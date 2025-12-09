Окупаційна влада на Херсонщині хоче передати Білорусі частину Азовського узбережжя, - ЦНС

Окупаційний керівник Херсонщини Володимир Сальдо заявив про готовність надати Білорусі частину Азовсько-чорноморського узбережжя.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, територія надається нібито для будівництва санаторіїв та баз відпочинку, як "ідеальне місце для курортного розвитку".

За словами Сальдо, сторони вже обговорювали передачу ділянок берегової лінії.

"Насправді це пряме декларування наміру розпоряджатися українською землею та залучати третю державу до її контролю", - наголошується в повідомленні.

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Про які території йдеться?

Джерела ЦНС на ТОТ Херсонщини повідомляють, що переговори з білоруськими структурами ведуться щонайменше з літа 2024 року. На закритих нарадах обговорювали конкретні ділянки між Генічеськом та Арабатською Стрілкою, які можуть бути передані для довгострокового користування. У вузькому колі Сальдо називає це "обміном політичною лояльністю Мінська", що дозволяє москві легітимізувати присутність білоруських структур.

Об’єкти подвійного призначення

Аналітики ЦНС наголошують, що "курортні зони" це лише прикриття: фактично ці території використовуватимуть як об’єкти подвійного призначення - логістичні бази, закриті пункти та майданчики для розгортання силових структур рф і білорусі. Такий підхід дозволяє кремлю контролювати територію, залучати союзників і обходити міжнародне право, створюючи фактичну військово-політичну присутність на українських землях.

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"Херсонщина розглядається окупантами як ресурсна зона, де "курортна риторика" слугує лише фасадом для зміцнення військової і політичної присутності союзних сил. Це прямий приклад системного використання ТОТ для реалізації стратегічних інтересів рф та її союзників із повним ігноруванням суверенітету України", - наголошують в ЦНС.