Зеленский не поддерживает предложенный США план завершения войны, - Трамп

Трамп заявил о поддержке его плана мира в Украине со стороны окружения Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что окружение президента Украины поддерживает проект мирного плана США. Однако сам Владимир Зеленский не одобряет его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект соглашения", - подчеркнул глава Белого дома.

Трамп подтвердил, что в проекте мирного плана есть "четыре-пять пунктов", в частности те, которые предусматривают распределение территорий.

Президент США вспомнил свой бизнес-опыт и отметил, что добиться завершения войны в Украине "в тысячу раз сложнее", чем заключить соглашение в сфере недвижимости.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

  • вывод украинских войск с части территорий на Донбассе — даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

  • ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

  • отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

  • приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

  • предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

Зеленский Владимир (22953) Трамп Дональд (7245)
+20
В Конституції України чітко вказані всі напрямки можливих дій. Трампа як ретранслятора "хотєлок" ***** треба посилати по курсу "руzкого воєнного корабля".
12.12.2025 06:46 Ответить
+19
Мабуть у рудого маразматика змінилися пріоритети і він хоче отримати героя росії, замість премії мира.
12.12.2025 06:35 Ответить
+10
Зеленський не підтримує запропонований США план завершення війни …
Ну и правильно !
Дырку от бублика вам , а не раздел украинских территорий .
12.12.2025 06:54 Ответить
Мабуть у рудого маразматика змінилися пріоритети і він хоче отримати героя росії, замість премії мира.
12.12.2025 06:35 Ответить
Зелений заявляв що ніхто не вірить в перемогу так як вірить він. Блажен хто вірує. Пішло б само туди куди силоміць кидає людей може віддав би Богові душу. Вірун
12.12.2025 06:41 Ответить
тут всі в це вірять лапоть-йде боярку лупани
12.12.2025 07:11 Ответить
Он с самого начала видел мир в глаза путена. Для него такие приходы это норма. С апреля опять будут переговоры, но там уже будем делит Запорожье и Днепр. Тут ещё вопрос кто агент Краснов)
12.12.2025 09:32 Ответить
Ділити язиком ви можете що завгодно, от тільки ділилка у вас не відросла.
12.12.2025 10:04 Ответить
"Президент США згадав свій бізнес-досвід та зазначив, що домогтися завершення війни в України "в тисячу разів складніше", ніж укласти угоду у сфері нерухомості."

Сильно здав дід у порівнянні з минулим разом.
12.12.2025 06:43 Ответить
Добре хоч Трампидло штани одягає після туалету, а то спочатку забував. Так Меланка ждала його під дверима з шваброю і таки привчила це робити.
12.12.2025 07:36 Ответить
В Конституції України чітко вказані всі напрямки можливих дій. Трампа як ретранслятора "хотєлок" ***** треба посилати по курсу "руzкого воєнного корабля".
12.12.2025 06:46 Ответить
Це ще мабуть заготова від дєрмака. Рижий грає на боці ішака: ішак - "патріот", "герой", а 82% хочуть капітуляції.
12.12.2025 06:52 Ответить
Ти сумніваєшся, що такий "інтернаціоналіст" Умеров не хоче здати ***** Україну?
12.12.2025 08:02 Ответить
Зеленський не підтримує запропонований США план завершення війни …
Ну и правильно !
Дырку от бублика вам , а не раздел украинских территорий .
12.12.2025 06:54 Ответить
Зеля не підтримує тільки по одній причині. Боїться, що люди, не зважаючи на війну вийдуть на вулиці і зметуть його і всю що ЗЕбануту зграю.
12.12.2025 07:33 Ответить
І серед них буде немало озброєних військових, так що мусорня, яка ховається в тилу, і не рипнеться.
12.12.2025 08:08 Ответить
Оточення за, а клован проти? Рудий,ну шо ти пи₴диш?
12.12.2025 07:01 Ответить
А коли ця руда паскуда говорила правду?

