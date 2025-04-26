Зраднику Сальдо повідомили про підозру у заволодінні Херсонською нафтоперевалкою

Служба безпеки 24 квітня повідомила колишньому депутату Верховної Ради, ексмеру Херсона та зраднику Володимиру Сальдо підозру в заволодінні Херсонського нафтоперевалювального комплексу у 2022 році.

Про це свідчать дані на сайті Офісу генерального прокурора, передає liga.net.

У серпні 2022 року окупанти, які тоді контролювали Херсон, створила там Херсонську паливну компанію на базі майнових комплексів українських підприємств ПрАТ "Херсонський нафтопереробний завод" і ТОВ "Нафта-Трансшипмент" Віталія Антонова (група OKKO, власник Херсонської нафтоперевалки, що складається з нафтогавані та нафтобази).

Крім того, у зв'язку з передачею майнового комплексу, до фактичного володіння новоствореної компанії потрапили пальне та присадки, що належали ТОВ "ОККО-Бізнес Партнер", на загальну суму 93,3 млн грн.

ЗСУ звільнили Херсон у листопаді 2022 року, й нафтоперевалка повернулася до законних власників.

СБУ дійшла висновку, що дії Сальдо підпадають під ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу – порушення законів та звичаїв війни.

Разом із Сальдо підозру отримав інший призначенець росіян, офіцер ФСБ Сергій Єлісєєв та директор створеної ними компанії Сергій Роздрогін (йому також інкримінують колабораціонізм).

Як повідомлялося, у серпні 2024 року так званому "губернатору" Херсонської області Володимиру Сальдо повідомили про підозру у викраденні майже 3 тисяч тонн українського зерна.

Сальдо – колишній депутат Херсонської міської ради. У березні 2022 року, після початку широкомасштабної агресії РФ проти України, він погодився на співпрацю з терористичним режимом РФ та був призначений "керівником" окупаційної адміністрації Херсонської області.

Раніше його визнано винним у державній зраді, колабораціонізмі і запереченні збройної агресії РФ проти України. Його заочно засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна.