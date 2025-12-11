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Новини Вплив РФ на дітей в окупації
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Росіяни запускають хвилю мілітаризації дітей на ТОТ, знизивши вік військової присяги до 14 років

Мілітарізація дітей на окупованих територіях

Окупанти запускають нову хвилю мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях, знизивши вік військової присяги до 14 років.

Про це пише рух "Жовта стрічка", передає Цензор.НЕТ.

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Що відбувається на ТОТ?

Окупаційні адміністрації отримали привід ще глибше втягувати дітей у проросійські структури на кшталт "юнармії" та різних воєнізованих гуртків", - пишуть у "Жовтій стрічці".

Активісти руху повідомляють, що підлітків хочуть робити частиною майбутнього мобілізаційного ресурсу: готувати ідеологічно, дисциплінарно та психологічно - фактично створюючи резерв для наступних хвиль мобілізації.

Хоча формально це "не мобілізація", але на практиці РФ неодноразово використовувала неповнолітніх у допоміжних діях - як інформаторів, кур’єрів, розповсюджувачів пропаганди, тож ризик подальшого використання неповнолітніх зростає.

Також читайте: Окупаційна влада на Херсонщині хоче передати Білорусі частину Азовського узбережжя, - ЦНС

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