Зеленский не поддерживает предложенный США план завершения войны, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что окружение президента Украины поддерживает проект мирного плана США. Однако сам Владимир Зеленский не одобряет его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
"Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект соглашения", - подчеркнул глава Белого дома.
Трамп подтвердил, что в проекте мирного плана есть "четыре-пять пунктов", в частности те, которые предусматривают распределение территорий.
Президент США вспомнил свой бизнес-опыт и отметил, что добиться завершения войны в Украине "в тысячу раз сложнее", чем заключить соглашение в сфере недвижимости.
Мирный план США: что известно
Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:
-
вывод украинских войск с части территорий на Донбассе — даже тех, которые сейчас контролирует Украина;
-
ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;
-
отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;
-
приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);
-
предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.
Сильно здав дід у порівнянні з минулим разом.
Ну и правильно !
Дырку от бублика вам , а не раздел украинских территорий .
Я бачу тут цілу систему брехні. Згадайте блазня-дебіла в 19 році. Що воно кукурікало з кожного утюга? А тепер подивіться на цю руду паскуду Трампидла. Бреше на кожному кроці. Наш шут хоч брехав якось системно, а ця руда паскуда бреше про все і про всіх. Не заздрю американцям, ала це їх вибір, і терпіти цього старого пирдуна прийдеться до 29 року.
П.С. В жодному пункті капітуляції нема зміни Конституції РФ. Тому апріорі це нахлобучіво.
Справа не в Зеленському. Який би тут зараз не був президент, ми, народ України - проти капітуляції. Муділо руде
Ого який путін передбачуваний, навіть.це питання не обійшов своєю увагою.аби запхати в голову Трампа і таку рекламу.
Ні!!!
Не було, не є, не буде ніколи такого!
Якщо дійде до краю, то всі Українці стануть на захист України!
Всі, від малого до старого, але вони будуть захищати рідну Україну, а не твоїх трамписько риже, прихвостнів з кремлівських боліт!
Йди геть від України, рупор путіно-пуя!
2) обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії - див. відповідь на п. 1
3) відмову від ключових категорій озброєнь
та зменшення військової підтримки з боку США;- аналогічно!
4) прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов'язаної з російською церквою) - ідете на#уй зі своїм язІком і попами
5) надання Україні гарантій безпеки - непотрібно, бо у нас уже є будапештським меморандум