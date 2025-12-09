Оккупационные власти в Херсонской области хотят передать Беларуси часть Азовского побережья, - ЦНС

Оккупационный глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о готовности предоставить Беларуси часть Азовско-Черноморского побережья.

Как отмечается, территория предоставляется якобы для строительства санаториев и баз отдыха, как "идеальное место для курортного развития".

По словам Сальдо, стороны уже обсуждали передачу участков береговой линии.

"На самом деле это прямое декларирование намерения распоряжаться украинской землей и привлекать третье государство к ее контролю", - отмечается в сообщении.

О каких территориях идет речь?

Источники ЦНС на ВОТ Херсонщины сообщают, что переговоры с белорусскими структурами ведутся как минимум с лета 2024 года. На закрытых совещаниях обсуждались конкретные участки между Геническом и Арабатской Стрелкой, которые могут быть переданы для долгосрочного пользования. В узком кругу Сальдо называет это "обменом политической лояльностью Минска", что позволяет Москве легитимизировать присутствие белорусских структур.

Объекты двойного назначения

Аналитики ЦНС отмечают, что "курортные зоны" — это лишь прикрытие: фактически эти территории будут использоваться как объекты двойного назначения — логистические базы, закрытые пункты и площадки для развертывания силовых структур РФ и Беларуси. Такой подход позволяет Кремлю контролировать территорию, привлекать союзников и обходить международное право, создавая фактическое военно-политическое присутствие на украинских землях.

"Херсонщина рассматривается оккупантами как ресурсная зона, где "курортная риторика" служит лишь фасадом для укрепления военного и политического присутствия союзных сил. Это прямой пример системного использования ВОТ для реализации стратегических интересов РФ и ее союзников с полным игнорированием суверенитета Украины", - отмечают в ЦНС.