Я бачу тут цілу систему брехні. Згадайте блазня-дебіла в 19 році. Що воно кукурікало з кожного утюга? А тепер подивіться на цю руду паскуду Трампидла. Бреше на кожному кроці. Наш шут хоч брехав якось системно, а ця руда паскуда бреше про все і про всіх. Не заздрю американцям, ала це їх вибір, і терпіти цього старого пирдуна прийдеться до 29 року.
12.12.2025 07:31 Ответить
мені цікаво яким таким його людям подобається план путіна і трампа
12.12.2025 07:09 Ответить
умєрову.... він же схвалив його в штатах
12.12.2025 08:40 Ответить
Ніяким, трамп просто балаболить
12.12.2025 10:09 Ответить
Ніхто ту х*йню не підтримує крім тебе і твого папіка х*йла
12.12.2025 07:10 Ответить
Трамп готує наступний єтап війни України з РФ. Якщо Бубачка розводив, розміновував та та знищував ОПК, то Трап з Путіним скорочують ВСУ та отримують зручні плацдарми для нападу. А відміна санкцій допоможе РФ з економікою.
П.С. В жодному пункті капітуляції нема зміни Конституції РФ. Тому апріорі це нахлобучіво.
12.12.2025 07:19 Ответить
За щоку вони отримують, а не скорочення з плацдармами.
12.12.2025 10:10 Ответить
Йому про Єрмака вже повідомили?
12.12.2025 07:24 Ответить
Мій друг в ариії говорив : сам брехун, брехутів бачив, але такого як цей...
12.12.2025 07:24 Ответить
Я теж не підтримую.
12.12.2025 07:37 Ответить
От негідник! Він все про Україну думає, а не про мої "сдєлкі". Марш на вибори!
12.12.2025 08:02 Ответить
Бізнесмен ти хєровий,коли порівнюєш свою вонючу,вшиву нерухомість з долею людей.Пішов ти на ...!
12.12.2025 08:17 Ответить
Ця **** спихує свою неспроможність на Зеленьського.
показать весь комментарий
12.12.2025 08:17 Ответить
Ідіот
12.12.2025 08:26 Ответить
Для Зєлі головне особисто його безпека і крадених бабок, його сім'ї і кучки ублюдків, але такого йому чесно надати не можуть він нахамив особисто Путіну весною 21-го привселюдно, побрався з Китаєм і США, ну і свій народ його ненавидить і зневажає як нікчеми і зрадника. Блін і де можна сховатися, якби був нічим було б простіше
12.12.2025 08:32 Ответить
кацапидло , українці прізвище пуйла з великої літери не пишуть . Газуй в свою сисрань і не відсвічуй .
12.12.2025 09:18 Ответить
Це Трамп вже агитує голосовати на наступних виборах за Зеленського?!
Ого який путін передбачуваний, навіть.це питання не обійшов своєю увагою.аби запхати в голову Трампа і таку рекламу.
12.12.2025 08:39 Ответить
Та Зеленский может быть и поддержал бы ,но он же прекрасно понимает что этот шизойдный план не поддерживает народ Украины и он просто-напросто нереален, его невозможно воплотить в жизнь, но Рыжий полудурок в силу своей умственной неполноценности этого не догоняет а может быть он и вправду имел секс с детворой на болотах и фсбешники держат его за яйца.
12.12.2025 09:09 Ответить
Так! І він про це дуже добре знає!
12.12.2025 09:49 Ответить
Рудий опецьок разом з членограєм розігрує постановку "пєрєгавори" для всього світу.
12.12.2025 09:22 Ответить
А ти, риже, смержюче чмо з овального кабінету Білого Дому сподівалось, що змусите Україну стати на коліна пере па-рашею!
Ні!!!
Не було, не є, не буде ніколи такого!
Якщо дійде до краю, то всі Українці стануть на захист України!
Всі, від малого до старого, але вони будуть захищати рідну Україну, а не твоїх трамписько риже, прихвостнів з кремлівських боліт!
Йди геть від України, рупор путіно-пуя!
12.12.2025 09:48 Ответить
Ніхто його не підтримує. Він деменційний дід і руда мавпа. А тепер по суті. Хто готовий його прийняти - живемо далі. Позиція. Кому категорично не підходить - виборювати кращі умови. Сказати не підходить і при тому не виборювати кращі умови - не варіант. Кожна позиція заслуговує на повагу. Крапка.
12.12.2025 09:53 Ответить
Дебик не выкупает что независимо от того кто будет на посту президента народ и армия тупо не дадут ему сдать страну потому что это будет суицид для главы государства. Так что попытки поменять зелю на кого-то по удобнее это просто трата драгоценного времени
12.12.2025 10:04 Ответить
1) виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна - С#УЯЛІ?

2) обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії - див. відповідь на п. 1

3) відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США; - аналогічно!

4) прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов'язаної з російською церквою) - ідете на#уй зі своїм язІком і попами

5) надання Україні гарантій безпеки - непотрібно, бо у нас уже є будапештським меморандум
12.12.2025 10:04 Ответить
 
 