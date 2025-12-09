РУС
Оккупационные власти в Херсонской области хотят передать Беларуси часть Азовского побережья, - ЦНС

Оккупанты хотят передать Азовское побережье Беларуси

Оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о готовности предоставить Беларуси часть Азовско-Черноморского побережья.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, территория предоставляется якобы для строительства санаториев и баз отдыха, как "идеальное место для курортного развития".

По словам Сальдо, стороны уже обсуждали передачу участков береговой линии.

"На самом деле это прямое декларирование намерения распоряжаться украинской землей и привлекать третье государство к ее контролю", - отмечается в сообщении.

О каких территориях идет речь?

Источники ЦНС на ВОТ Херсонщины сообщают, что переговоры с белорусскими структурами ведутся как минимум с лета 2024 года. На закрытых совещаниях обсуждались конкретные участки между Геническом и Арабатской Стрелкой, которые могут быть переданы для долгосрочного пользования. В узком кругу Сальдо называет это "обменом политической лояльностью Минска", что позволяет Москве легитимизировать присутствие белорусских структур.

Объекты двойного назначения

Аналитики ЦНС отмечают, что "курортные зоны" — это лишь прикрытие: фактически эти территории будут использоваться как объекты двойного назначения — логистические базы, закрытые пункты и площадки для развертывания силовых структур РФ и Беларуси. Такой подход позволяет Кремлю контролировать территорию, привлекать союзников и обходить международное право, создавая фактическое военно-политическое присутствие на украинских землях.

"Херсонщина рассматривается оккупантами как ресурсная зона, где "курортная риторика" служит лишь фасадом для укрепления военного и политического присутствия союзных сил. Это прямой пример системного использования ВОТ для реализации стратегических интересов РФ и ее союзников с полным игнорированием суверенитета Украины", - отмечают в ЦНС.

Беларусь (8108) оккупация (10377) Сальдо Владимир (73) Херсонская область (5425)
+6
Вже торгують українською землею
показать весь комментарий
09.12.2025 12:48 Ответить
+4
Так подякуйте зєлі за розмінований Чонгар і за окуповану за два дні лівобережну Херсонщину ,а тепер вже нічого лити крокодилячи сльози за тим що просрали.
показать весь комментарий
09.12.2025 12:51 Ответить
+3
Питання, ну нехай там путінв багато клонів, та чому не дохнуть паразити навколо нього? Щоб ***** посрати боялися сходити 🤬🤬
показать весь комментарий
09.12.2025 12:38 Ответить
Перепродаж краденого
показать весь комментарий
09.12.2025 12:39 Ответить
Те про що я і казав, що Бульбофюрер в 22-му році коли вторгався в Україну хотів і собі шмат відірвати. А ще корейцям трохи віддасть, китайцям, орбану і тд. )(уйло буде робити із окупованих територій чорну діру заселену мільйонами орків з усього світу які будуть лізти далі. А звільнені рашистські війська )(уйло перекине на Київську, і Житомирську область в також Волинь. Тому якщо Україна підпише капітуляцію то це буде кінець притому повний.
показать весь комментарий
09.12.2025 12:48 Ответить
А ще я казав що те що Україна не б'є по ********** не означає що Бульбофюрер не воює з Україною і залишив надії відірвати собі шматок України. І Бульбофюреру не потрібно привід щоб вступити в відкриту війну з Україною. Бульбофюреру просто зараз вигідно вичікувати моменту і постачати рашистам дрони, ********** і нафтопродукти.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:04 Ответить
Белыерусские знову будуть відпочивати на морі, доречі на тому узбережжі багато санаторіїв яки якимось чином "належали" білоруським підприємствам, до 22 року підприємства возили туди пвтобусами на відпочинок своїх працівників.
показать весь комментарий
09.12.2025 12:50 Ответить
То буде все легітимними цілями для знищення. А всі ********* які будуть на окупованих територіях будуть позначені як окупанти і будуть винищуватись до ноги ким бі вони не прикидались
показать весь комментарий
09.12.2025 12:57 Ответить
Нацисти білорусі будуть відпочивати в могилі.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:11 Ответить
Все чого зарад добиваються )(уйло і Тромб це ніякий не мір а повна окупація України. Ви зараз спостерігаєте як ця фашистська свора готує легімітизацію окупованих територій щоб )(уйло міг на цю територію завести іноземні війська які будуть воювати зі сходу і півдня. А тим часом )(уйло перекине свої війська на територію ********** і вдарить з півночі щоб відрізати Україну від Європи. Ось і все до чого можуть призвести важі договорняки про ''мирні угоди''
показать весь комментарий
09.12.2025 12:54 Ответить
Сальдо мінус.
показать весь комментарий
09.12.2025 12:54 Ответить
А як реагує на це Українська влада? Роздає потихеньку та вичікує коли там кацапи та бульбофюрер остаточно закріпляця?
показать весь комментарий
09.12.2025 12:56 Ответить
вопрос по сальдо должен был быть закрыт уже давно
показать весь комментарий
09.12.2025 13:20 Ответить
Білоруси не здатні будувати. Насправді там буде Китай, якому Білорусія винна як "земля колгоспу".
показать весь комментарий
09.12.2025 13:37 Ответить
 
 