РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9912 посетителей онлайн
Новости Подрыв Каховской ГЭС
2 403 23

Оккупанты обещают восстановить Каховское водохранилище "после завершения конфликта"

Оккупанты обещают восстановить Каховское водохранилище

Российские захватчики обещают восстановить Каховское водохранилище "после завершения конфликта". Однако на самом деле это лишь попытка создать иллюзию заботы и отвлечь внимание от собственных преступлений.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Центр противодействия дезинформации.

По данным центра, глава оккупационной администрации на Херсонщине Владимир Сальдо пообещал восстановить Каховское водохранилище. Однако, он сразу подчеркнул, что это возможно только "после завершения конфликта". Он также, пытаясь снять с России ответственность за подрыв Каховской ГЭС, в очередной раз повторил нарратив о якобы разрушении дамбы в результате "ракетных ударов ВСУ".

"Хотя давно известно, что на самом деле дамбу Каховской ГЭС в июне 2023 года взорвали именно российские войска, и это подтверждают многочисленные международные расследования", - отметили в ЦПИ.

"Очевидно, что для оккупантов фраза "после завершения конфликта" на самом деле означает "никогда". А обещаниями восстановить водохранилище враг лишь пытается создать иллюзию "заботы" о жителях ВОТ и отвлечь внимание от собственных преступлений", - подчеркнули в ЦПД.

Также читайте: РФ уничтожает населенные пункты возле Каховской плотины, чтобы создать плацдарм, - Силы обороны юга

Автор: 

пропаганда (3727) Сальдо Владимир (71) Центр противодействия дезинформации (146) Каховская ГЭС (272)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
В Абхазії та Південній Осетії, конфлікту давно немає... Курортні зони заросли чагарниками і деревами, пансіонати руйнуються, і там кози пасуться...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:46 Ответить
+10
кацапам потрібна вода в окупованому Криму
водозабір каналу якраз був з Каховського водосховища перед підірваною кацапами гес
наразі водозабір каналу значно вищий за рівень води у Дніпрі
от цей зрадник і киздить за "відновлення"
показать весь комментарий
10.09.2025 16:42 Ответить
+5
Так, куди приходить Україна - все росте, цвіте і плодоносить... Там, куди приходить Росія - все гниє і руйнується... Перевірено на прикладі ВСІХ, окупованих, Росією, територіях - від Кенігсберга, до Сахаляню...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто треба перестати дамбіть бамбас й здатися на милість бункєрного *****?
показать весь комментарий
10.09.2025 16:41 Ответить
кацапам потрібна вода в окупованому Криму
водозабір каналу якраз був з Каховського водосховища перед підірваною кацапами гес
наразі водозабір каналу значно вищий за рівень води у Дніпрі
от цей зрадник і киздить за "відновлення"
показать весь комментарий
10.09.2025 16:42 Ответить
В Абхазії та Південній Осетії, конфлікту давно немає... Курортні зони заросли чагарниками і деревами, пансіонати руйнуються, і там кози пасуться...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:46 Ответить
В Криму не так. Там дійсно йде розвиток семимильними кроками. Хочеться нам цього чи ні. Йде тотальна забудова і перезабудова радянських санаторіїв у ******* комплекси. І кримчани це бачать та порівнюють з українським періодом. І це порівняння не в нашу користь. Чому кацапи так не зробили в Абхазії то хзна.
показать весь комментарий
10.09.2025 17:02 Ответить
Коли ось таке пишуть, мене злість бере. Якби у 2014 у нас не почалась війна, ми б вже перегнали росіян по ВВП на одиницю населення. У нас як раз таке і відбувалось. І якби не росіяни, ми б вже жили за європейськими нормами. То не можу читати та слухати, як на росії "будуються дороги, дома ...".
показать весь комментарий
10.09.2025 18:15 Ответить
Я не знаю як на росії але знаю про Крим. Я звідти переїхав після окупації. Не зразу. Через пару років коли вирішив проблему з житлом тут. Тож встиг на свої очі побачити як змінилася місцевість. Маю друзів які там. Вони також розповідають. Неможливо просто заплющувати очі і не дивитись на очевидне. А ви можете ще й вуха заткнути. Бо очі ви вже заплющили. Я не виправдовую кацапів. Я викладаю факти. Подобаються вони вам, мені чи ні. Ви ще скажіть що тамженашілюди. Я відповім що немає їх там, За мізерним виключенням. І татари також не наші. Будемо в це вірити -будемо лохами. Нас там чекають може 10 тисяч із вже 3 мільйонного населення. Інші будуть стріляти з поза вугла. Вони вороги. Чи і були завжди, Чи стали вже за ці роки. Ось така реальність. А ви не читайте і не слухайте. Вірте в казку.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:54 Ответить
далеко не всі, біля моря в основному в хорошому стані.
з цього року навіть літаки літають, кайапи відпочивають масово.
показать весь комментарий
10.09.2025 17:03 Ответить
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15567 Центр протидії дезінформації.

дуже потужна організація з генерування усілякої пустопорожньої *****, за наші гроші!
показать весь комментарий
10.09.2025 16:44 Ответить
Це ж там керує хлопець, що казав жінці в етері: ша! Шааа! Я здєсь екперт
показать весь комментарий
10.09.2025 17:58 Ответить
Хватит ему наливать.
показать весь комментарий
10.09.2025 16:45 Ответить
....а ще краще організувати йому особисту зустріч зі Стрємоусовим!
показать весь комментарий
10.09.2025 16:49 Ответить
Коли весь південь і схід залишиться за кацапами - то відновлять - вода там дуже потрібна
показать весь комментарий
10.09.2025 16:46 Ответить
Так, куди приходить Україна - все росте, цвіте і плодоносить... Там, куди приходить Росія - все гниє і руйнується... Перевірено на прикладі ВСІХ, окупованих, Росією, територіях - від Кенігсберга, до Сахаляню...
показать весь комментарий
10.09.2025 16:50 Ответить
Так - українці як працьовиті бджілки - кацапи ледачі
показать весь комментарий
10.09.2025 16:54 Ответить
"Я дам тєбє застра дєсять тисяч люстр!" (С)
показать весь комментарий
10.09.2025 16:52 Ответить
І оживити, усіх ними убитих Українців???
показать весь комментарий
10.09.2025 17:10 Ответить
******* це не дамбу будувати
показать весь комментарий
10.09.2025 17:21 Ответить
Віднвлення Каховського водосховища буде для них першочерговою задачею, бо без нього неможливо буде подавати воду в Крим, а також робота Запорізької АЕС, а також зрошення окупованої частини херсонщини. Тут вони не брешуть. А Україні це не вигідно тому, що експлуатація захисних дамб вздовж правого берега водосховища буде потребувати значних коштів, тим більше, що Каховська ГЕС знаходиться на лівобережжі і буде працювати на окупанта.
показать весь комментарий
10.09.2025 17:51 Ответить
А ось відновлювати мацвабад, впевнений, ми не дозволимо!
Після завершення движухи.
показать весь комментарий
10.09.2025 18:13 Ответить
а поки що в Донецьку сруть в пакети і викидують у вікно
показать весь комментарий
10.09.2025 18:49 Ответить
 
 