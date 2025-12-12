Зеленский не поддерживает предложенный США план завершения войны, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что окружение президента Украины поддерживает проект мирного плана США. Однако сам Владимир Зеленский не одобряет его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

"Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект соглашения", - подчеркнул глава Белого дома.

Трамп подтвердил, что в проекте мирного плана есть "четыре-пять пунктов", в частности те, которые предусматривают распределение территорий.

Президент США вспомнил свой бизнес-опыт и отметил, что добиться завершения войны в Украине "в тысячу раз сложнее", чем заключить соглашение в сфере недвижимости.

Мирный план США: что известно

Согласно открытым данным, мирный план предусматривает среди прочего:

вывод украинских войск с части территорий на Донбассе — даже тех, которые сейчас контролирует Украина;

ограничение или сокращение вооруженных сил Украины - в первой версии плана предлагалось уменьшить численность армии;

отказ от ключевых категорий вооружений и уменьшение военной поддержки со стороны США;

приравнивание русского языка к статусу официального государственного в Украине и предоставление особого статуса религии/церкви (упоминается легализация структуры, связанной с русской церковью);

предоставление Украине гарантий безопасности - по аналогии с положениями, которые имеют страны, защищенные от нападения, если будет заключено соглашение.

