Россияне запускают волну милитаризации детей на ВОТ, снизив возраст военной присяги до 14 лет

Оккупанты запускают новую волну милитаризации детей на временно оккупированных территориях, снизив возраст военной присяги до 14 лет.

Об этом пишет движение "Желтая лента", передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что происходит на ВОТ?

Оккупационные администрации получили повод еще глубже вовлекать детей в пророссийские структуры типа "юнармии" и различных военизированных кружков", - пишут в "Желтой ленте".

Активисты движения сообщают, что подростков хотят сделать частью будущего мобилизационного ресурса: готовить идеологически, дисциплинарным и психологическим образом - фактически создавая резерв для следующих волн мобилизации.

Хотя формально это "не мобилизация", но на практике РФ неоднократно использовала несовершеннолетних в вспомогательных действиях - в качестве информаторов, курьеров, распространителей пропаганды, поэтому риск дальнейшего использования несовершеннолетних возрастает.

Читайте также: Оккупационные власти в Херсонской области хотят передать Беларуси часть Азовского побережья, - ЦНС