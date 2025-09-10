Оккупанты обещают восстановить Каховское водохранилище "после завершения конфликта"

Российские захватчики обещают восстановить Каховское водохранилище "после завершения конфликта". Однако на самом деле это лишь попытка создать иллюзию заботы и отвлечь внимание от собственных преступлений.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центр противодействия дезинформации.

По данным центра, глава оккупационной администрации на Херсонщине Владимир Сальдо пообещал восстановить Каховское водохранилище. Однако, он сразу подчеркнул, что это возможно только "после завершения конфликта". Он также, пытаясь снять с России ответственность за подрыв Каховской ГЭС, в очередной раз повторил нарратив о якобы разрушении дамбы в результате "ракетных ударов ВСУ".

"Хотя давно известно, что на самом деле дамбу Каховской ГЭС в июне 2023 года взорвали именно российские войска, и это подтверждают многочисленные международные расследования", - отметили в ЦПИ.

"Очевидно, что для оккупантов фраза "после завершения конфликта" на самом деле означает "никогда". А обещаниями восстановить водохранилище враг лишь пытается создать иллюзию "заботы" о жителях ВОТ и отвлечь внимание от собственных преступлений", - подчеркнули в ЦПД.

