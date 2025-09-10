Окупанти обіцяють відновити Каховське водосховище "після завершення конфлікту"

Російські загарбники обіцяють відновити Каховське водосховище "після завершення конфлікту". Проте насправді це лише спроба створити ілюзію турботи та відвернути увагу від власних злочинів.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Центр протидії дезінформації.

За даними центру, очільник окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо пообіцяв відновити Каховське водосховище. Однак, він відразу наголосив, що це можливо лише "після завершення конфлікту". Він також, намагаючись зняти з Росії відповідальність за підрив Каховської ГЕС, вчергове повторив наратив про нібито руйнування дамби внаслідок "ракетних ударів ЗСУ".

"Хоча давно відомо, що насправді дамбу Каховської ГЕС у червні 2023 року підірвали саме російські війська, і це підтверджують численні міжнародні розслідування", - зазначили в ЦПД.

"Очевидно, що для окупантів фраза "після завершення конфлікту" насправді означає "ніколи". А обіцянками відновити водосховище ворог лише намагається створити ілюзію "турботи" про жителів ТОТ та відвернути увагу від власних злочинів", - підкреслили в ЦПД.

