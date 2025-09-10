УКР
Окупанти обіцяють відновити Каховське водосховище "після завершення конфлікту"

Окупанти обіцяють відновити Каховське водосховище

Російські загарбники обіцяють відновити Каховське водосховище "після завершення конфлікту". Проте насправді це лише спроба створити ілюзію турботи та відвернути увагу від власних злочинів.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Центр протидії дезінформації.

За даними центру, очільник окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимир Сальдо пообіцяв відновити Каховське водосховище. Однак, він відразу наголосив, що це можливо лише "після завершення конфлікту". Він також, намагаючись зняти з Росії відповідальність за підрив Каховської ГЕС, вчергове повторив наратив про нібито руйнування дамби внаслідок "ракетних ударів ЗСУ".

"Хоча давно відомо, що насправді дамбу Каховської ГЕС у червні 2023 року підірвали саме російські війська, і це підтверджують численні міжнародні розслідування", - зазначили в ЦПД.

"Очевидно, що для окупантів фраза "після завершення конфлікту" насправді означає "ніколи". А обіцянками відновити водосховище ворог лише намагається створити ілюзію "турботи" про жителів ТОТ та відвернути увагу від власних злочинів", - підкреслили в ЦПД.

кацапам потрібна вода в окупованому Криму
водозабір каналу якраз був з Каховського водосховища перед підірваною кацапами гес
наразі водозабір каналу значно вищий за рівень води у Дніпрі
от цей зрадник і киздить за "відновлення"
10.09.2025 16:42 Відповісти
В Абхазії та Південній Осетії, конфлікту давно немає... Курортні зони заросли чагарниками і деревами, пансіонати руйнуються, і там кози пасуться...
10.09.2025 16:46 Відповісти
Так, куди приходить Україна - все росте, цвіте і плодоносить... Там, куди приходить Росія - все гниє і руйнується... Перевірено на прикладі ВСІХ, окупованих, Росією, територіях - від Кенігсберга, до Сахаляню...
10.09.2025 16:50 Відповісти
Просто треба перестати дамбіть бамбас й здатися на милість бункєрного *****?
10.09.2025 16:41 Відповісти
кацапам потрібна вода в окупованому Криму
водозабір каналу якраз був з Каховського водосховища перед підірваною кацапами гес
наразі водозабір каналу значно вищий за рівень води у Дніпрі
от цей зрадник і киздить за "відновлення"
10.09.2025 16:42 Відповісти
В Абхазії та Південній Осетії, конфлікту давно немає... Курортні зони заросли чагарниками і деревами, пансіонати руйнуються, і там кози пасуться...
10.09.2025 16:46 Відповісти
В Криму не так. Там дійсно йде розвиток семимильними кроками. Хочеться нам цього чи ні. Йде тотальна забудова і перезабудова радянських санаторіїв у ******* комплекси. І кримчани це бачать та порівнюють з українським періодом. І це порівняння не в нашу користь. Чому кацапи так не зробили в Абхазії то хзна.
10.09.2025 17:02 Відповісти
Коли ось таке пишуть, мене злість бере. Якби у 2014 у нас не почалась війна, ми б вже перегнали росіян по ВВП на одиницю населення. У нас як раз таке і відбувалось. І якби не росіяни, ми б вже жили за європейськими нормами. То не можу читати та слухати, як на росії "будуються дороги, дома ...".
10.09.2025 18:15 Відповісти
далеко не всі, біля моря в основному в хорошому стані.
з цього року навіть літаки літають, кайапи відпочивають масово.
10.09.2025 17:03 Відповісти
https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15567 Центр протидії дезінформації.

дуже потужна організація з генерування усілякої пустопорожньої *****, за наші гроші!
10.09.2025 16:44 Відповісти
Це ж там керує хлопець, що казав жінці в етері: ша! Шааа! Я здєсь екперт
10.09.2025 17:58 Відповісти
Хватит ему наливать.
10.09.2025 16:45 Відповісти
....а ще краще організувати йому особисту зустріч зі Стрємоусовим!
10.09.2025 16:49 Відповісти
Коли весь південь і схід залишиться за кацапами - то відновлять - вода там дуже потрібна
10.09.2025 16:46 Відповісти
Так, куди приходить Україна - все росте, цвіте і плодоносить... Там, куди приходить Росія - все гниє і руйнується... Перевірено на прикладі ВСІХ, окупованих, Росією, територіях - від Кенігсберга, до Сахаляню...
10.09.2025 16:50 Відповісти
Так - українці як працьовиті бджілки - кацапи ледачі
10.09.2025 16:54 Відповісти
"Я дам тєбє застра дєсять тисяч люстр!" (С)
10.09.2025 16:52 Відповісти
І оживити, усіх ними убитих Українців???
10.09.2025 17:10 Відповісти
******* це не дамбу будувати
10.09.2025 17:21 Відповісти
Віднвлення Каховського водосховища буде для них першочерговою задачею, бо без нього неможливо буде подавати воду в Крим, а також робота Запорізької АЕС, а також зрошення окупованої частини херсонщини. Тут вони не брешуть. А Україні це не вигідно тому, що експлуатація захисних дамб вздовж правого берега водосховища буде потребувати значних коштів, тим більше, що Каховська ГЕС знаходиться на лівобережжі і буде працювати на окупанта.
10.09.2025 17:51 Відповісти
А ось відновлювати мацвабад, впевнений, ми не дозволимо!
Після завершення движухи.
10.09.2025 18:13 Відповісти
 
 