса справедливости", - подчеркнула дипломат.

Стефанишина также отметила, что российская сторона пыталась заложить ловушки в некоторые формулировки, в частности такие, которые позволяли бы двойное или ошибочное толкование.

В то же время она подчеркнула, что переговоры продолжаются. Речь идет не только об украинской делегации, которая направляется в Москву, но и о работе специального посланника США Дрисколла, которого она охарактеризовала как человека с "очень правильным моральным компасом" для выполнения поставленной миссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реальный "мирный план" состоит из двух основных элементов - давление на Россию и поддержка Украины, - Цахкна

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин чувствует запах крови и пока не готов к миру, - Цахкна