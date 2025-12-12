Парламент Австрии осудил пытки и депортации на оккупированных территориях Украины
Федеральное правительство Австрии получило четкий сигнал поддержки Украины в борьбе против нарушений прав человека на оккупированных Россией территориях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в резолюции Национального совета Австрии, которая была принята всеми парламентскими партиями страны.
Парламент призвал МИД действовать решительно
Документ обязывает федерального министра по европейским и международным делам Беату Майнль-Райзингер активно выступать за прекращение огня и обеспечение справедливого и устойчивого мира в Украине.
В то же время она должна поддерживать переговоры об обмене и освобождении военнопленных, а на международных платформах – в ООН, ОБСЕ и Совете Европы – решительно осуждать военные преступления, насильственные исчезновения и пытки на временно оккупированных территориях.
Депутаты подчеркнули важность использования всех дипломатических и международно-правовых инструментов для документирования преступлений и привлечения виновных к ответственности. Кроме того, они призвали усилить сотрудничество с Международным уголовным судом и добиваться доступа независимых наблюдательных механизмов, таких как Международный комитет Красного Креста.
Майнль-Райзингер подтвердила готовность выполнить поручение
Глава австрийского МИД, присутствовавшая на заседании парламента, поблагодарила депутатов за поддержку.
"Я с готовностью выполню все поручения Национального совета по поддержке Украины и привлечению виновных к ответственности", – отметила она.
Резолюция свидетельствует о консолидированной позиции австрийского парламента и подтверждает стремление страны к активной дипломатической поддержке Украины в сложных международных вопросах.
- Ранее мы сообщали, что на Северском направлении российские оккупанты расстреляли военнослужащего ВСУ во время сдачи в плен.
